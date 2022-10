Instagram bloqueado, no deja iniciar sesión y algunos usuarios están siendo suspendidos

Ha sido un octubre para olvidar para Mark Zuckerberg. A los malos resultados financieros que ha presentado para el último trimestre, hay que sumar serios fallos en sus apps más populares como WhatsApp, que se cayó durante un par de horas.

[Cómo contactar con el soporte de Instagram y desbloquear tu cuenta]

Ahora le toca el turno a Instagram, que está sufriendo problemas para iniciar sesión a los usuarios; hasta el punto de que está suspendiendo algunas cuentas que están intentando entrar.

Instagram bloqueado

En el momento de escribir estas palabras, no está claro por qué está ocurriendo este problema en Instagram, pero lo que ya sabemos es que es muy diferente a lo que le ocurrió a WhatsApp. Mientras que la app de mensajería se cayó completamente y no fue posible usarla, en Instagram el problema afecta sólo a una porción de los usuarios y no a todos.

A estos usuarios les ocurre que, si intentan iniciar sesión en la app oficial, esta se queda sin reaccionar durante un momento; a veces, no podemos hacer nada y no se inicia la sesión, y en otras ocasiones, aparece un mensaje de error que nos dice que no se ha podido iniciar sesión, o que nos pide que lo intentemos unos minutos después.

Mensaje que aparece en Instagram cuando no podemos iniciar sesión El Androide Libre

En nuestras pruebas, algunos hemos podido entrar en Instagram sin dificultades, pero otros llevamos ya un rato sin poder entrar en nuestra cuenta. Esto ocurre tanto si intentamos entrar con nuestro usuario y contraseña de Instagram, como si intentamos entrar con nuestra cuenta de Facebook, que es el método alternativo más popular.

A todo esto hay que sumar que algunos usuarios están quejándose en Twitter y en otras redes sociales de que su cuenta ha sido bloqueada, posiblemente por la cantidad de ocasiones en las que han intentado iniciar sesión sin éxito. A algunos les ha aparecido un mensaje que indica que la app está limitando sus acciones, y en otros casos reciben el aviso de la suspensión automáticamente.

Instagram no ha realizado declaraciones al respecto, pero parece un problema del servicio, ya que afecta a todo tipo de usuarios y sin importar su localización, desde España a los Estados Unidos.

Artículo en desarrollo

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan