Uno de los mejores accesorios de Samsung está a su precio mínimo: SmartTag 2 por 16,73 euros en Amazon España

Hay muchos aparatos que se intentan posicionar como accesorios de compra casi obligatoria para los que tienen un móvil, que en España básicamente es toda la población. Algunos productos, como relojes o fundas, tienen tracción, otros no tanto.

Pero hay un tipo de accesorio que no es muy común, aunque no es desconocido, que aún los usuarios no adoptan de forma masiva y deberían.

Nos referimos a las etiquetas de localización, productos que sirven para saber dónde están otras posesiones nuestras, como las llaves, la maleta, una mascota o directamente nuestro coche si no cuenta con GPS.

Y una de las mejores, si no la mejor, que podemos usar si tenemos un móvil Android es la que vende Samsung, la Samsung Galaxy SmartTag 2, una etiqueta de gama alta con múltiples funciones.

La parte negativa es que su precio oficial de venta es de 39,90 euros (actualmente cuesta 29,90 euros en la web de Samsung), pero ahora está rebajada más de un 50% en Amazon, y podemos comprarla por 16,73 con envío en el mismo día. Eso sí, en su modelo blanco, no en el negro.

Oferta de la Samsung Galaxy SmarTag 2 El Androide Libre

Esto hace que sea el momento perfecto para su compra, porque es su precio mínimo histórico en la plataforma de venta online. Y sí, hay otras alternativas, más baratas, pero ni por asomo son tan fiables como esta y la autonomía es menor.

Nunca había bajado de precio tanto, y eso que en ocasiones la hemos llegado a ver rozando los 20 euros. Además, esta época es perfecta para su compra, porque podemos usarla para rastrear las maletas en nuestros viajes.

Por si fuera poco, tiene un botón que podemos configurar para que realice ciertas acciones directamente usando la plataforma domótica SmartThings de Samsung.

Y, si perdemos completamente el dispositivo al que está anclada, la Smart Tag 2 funciona como una tarjeta NFC que incluye nuestra información de contacto, para que la persona que lo encuentre pueda avisarnos.

La Samsung Galaxy Smart Tag 2 tiene una pila que dura más de un año y se puede sustituir rápidamente y por poco dinero. Son las pilas CR2032 con un precio de menos de 2 euros por unidad. Y su resistencia está fuera de toda duda gracias a la protección IP67 contra el agua y el polvo.