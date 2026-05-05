Instagram cambia de estrategia: prueba una nueva etiqueta para los perfiles que publican contenido generado con IA

Instagram sigue trabajando en futuras funciones para mejorar la plataforma, como editar los comentarios después de publicarlos o su app para compartir fotos que desaparecen. Ahora, la herramienta tiene en el punto de mira a la inteligencia artificial (IA).

La conocida red social está comenzando a probar unas nuevas etiquetas de 'Creador de IA', que están pensadas para aquellos usuarios que publican generalmente contenido creado o modificado por IA.

El objetivo de estas nuevas etiquetas es que dichos usuarios puedan identificarse como creadores de inteligencia artificial, según señalan desde el medio Android Headlines.

Instagram ya cuenta con unas etiquetas de 'Hecho con IA' enfocadas en el propio contenido, de cara a etiquetar las imágenes o vídeos que se han generado o modificado con IA, para que los usuarios sepan que no es real lo que están viendo.

Ahora, la famosa red social también ofrecerá etiquetas para las propias cuentas de los usuarios que publiquen contenido generado con inteligencia artificial de manera habitual.

El logo de Instagram. Omicrono

Unas etiquetas que los usuarios podrán agregar de forma voluntaria a sus perfiles y que aparecerán igualmente en sus publicaciones y Reels.

Las nuevas etiquetas de 'Creador de IA' se han diseñado para "mejorar la transparencia en el uso de la IA en Instagram", según ha trasladado Meta y ha recogido el mismo medio.

Cabe señalar que, al tratarse de una etiqueta opcional, la empresa liderada por Mark Zuckerberg incorporará un botón de 'Añadir etiqueta' en el perfil del usuario y será, por tanto, la persona en cuestión quien decida si finalmente la agrega a su cuenta o no.

En el caso de que el usuario añada la etiqueta de 'Creador de IA', esta aparecerá debajo del nombre del perfil en sus publicaciones.

Otro detalle a tener en cuenta es que si una persona pulsa sobre esta etiqueta, la red social le mostrará una descripción de "Este perfil publica contenido generado o modificado con IA".

Instagram no es la única plataforma que se está moviendo para destacar el contenido generado por IA. Siguiendo esta estela, Spotify lanzó recientemente unas insignias de verificación para distinguir artistas reales frente al contenido generado por IA.

Unas insignias de verificación para los artistas que indican que el perfil es real, de un artista con contenido propio, y que sirve para indicar que este cumple con los estándares de autenticidad y confianza de la plataforma.

Este tipo de medidas surgen principalmente con el objetivo de hacer frente al auge de perfiles falsos, spam y contenido generado por IA en las plataformas musicales.