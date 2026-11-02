Xiaomi lanza en España el aparato perfecto para mejorar el aire de nuestra vivienda: un purificador por menos de 400 €

Xiaomi ha vuelto a mover ficha en el mercado del hogar inteligente en España con el lanzamiento del Mijia Smart Air Purifier 6 Plus, uno de los modelos de purificador de aire más avanzados que ha creado hasta la fecha.

Con un precio de 469,99 euros, este producto se puede adquirir por apenas 399,99 euros gracias a la oferta de lanzamiento, posicionándose como una de las soluciones más capaces para mantener el ambiente limpio en el hogar.

El Smart Air Purifier 6 Plus está pensado para espacios de gran tamaño, y gracias a su sistema de purificación renovado, puede ser el aliado perfecto contra las partículas contaminantes y los patógenos que circulan en el aire.

La característica estrella es su arquitectura de doble turbina y doble filtro. A diferencia de los purificadores normales con una sola turbina, esta torre cuenta con un motor único equipado con dos impulsores que crean un flujo de aire doble.

El aire de la habitación o salón entra a través de tres lados y sale por dos lados contrarios, lo que le permite alcanzar un volumen de aire de 12.666 litros por minuto. En la práctica, esto se traduce en un valor medido de CADR de partículas de 810 m³/h, capaz de renovar por completo el aire de una estancia de 10 m² en apenas 1,9 minutos.

Gracias a esta potencia, Xiaomi presume de un área de cobertura de 91 m², algo que muchos otros purificadores no pueden alcanzar, y lo hace ideal para salones grandes o para pisos abiertos.

Mijia Smart Air Purifier 6 Plus Xiaomi El Androide Libre

El sistema de filtración está compuesto por una matriz de purificación de cinco etapas. Con esta estructura multicapa, se combina un filtro primario diseñado para atrapar residuos finos y pelo, un filtro de alta eficiencia enfocado en las partículas finas y los alérgenos, un filtro de carbón activado con fórmula especial para descomponer gases como el formaldehído y acabar con los olores, un módulo de luz UVC y una capa dedicada a la liberación de iones negativos.

El módulo UVC merece una mención especial, ya que ayuda a la eliminación de virus y bacterias presentes en el aire. En las pruebas, Xiaomi ha comprobado una tasa de eliminación del 99,99% del virus H1N1 de la gripe tras una hora de funcionamiento, así como una eliminación de otras bacterias como E. Coli, K. pneumoniae y S. aureus con una tasa del 99,9%.

Esto resulta idóneo para contener los contagios cruzados en casa; por ejemplo, si alguien se pone malo, este dispositivo puede ayudar a limpiar el aire de patógenos y evitar que el resto de la familia también caiga enferma.

Mijia Smart Air Purifier 6 Plus Xiaomi El Androide Libre

De la misma manera, el Smart Air Purifier 6 Plus muestra un buen rendimiento en la lucha contra las alergias, con la certificación oficial de SGS para la eliminación de alérgenos. En las pruebas, se ha probado una tasa de eliminación del 98% del polen, del 98,1% de ácaros de polvo, 99% del moho, 99% de la caspa de gato y 98,1% en la caspa de perro, en todos los casos tras una hora de funcionamiento.

Las dimensiones del dispositivo son 280 x 280 x 713 mm, pero cuenta con ruedas ocultas con giro de 360 grados diseñadas para proteger el suelo, lo que facilita el desplazamiento entre habitaciones sin necesidad de levantar el aparato.

Este purificador es capaz de funcionar por sí solo y sin intervención del usuario, gracias a 5 sensores de alta precisión: PM1 para partículas ultrafinas, PM2.5, sensor de polvo para partículas mayores como el polen, sensor de humedad y sensor de temperatura.

La pantalla LCD muestra esta información y se sincroniza con la app Xiaomi Home en nuestro smartphone para programar rutinas o crear escenarios inteligentes para que el dispositivo se encienda automáticamente cuando entramos en casa o cambiar al modo de suspensión a la hora de dormir.