Análisis del POCO F9 Ultra: la última bestia de Xiaomi sube de precio pero conquista por su enorme batería y rendimiento

Xiaomi ha presentado la nueva familia POCO F9 Series, que "nace para ofrecer el máximo rendimiento de Android sin concesiones", y en el que destaca el modelo Ultra, una bestia que ha subido de precio, pero que te conquistará por su gran rendimiento, sonido y batería.

El POCO F9 Ultra aumenta su precio base hasta los 1.099,99 euros (frente a los 829,99 euros del F8 Ultra) y llega impulsado por el potentísimo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip diseñado para soportar las sesiones de juego más intensas y la multitarea.

Todo este músculo técnico se disfruta a través de una pantalla AMOLED de altísima fluidez a 185 Hz y un sonido potente e inmersivo firmado por Bose, con un subwoofer incluido.

Para redondear esta experiencia flagship, la marca ha integrado una batería de 8.050 mAh, que garantiza horas de autonomía sin interrupciones. A estas credenciales se le suma un sistema fotográfico muy ambicioso y un diseño 'conocido'.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos pasado varios días utilizando el POCO F9 Ultra de 16 GB + 512 GB (1.099,99 euros) como móvil principal y es un dispositivo que nos ha dejado una gran experiencia de uso. A continuación te detallamos sus claves.

Un smartphone atractivo

A la hora de entrar en detalle, cabe comenzar por el diseño del smartphone, que resulta familiar (se parece, y mucho, a los últimos modelos de iPhone de Apple) y es prácticamente idéntico a su antecesor, el POCO F8 Ultra.

Eso no es malo, ni mucho menos. El POCO F9 Ultra es un teléfono con un diseño muy atractivo y elegante, especialmente en color 'Dark Cherry', que es el que hemos podido probar. Un tono cereza metálico mate.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

La trasera del teléfono es de vidrio reforzada, mientras que el chasis es de aluminio que se curva ligeramente para unirse al cristal delantero. Una de las partes destacadas en cuanto a diseño es que se trata de un smartphone grande, grueso (8,4 mm) y algo pesado (238 gramos).

Pero esto último tiene una explicación: el POCO F9 Ultra viene con una batería gigantesca de 8.050 mAh y un módulo de cámaras que, al igual que la generación anterior, incorpora un subwoofer independiente.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

Al lado de las lentes, se encuentra un altavoz subwoofer independiente 1620 de gran tamaño que, junto a los dos altavoces estéreo, crea un sistema de audio de 2.1 canales que ofrece un sonido inmersivo, potente, estable, con graves profundos y un escenario sonoro más amplio.

El audio, firmado por Bose, es increíble, como si estuvieras usando un pequeño altavoz portátil. Como gran novedad, este altavoz cuenta con una luz LED que le rodea y que sirve para notificaciones, diferentes apps o llamadas, parpadeando cuando recibas una llamada y el teléfono esté boca abajo.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

Un LED que se puede personalizar, como hacer que siga el ritmo de la música que se esté reproduciendo. El diseño, es por tanto, uno de los grandes puntos del POCO F9 Ultra, que aunque sea algo grande y pesado, es muy cómodo de usar.

Aquí también destaca su pantalla. Se trata de un panel AMOLED (2.608x1.200 píxeles) de 6,9 pulgadas ultrabrillante de 185 Hz y una tasa de muestreo de 4800 Hz. El teléfono estrena el panel de pantalla M11 que usa un avanzado material emisor de luz verde que ofrece una luminosidad superior, proporcionando así mayor brillo con un menor consumo de energía.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

Con un brillo máximo de 10.000 nits y de 4.500 nits en múltiples escenarios, el teléfono se ve perfectamente en cualquier escenario con mucha luz, como a plena calle con el sol pegando. Además, es compatible con Dolby Vision, HDR Vivid y HDR10+, cuenta con unos biseles delgados, reconocimiento facial y un sensor de huellas muy preciso.

POCO ha añadido 'Xiaomi Vision Care', un sistema basado en metodologías de investigación con orientación médica, que integra 4 áreas clave y 35 indicadores para reinventar la experiencia de cuidado integral de la vista.

La pantalla se ve realmente bien, tanto a la hora de reproducir contenido multimedia como de jugar a cualquier videojuego disponible en Android. En nuestro caso lo hemos usado incluso para ver capítulos de series y la experiencia ha sido realmente confortable.

Toda una bestia

En estos días con el POCO F9 Ultra hemos comprobado de primera mano que es una auténtica bestia en cuanto a rendimiento.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

Bajo el capó, el teléfono respira gracias al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, en este caso acompañado de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una memoria RAM LPDDR5X que vuela a 9600 Mbps y almacenamiento UFS 4.1.

El teléfono rinde increíblemente bien en cualquier escenario, asegurando tasas de refresco estables en los juegos más exigentes y una fluidez total en el día a día. Jugar a unos impresionantes 185 FPS es una experiencia maravillosa.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

En el apartado gaming, POCO ha integrado el VisionBoost D8, un chip dedicado exclusivamente a vitaminar el apartado gráfico. Jugando a títulos muy exigentes, he notado de primera mano cómo este módulo tira de inteligencia artificial (IA) para reescalar texturas e interpolar fotogramas de forma invisible.

