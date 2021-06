Tu móvil funciona bien, es internet la que tiene problemas

En los últimos minutos multitud de servicios, páginas web y plataformas están caídas y es imposible entrar en sus portales. La culpa es de un fallo que se ha generado en el proveedor de servicios de CDN Fastly, en Estados Unidos.

No funcionan Twitch, Paypal, Spotify...

Servicios afectados Jordi Pérez Colomé

Al contrario que en otras ocasiones, esta caída no está vinculada a los servidores de una empresa concreta, sino al sistema de CDN que usan compañías como Movistar, Spotify o Amazon.

Qué es un CDN

La mayoría de grandes empresas usan un Content Delivery Network (CDN) para aumentar la velocidad de acceso de los usuarios a sus plataformas. Por ejemplo, Netflix los usa mucho para replicar su contenido en diferentes lugares del mundo y que no tarde mucho en empezar una reproducción en cualquier parte del planeta.



Son copias del contenido de un portal, no el contenido en sí, pero si hay fallos como ha pasado hoy, muchos usuarios no pueden acceder al contenido directamente.

Fastly está revisando el incidente

La empresa ha comunicado rápidamente que se encuentra revisando qué es lo que ha causado el fallo, pero por el momento no se ha solventado.

En su propia página web podéis mirar las actualizaciones que hacen cada pocos minutos, por si hubiera alguna novedad.

Si queréis ver si un servicio en concreto está afectado en alguna parte del mundo, podéis consultarlo en páginas como Downdetector.

Actualización 12:50:

Parece que Fastly ya ha encontrado el problema y lo está solucionando asi que en los próximos minutos todo debería volver a la normalidad. Según indica su web:

"The issue has been identified and a fix is being implemented." ("Se ha identificado el problema y se está implementando una solución.")