Samsung acaba de presentar el mejor accesorio para tu nuevo ordenador gaming: el primer monitor de su tipo en España

Para tener un buen ordenador gaming, no basta con tener una tarjeta gráfica potente o el último procesador del mercado; de hecho, todo eso no sirve de nada si no lo puedes disfrutar como es debido, y hay un componente que mucha gente pasa por alto: el monitor. Ahora, el último modelo de Samsung puede ser justo lo que estaban esperando los 'gamers' que acaban de cambiar de ordenador.

El lanzamiento en España del Odyssey OLED G6 marcará la llegada de los monitores OLED con una frecuencia de refresco de 500 Hz, un logro que, hasta no hace mucho, parecía imposible. Parece que fuera ayer que estábamos maravillándonos de monitores de 144 Hz, pero la llegada de la tecnología OLED ha permitido romper todas las barreras.

La frecuencia de refresco se refiere a la cantidad de veces por segundo que el panel es capaz de cambiar la imagen; en este caso, el Odyssey OLED G6 refresca la imagen 500 veces cada segundo. Esto es algo que no vas a notar en el escritorio o en aplicaciones de trabajo, pero que es cada vez más importante en videojuegos.

Cuanto más rápido es el refresco, más fluida es la imagen y más detalles podemos notar en el movimiento; como por ejemplo, si un enemigo ha salido de una esquina o si un coche ha dejado un hueco por el que pasar. Para garantizar que esta velocidad no trae otros problemas bajo el brazo, como el efecto de 'pantalla partida', este monitor es compatible con Nvidia G-Sync y AMD FreeSync Premium.

Una frecuencia de refresco de 500 Hz ya sería sorprendente, pero además hay que sumar el tiempo de respuesta GTG (gris a gris) de apenas 0,03 ms; ese es el tiempo en el que un pixel tarda en cambiar, y cuanto menor sea, más nítida será la imagen y menos veremos el efecto 'fantasma'. Así que baste decir que Samsung ha alcanzado un nuevo límite en lo que respecta a la velocidad de los monitores OLED comerciales.

Monitor Samsung Odyssey OLED G6 Samsung El Androide Libre

El Odyssey OLED G6 es un monitor de 27 pulgadas, que cuenta con una resolución QHD de 2560 x 1440 píxeles. La calidad de imagen no se ha descuidado, pese a ofrecer tantas características gaming punteras: el brillo máximo es de 1.000 nits, y ha sido certificado con VESA DisplayHDR True Black 500.

El panel también ha sido validado por Pantone, para garantizar una reproducción de color de gran precisión; el Odyssey OLED G6 es capaz de mostrar más de 2.100 colores y más de 110 tonos SkinTone de la biblioteca de Pantone. El resultado debería ser una imagen de alta calidad, realista, y fiel a las intenciones de los creadores.

El Samsung Odyssey OLED G6 estará disponible en España el próximo mes de julio, a un precio en euros aún por determinar; primero será lanzado en Singapur, Tailandia, Vietnam y Malasia