Asimismo, el teléfono dispone de un sistema LiquidCool con su 3D IceLoop que hace que el dispositivo no se caliente a pesar de echar largas sesiones de juego en títulos como Call of Duty: Mobile.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

Otro de los grandes atractivos del POCO F9 Ultra es su gigantesca batería de silicio-carbono que alcanza los 8.050 mAh, y que ofrece una autonomía de casi 2 días, dependiendo del uso que se le dé al dispositivo.

En nuestro caso, con un uso normal, casi alcanza las 48 horas. El smartphone dispone igualmente de carga hiperrápida de 100 W por cable y 50 W de forma inalámbrica, garantizando que esté siempre listo en minutos y sin sobrecalentamientos ni interrupciones.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

Para acompañar a todo este despliegue, el POCO F9 Ultra llega de fábrica con HyperOS 3 corriendo sobre Android 16. En nuestra experiencia diaria, el sistema se siente tremendamente rápido y refinado, destacando unas animaciones mucho más fluidas y unos iconos de diseño más limpio.

Al igual que su antecesor, la marca garantiza 4 grandes actualizaciones del sistema operativo y un total de 6 años de parches de seguridad.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

En el uso cotidiano, una de las funciones a la que más provecho le hemos sacado es 'Hyper Island', una solución muy al estilo de la 'Dynamic Island' de Apple que aprovecha el espacio de la cámara frontal para mostrar notificaciones contextuales, el reproductor de música, la grabadora o el temporizador, permitiendo alternar entre apps de forma muy visual.

Fotográfica de primer nivel

En el terreno fotográfico, el POCO F9 Ultra también es de nivel. Viene en su trasera con un sensor principal de 200 megapíxeles, respaldado por un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico, también de 50 megapíxeles.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

Durante nuestras pruebas, la cámara principal nos ha regalado unas capturas vibrantes, con un nivel de detalle sobresaliente y un rango dinámico que resuelve con soltura cualquier tipo de escenario fotográfico. Mención especial merece su modo exclusivo de 200 MP. Lejos de ser un mero reclamo sobre el papel, en el día a día hemos comprobado que resulta una herramienta fantástica.

Sin embargo, la lente con la que más hemos disfrutado ha sido su teleobjetivo periscópico de gama alta. Con su zoom óptico de 5 aumentos y un zoom sin pérdida de 10x, hemos podido acercarnos a elementos lejanos manteniendo una claridad asombrosa, como a las famosas torres de Madrid.

La estabilización óptica (OIS) unida al sistema 'IA Ultra Zoom' hace un trabajo impecable. Resulta tremendamente versátil, ya que no solo sirve para capturar a distancia, sino que nos ha entregado unas fotografías de retrato con un buen desenfoque y unos detalles en modo telemacro sencillamente espectaculares.

Por su parte, el ultra gran angular de 50 megapíxeles mantiene el tipo ofreciendo un campo de visión ideal para paisajes, conservando una buena coherencia respecto a la lente principal.

En cuanto a la cámara frontal, el sensor de 32 megapíxeles cumple con creces su cometido, entregando selfies muy definidos y naturales, listos para subir a redes sociales sin necesidad de demasiados filtros.

Finalmente, el apartado de vídeo nos ha sorprendido muy gratamente gracias a la función de 'Cinematografía en tiempo real'. Grabando en 4K Ultra HD a 60 fps, el móvil permite realizar cambios de enfoque muy fluidos que le dan un toque de película a cualquier toma.

¿Me lo compro?

El POCO F9 Ultra se consagra como uno de los dispositivos más ambiciosos y potentes que han pasado por nuestras manos este año, incluso de los más elegantes en cuanto a diseño.

Su rendimiento general es incontestable, impulsado por el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y sus 16 GB de RAM. Sumando la pantalla AMOLED ultrabrillante a 185 Hz, el resultado es un dispositivo que devora cualquier tarea o videojuego exigente sin inmutarse, ofreciendo una de las experiencias visuales más fluidas y confortables de todo el ecosistema Android actual.

El POCO F9 Ultra. Nacho Castañón El Androide Libre

El otro pilar indiscutible de este smartphone es su monstruosa autonomía. Contar con una batería de 8.050 mAh cambia por completo las reglas del uso diario, permitiéndonos rozar los dos días sin acercarnos al enchufe, y con la red de seguridad que otorgan sus 100 W de carga rápida.

Todo ello acompañado, además, por esa sorprendente experiencia de audio inmersivo firmada por Bose. El único peaje de este inmenso despliegue energético es su tamaño: con 238 gramos y un perfil grueso, es un móvil que se hace notar en la mano y en el bolsillo.

Aunque hay otro importante aspecto a tener en cuenta: su precio ha aumentado. El salto a los 1.099,99 euros de partida lo aleja de la tradicional etiqueta ajustada a la que nos tenía acostumbrados la familia POCO, exigiendo un desembolso mucho mayor que en generaciones anteriores.