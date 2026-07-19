Probamos el Razer Pro Type Ergo: un teclado ergonómico y dividido con raíces 'gaming' que mejora la productividad

Razer es conocida por sus productos para gaming, está reforzando su apuesta por los periféricos orientados a la productividad, como su ratón vertical o el Razer Pro Type Ergo, un teclado ergonómico pensado para mejorar la productividad.

El Razer Pro Type Ergo (199,99 euros) es el primer teclado ergonómico dividido inalámbrico de la compañía con tecnología Razer Chroma RGB y que viene con un diseño que se adapta a la posición natural de reposo de las manos.

Un teclado que en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos estado probando durante semanas, para sesiones de trabajo de 8 horas, y que nos ha dejado un gran sabor de boca, ya que permite trabajar sin esfuerzo ni fatiga

Un diseño rompedor

El Razer Pro Type Ergo es un teclado diferente: viene con un diseño dividido que se curva hacia arriba en el centro, que separa las teclas en dos secciones distintas con una hendidura entre ellas.

Una de sus claves es su reposamuñecas acolchado, que minimiza la presión y la fatiga de la muñeca, permitiendo estirar las manos y buscar las teclas con comodidad. Una característica que minimiza la presión y la fatiga de la muñeca.

Razer Pro Type Ergo. Nacho Castañón El Androide Libre

El diseño del teclado de Razer ofrece una posición de descanso de las manos más natural y reduce el movimiento lateral y la tensión. Es cierto, eso sí, que al principio cuesta acostumbrarse a él, pero una vez lo dominas, no quieres otra cosa.

Una de las características a tener en cuenta del Razer Type Ergo es que es un teclado grande: viene con unas dimensiones de 4 centímetros de alto, 46,5 cm de ancho y 24,4 cm de profundidad, por lo que ocupa bastante espacio en el escritorio.

Razer Pro Type Ergo. Nacho Castañón El Androide Libre

Incluso pesa 1,45 kilogramos, por lo que no es ligero. Aun así posee un diseño de alta calidad y se nota desde un primer momento que se ha diseñado con cabeza, ya que el espacio adicional no se desperdicia.

Entre sus principales características, incluye dos diales de control, un teclado numérico completo y una columna de teclas macro dedicadas. El teclado cuenta con sus particularidade

Razer Pro Type Ergo. Nacho Castañón El Androide Libre

Por ejemplo, incluye dos teclas 'B' dobles, ideadas para reducir la fatiga y el cruce de dedos y favorecer un tecleado más natural, haciendo que escribir sea más rápido y cómodo.

Las teclas, por su parte, están esculpidas con hendiduras esféricas para guiar a las yemas de los dedos para mayor comodidad y precisión al escribir. Además, es bastante silencioso y viene con iluminación RGB: utiliza la retroiluminación Razer Chroma RGB de 19 zonas para iluminar las teclas.

También resalta que las teclas más cercanas al centro son ligeramente más largas para evitar pulsaciones accidentales y la barra espaciadora también está separada, con una pieza central en medio que funciona como una tecla de retroceso adicional.

El Razer Pro Type Ergo se ha esculpido con una inclinación de 10º para mantener una postura óptima de las muñecas y ofrecer una gran comodidad durante largas sesiones de trabajo.

Razer Pro Type Ergo. Nacho Castañón El Androide Libre

El teclado incluye igualmente cuatro patas ajustables con opciones de inclinación hacia delante y hacia atrás de 4 a 7 grados para poder trabajar a distintas alturas. Mientras que en la esquina inferior izquierda esconde el adaptador USB de 2,4 GHz incluido.

Razer, además del botón para conectar el teclado al ordenador mediante Bluetooth, también añade un puerto USB-C para trabajar con cable conectado y para cargarlo.

Funciones de IA

El Razer Pro Type Ergo es un teclado cómodo que ofrece un buen rendimiento a la hora de escribir o pasar largas jornadas de trabajo, y al que se le puede sacar más partido con la aplicación Razer Synapse para el ordenador.

Un software que permite desde programar hasta 100 acciones diferentes para los diales de control hasta exprimir la columna de las teclas macro dedicada.

Razer Pro Type Ergo. Nacho Castañón El Androide Libre

Además, cabe señalar que la compañía incluye atajos de fábrica para herramientas de productividad y creatividad como Microsoft Word, DaVinci Resolve o Photoshop, lo que te ahorra mucho tiempo de configuración inicial.

El fabricante también ha añadido un botón específico para su Asistente de Preguntas con inteligencia artificial (IA). Una herramienta que ayuda a redactar y afinar prompts antes de lanzarlos automáticamente a la versión web del asistente que prefieras, ya sea Microsoft Copilot o ChatGPT

Razer Pro Type Ergo. Nacho Castañón El Androide Libre

La buena noticia es que si a uno no le interesa esta función la puede ignorar por completo sin que entorpezca tu experiencia.

A nivel de conexiones, el teclado permite gestionar hasta 5 equipos de forma fluida: por un lado, cuenta con la tecnología Razer HyperSpeed de 2,4 GHz para un rendimiento inalámbrico impecable; por otro, ofrece Bluetooth para vincular y alternar al instante mediante un botón específico entre tres dispositivos distintos.

Razer Pro Type Ergo. Nacho Castañón El Androide Libre

El Razer Pro Type Ergo es compatible tanto con Windows como con Mac y ofrece una batería que promete hasta tres meses de autonomía con una sola carga, aunque tiene letra pequeña.

Para alcanzar esa cifra tan ambiciosa, es más que probable que tengas que renunciar a la iluminación RGB o mantenerla al mínimo.

¿Me lo compro?

El Razer Pro Type Ergo es un teclado excelente pensado para dar descanso a las muñecas y las manos durante largas sesiones de trabajo.

Se trata de un periférico innegablemente premium que brilla por la excelente calidad de fabricación y diseño que caracteriza a la marca.

Razer Pro Type Ergo. Nacho Castañón El Androide Libre

Gracias a un reposamuñecas sumamente cómodo, un diseño muy práctico y una sensación de tecleo impecable, es una compra excepcional para quienes tienen un presupuesto holgado, especialmente si ya utilizan otros productos de la firma enfocados a la productividad.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un periférico grande y que al principio cuesta adaptarse a él, especialmente en las primeras horas de uso. Una vez pillado el truco, es toda una delicia.

Su precio de 199,99 euros también puede ser un factor que juegue en su contra, ya que, aunque justifica su coste, en el mercado se pueden encontrar alternativas ergonómicas más baratas.