Nuevo Nothing Phone (2a) Special Edition llega a España: la marca abraza los colores para su nuevo móvil

Nothing Phone (2a) Special Edition Nothing El Androide Libre

El diseño siempre ha sido uno de los puntos fuertes de Nothing como marca. Todos sus dispositivos, desde los primeros Nothing ear hasta los últimos modelos de la marca CMF, destacan por una apariencia exclusiva y que no tiene nada que ver con el resto de las marcas.

El último lanzamiento de Nothing se puede interpretar como el fruto de esa apuesta por el diseño durante todo estos años; el nuevo Nothing Phone (2a) Special Edition cuenta con representación de productos anteriores de la marca, para ofrecer algo original y muy llamativo.

Tal vez lo primero que ha notado el lector es que este móvil es muy colorido, y la propia marca afirma que este Phone (2a) Special Edition celebra los colores primarios y su importancia en la identidad de la marca. Son palabras sorprendentes, teniendo en cuenta que el color no es precisamente la seña de identidad de Nothing; más bien lo contrario, con diseños en los que las transparencias y los colores básicos, negro y blanco, han tenido todo el protagonismo.

Pero si nos fijamos bien, en realidad cada dispositivo de Nothing ha tenido una gota de color (a veces, literalmente), y eso es lo que representa este lanzamiento. Por ejemplo, el color rojo aparece en absolutamente todos los productos de audio de Nothing, concretamente en el auricular derecho; y los nuevos Ear (a) son de color amarillo, que también está presente. El azul, por su parte, hizo acto de presencia en una edición limitada del Phone (2a).

El nuevo Phone (2a) Special Edition es el primer producto de la marca en el que son usados todos estos colores; aunque al mismo tiempo, mantiene la identidad clásica de la marca, con los ‘glyphs’ luminosos y las partes en color gris y blanco. Por supuesto, también se mantienen partes transparentes. Para los diseñadores de Nothing, esto es una “sorprendente obra de arte”, pero también es una celebración; el éxito del Nothing Phone (2a) ya está fuera de toda duda, vendiendo 100.000 unidades en las primeras horas.

El Nothing Phone (2a) llegó como un móvil más barato que sus ‘hermanos’ pero que no hizo sacrificios en aspectos clave como la pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, la cámara trasera dual de 50 Mpx, y un procesador que estrenó, el MediaTek Dimensity 7200. Además, es compatible con las mismas tecnologías, incluyendo la integración con ChatGPT al emparejarlo con unos auriculares Nothing o CMF y con widgets para usar la IA.

Todas esas características siguen presentes en el Phone (2a) Special Edition, ya que los únicos cambios son estéticos y no de ‘hardware’. Por eso, el precio es el mismo, 379 euros por la versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento; aunque no está disponible con la configuración más barata de 8 GB y 128 GB. Esta edición especial ya se puede comprar en España.