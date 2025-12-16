Instagram pega el salto a la gran pantalla de tu casa con la nueva app de Reels: así es la nueva experiencia de tu televisor

Después de dar la posibilidad de ajustar el algoritmo de Reels de Instagram, ahora va a lanzar este mismo martes una app para ver los vídeos verticales en una gran pantalla.

La aplicación estará disponible desde hoy mismo en Estados Unidos como parte de un programa piloto de los dispositivos Amazon Fire TV.

Desde la pantalla de inicio se podrán ver los Reels como una serie de colecciones con vídeos horizontales y personalizadas para explorarlas fácilmente.

Al hacer clic en una miniatura se podrá ver el vídeo completo en formato vertical, la descripción justo en un lateral y las estadísticas como likes y las veces que se ha compartido en el otro.

El scroll infinito de vídeos también está presente en Reels para pantallas grandes para que el siguiente vídeo se desplace hacia arriba desde la pantalla inferior. Así se imita la experiencia del móvil, pero con una pantalla de gran tamaño.

Imagen con las cinco cuentas que pueden iniciarse en la app Reels para el televisor Instagram

Christine Pai, portavoz de Instagram, dice a The Verge: "Se pueden ver Reels desde las cuentas que sigas al igual que el contenido popular y recomendado para tus intereses".

Sigue con: "Cuando inicies sesión, se verán una serie de filas de canales, que son Reels clasificados por tema, tópico y tendencias. Los canales harán más fácil explorar los intereses que más le importan al usuario, como deportes, cocina, música o eventos de temporada".

Imagen de un vídeo vertical siendo reproducido en Reels para el televisor Instagram

Algunos canales destacarán su contenido a través de Instagram, mientras que otros están personalizados según la actividad del usuario conforme vaya reproduciendo Reels uno detrás de otro.

La nueva app de Instagram dedicada a los Reels permitirá buscar los creadores favoritos, revisar perfiles centrados en Reels y explorar cualquier tema que nos interese.

Desde su blog, Instagram señala que la app permite iniciar sesión con hasta cinco cuentas para que así cualquier persona en casa pueda disfrutar de un contenido personalizado para ver Reels.

Se espera que próximamente se pueda utilizar el móvil como un mando a distancia y "una forma más intuitiva de explorar canales".

La app se lanza primero en Estados Unidos y estará disponible en los Fire TV Stick, Fire TV Series 2 y Omni TV. Próximamente, se expandirá a otros dispositivos y países.

Así Instagram pega el salto a la gran pantalla de tu casa y compite en un cara a cara con YouTube que se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los usuarios, casi para que muchos se olviden del formato tradicional de televisión.