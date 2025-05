Nothing por fin confirma sus nuevos productos: smartphone y los primeros auriculares de diadema de la marca

Los auriculares de diadema de Nothing Nothing El Androide Libre

Después del lanzamiento del Nothing Phone (3a) y del CMF Phone 2 Pro, la compañía dirigida por Carl Pei se va a centrar en los dos grandes lanzamientos de lo que resta de año: el Phone (3), y un nuevo tipo de producto que hasta ahora no había creado, unos auriculares de diadema.

Como es habitual en Nothing, la compañía ha usado sus cuentas de redes sociales para ir generando emoción sobre estos nuevos productos, pese a que probablemente aún quede mucho para sus lanzamientos. Por una parte, Nothing ha continuado la tradición de otros smartphones de la marca, confirmando la próxima llegada de un nuevo smartphone.

Lo ha hecho de una manera algo misteriosa, mostrando las imágenes de dos Pokémon. Por una parte, en el mensaje oficial tenemos Arbok, un pokémon similar a una cobra de tipo veneno, y por otra, tenemos a Elekid, un pokémon eléctrico. Esta no es la primera vez que Nothing usa Pokémon para anunciar el desarrollo de un nuevo producto, aunque la significancia de elegir uno de los monstruos nunca ha estado clara. Por ejemplo, para anunciar el desarrollo del Nothing Phone (3a) se mostró la imagen de Arcanine, un pokémon de fuego.

Pero no hace falta hacer elucubraciones sobre Pokémon para darse cuenta de que el próximo smartphone de la compañía será el Nothing Phone (3); no en vano, el mismísimo Carl Pei ya ha hablado de este dispositivo anteriormente, aunque sin dar muchos detalles. Uno de los datos que ya ha compartido es que el nuevo dispositivo tendrá un precio aproximado de 800 libras, que es aproximadamente 950 euros.

Ese dato, y las filtraciones, apuntan a que el Nothing Phone (3) será un dispositivo muy diferente de los anteriores, porque la compañía por fin estará dispuesta a dar el salto al sector 'premium' que hasta ahora había evitado. Nothing se ha centrado siempre en ofrecer una buena relación calidad/precio, pero eso significa que pocas veces ha competido directamente contra los mejores.

El segundo dispositivo confirmado hoy por Nothing es completamente diferente, tanto del Phone (3) como de otros productos de la marca: los primeros auriculares de diadema de Nothing. Es curioso que hayamos tenido que esperar tanto para disfrutar de un producto semejante de Nothing, teniendo en cuenta que la compañía siempre ha dado prioridad al audio; no en vano, su primer producto fueron unos auriculares inalámbricos, que fueron lanzados antes incluso que su primer móvil.

Según un vídeo de YouTube publicado por Nothing, los primeros auriculares de diadema de la marca serán lanzados este próximo verano; aunque no ha podido dar mucha más información, que será publicada a lo largo de los próximos meses, hay pistas que indican que Nothing va a apuntar alto.

Por ejemplo, la semana pasada la compañía anunció una colaboración con KEF, una de las marcas de referencia en el sonido en alta definición, con productos como altavoces y auriculares dirigidos a audiófilos y a entusiastas. Esto podría indicar que los auriculares de diadema de Nothing también apuntarán a la gama alta, aunque esto no ha sido confirmado.