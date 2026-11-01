Xiaomi lanza en España la Smart Band 11 a partir de 60 €: nueva pulsera de actividad ultrafina con pagos NFC

Xiaomi está que no para. En las últimas semanas, la compañía ha renovado completamente su gama de pulseras inteligentes con varios modelos, y ahora le toca el turno al que probablemente será el más atractivo de todos, la Xiaomi Smart Band 11.

Lejos de ser el 'modelo básico' en comparación con el modelo Pro, la Smart Band 11 se presenta como una pulsera de actividad elegante, pequeña y ultrafina que se compara muy bien con nuevas alternativas como la Fitbit Edge lanzada recientemente por Google, especialmente en el precio.

Y es que la Xiaomi Smart Band 11 ya se puede conseguir en España por apenas 59,99 euros, lo que la hace muy competitiva en el sector; además, por fin contamos con un modelo con pagos por NFC, que cuesta 79,99 euros.

Esa es sin duda una de las mayores novedades de esta generación en comparación con las anteriores, ya que abre la puerta a realizar pagos de tipo 'contactless' directamente con la muñeca y sin necesidad de usar el móvil o la tarjeta, simplemente pasando la pulsera por encima del lector.

Esta también es una de las pulseras de actividad más elegantes que hemos visto hasta la fecha, especialmente el nuevo modelo Ceramic Edition que cuenta con un cristal de cubierta de cerámica blanca pura. También está disponible en tres colores: negro medianoche, plata glaciar y rosa místico.

Xiaomi Smart Band 11 Xiaomi El Androide Libre

El dispositivo en sí ha sido rediseñado con un nuevo cuerpo ultrafino de apenas 9,99 mm de grosor, una reducción del 9% en comparación con la Smart Band 10 lanzada el año pasado. El peso se queda en apenas 15,58 gramos.

El rediseño ha permitido crear un nuevo mecanismo de liberación para las correas que se encuentra más abajo, lo que cambia completamente el aspecto de la pulsera y permite que se ajuste de forma más natural a la muñeca.

Eso también implica que la pulsera ha cambiado, y Xiaomi ha aprovechado para adoptar un nuevo diseño texturizado para mejorar la transpirabilidad y evitar el sudor durante un uso prolongado.

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Estos logros en el diseño han sido posibles gracias a la nueva batería de grafito de alta densidad, que ocupa menos espacio en el interior del dispositivo y ha permitido a su vez reducir el grosor. Pese a esto, Xiaomi promete una duración de batería mayor, de hasta 21 días en uso ligero, 10 días en uso normal, y 6 días con la pantalla siempre encendida.

La pantalla de la Smart Band 11 es de 1,72 pulgadas como la de su predecesor y está basada en tecnología AMOLED, con un borde apenas 2 mm y una frecuencia de actualización de 60 Hz.

Esta generación estrena un sensor de frecuencia cardíaca de alta precisión con doble LED y doble PD, que junto con el nuevo algoritmo de Xiaomi permite una monitorización más precisa con calibración médica profesional.

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Esto permite contar con monitorización de frecuencia cardíaca, de nivel de oxígeno y de estrés durante todo el día, además de un nuevo asistente de gestión del sueño que analiza nuestros datos históricos y comportamiento para detectar factores positivos y negativos que afectan a la calidad del sueño.

En lo deportivo, la Smart Band 11 es capaz de registrar 150 ejercicios y deportes diferentes, con funciones interesantes como la retransmisión de la frecuencia cardíaca por Bluetooth para compartir este dato con ciclocomputadores y apps de terceros. También es capaz de monitorizar la frecuencia cardíaca bajo el agua, con una resistencia de 5 ATM.