Adiós al Chromecast: este reproductor con Google TV es toda una sorpresa de una marca que no nos esperábamos

Desde que dijimos adiós a los Chromecast, han llegado al mercado varios dispositivos basados en Google TV, sucesores de la misma idea pero basados en una plataforma más completa y madura, liderados por el Google TV Streamer.

Pero, a diferencia de en otros casos, en esta ocasión el dispositivo oficial de Google no tiene por qué ser el mejor para todo el mundo; muchas marcas han lanzado sus propias versiones, como el Xiaomi TV Box S (3rd Gen) lanzado recientemente en España.

Ahora, llega otro reproductor para televisor que puede convencernos, porque tiene características únicas que no hemos visto en ningún otro; pero tal vez lo más sorprendente es la marca que lo ofrece, Acer.

Reproductor con Google TV de Acer Acer El Androide Libre

En efecto, el fabricante más famoso por sus ordenadores portátiles ha decidido meterse en el sector de los reproductores para televisor, con un dispositivo que ha sido primero anunciado para el mercado sudafricano pero que debería llegar al resto del mundo.

Aunque a simple vista el Acer 4K UHD Google TV Box sea muy parecido al resto, tal vez por ser una novata en este sector, Acer se ha atrevido a apostar por algo que muchas otras marcas ignoran: los puertos.

En efecto, el punto fuerte de este dispositivo está en la gran cantidad y variedad de puertos, que multiplican el potencial y las posibilidades. Para empezar, tenemos el típico HDMI que tienen todos para conectar el dispositivo a nuestro televisor.

También contamos con puertos familiares que no todos los dispositivos incluyen, como un USB-C y un USB-A, pero aquí es donde empieza lo bueno: tenemos un segundo puerto USB-C dedicado en exclusiva a dar energía al dispositivo, en vez de tener que compartirlo.

La inclusión de un puerto Ethernet para no tener que depender de la conexión inalámbrica también es relativamente común, pero de nuevo, es de agradecer.

Lo que no es tan común es encontrarnos con una ranura para tarjeta microSD, lo que nos permite ampliar el almacenamiento interno (que es de 32 GB), algo ideal para guardar vídeos y otro contenido y reproducirlo de manera directa.

Por último, y de manera sorprendente, este dispositivo también cuenta con una salida óptica de audio S/PDIF, algo que normalmente sólo está presente en equipos multimedia de gama alta o lanzados hace ya algunos años, porque cada vez es menos común.

Lamentablemente, el interior del Acer 4K UHD Google TV Box no es tan sorprendente como su exterior, con un procesador Amlogic S905X5M acompañado de únicamente 2 GB de memoria RAM.

Sin embargo, hay algo de confusión en el aspecto técnico, ya que originalmente Acer afirmaba que este dispositivo usaba la versión completa del Amlogic S905X5, que incluye una TPU para funciones basadas en IA, además de 3 GB de memoria RAM.

Es posible que Acer haya preparado versiones diferentes de este dispositivo, dependiendo del país; eso explicaría por qué la división sudafricana de la compañía ha sido la primera en anunciarlo, con un precio de 1.499 rand (72,80 euros al cambio actual).