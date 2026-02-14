La Samsung Galaxy SmartTag 2 ha bajado de precio a menos de la mitad y ahora es un chollo que no puedes dejar pasar

En España, cada vez se viaja más, ya sea por ocio o por trabajo. Y las anécdotas de mochilas robadas o maletas perdidas en el aeropuerto. Cada vez son menos comunes.

Es por eso que muchas marcas han lanzado etiquetas de geolocalización, pequeños dispositivos que nos ayudan a encontrar cualquier accesorio o aparato que tengamos conectados a ellos.

Xiaomi está preparando el lanzamiento de su primer modelo y Apple acaba de lanzar la renovación del que es posiblemente el dispositivo más popular de esta categoría, la AirTag 2.

Samsung también tiene en su catálogo un accesorio de este tipo, la Samsung Galaxy SmartTag 2, que pudimos analizar hace ya un tiempo.

Lo interesante es que este modelo, que es uno de los más avanzados del mercado, ahora está rebajado a la mitad de precio, pasando de 40 euros a menos de 19 euros en Amazon.

A diferencia de otras alternativas, este modelo presenta una estructura compacta y una forma de anillo reforzada con metal en su interior.

Esta característica no es meramente estética; permite que el dispositivo sea mucho más resistente y fácil de sujetar a diferentes soportes. Se puede enganchar directamente a un mosquetón o integrarlo en el collar de un perro sin necesidad de accesorios adicionales complicados.

Además, su certificación IP67 garantiza una resistencia notable ante el polvo y el agua, lo que asegura que el localizador siga funcionando incluso si queda expuesto a la lluvia durante un paseo por el parque o si sufre una inmersión accidental.

La Galaxy SmartTag2 ofrece una duración de hasta 500 días en condiciones de uso normales. Sin embargo, para aquellos usuarios que priorizan la longevidad sobre ciertas funciones secundarias, existe un modo de ahorro de energía que extiende esta capacidad hasta los 700 días.

Samsung Galaxy SmartTag 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La precisión en la localización es otro de los puntos fuertes que definen a este producto. Gracias a la tecnología de banda ultraancha y al sistema Compass View, el usuario recibe indicaciones visuales claras en la pantalla de su teléfono móvil.

Si el objeto perdido se encuentra a corta distancia, la interfaz muestra flechas y distancias exactas, convirtiendo la búsqueda en un proceso guiado y sencillo.

Esta experiencia de realidad aumentada facilita enormemente encontrar objetos que pueden estar ocultos bajo los cojines de un sofá o dentro de un cajón.

Cuando el objeto está fuera del alcance directo del Bluetooth, entra en juego la red SmartThings Find, que utiliza de forma segura y privada otros dispositivos del ecosistema Samsung cercanos para triangular la posición y enviar la ubicación al propietario.

Samsung Galaxy SmartTag 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Galaxy SmartTag2 incluye funciones de seguridad para evitar el rastreo no autorizado, alertando al usuario si se detecta un localizador desconocido que se mueve con él.

Asimismo, el dispositivo incorpora el Modo Perdido mediante tecnología NFC. Si alguien encuentra un objeto con un SmartTag2, puede escanearlo con su propio smartphone para visualizar la información de contacto y un mensaje que el dueño haya preconfigurado.

Como colofón, tiene un botón que es programable mediante Samsung SmartThings para realizar acciones, como encender luces o ejecutar rutinas de la app de domótica.