Samsung anuncia grandes cambios en los Galaxy S27: un rediseño para diferenciarse de los rivales y nuevas cámaras

Esta semana, Samsung ha presentado los resultados financieros del tercer trimestre, y como se esperaba, hay buenas y malas noticias. Por una parte, los beneficios de la división de semiconductores se han disparado gracias a la demanda de chips y memoria para inteligencia artificial.

Pero la división móvil no tiene tanto de lo que presumir, registrando pérdidas por segundo trimestre consecutivo, irónicamente por la misma razón: el incremento desmedido en el costo de los componentes y la memoria por la alta demanda del sector de la IA.

Aunque Samsung sigue siendo líder del sector móvil en el tercer trimestre del 2026, y por delante de Apple según datos de Counterpoint, el ejecutivo de la compañía Daniel Araujo ha confirmado que las ventas totales cayeron en el mismo periodo, especialmente en la gama media y de entrada.

Esto ha llevado a Samsung a anunciar un importante cambio de rumbo para adaptarse a la situación del mercado, empezando por un recorte de hasta el 20% en la producción de la gama Galaxy A, que no tendrá tanta importancia para la compañía como ha tenido en años anteriores.

En su lugar, el gigante tecnológico centrará la mayor parte de sus recursos en la gama alta y premium, donde los márgenes de beneficio son muy superiores y le permiten absorber mejor la subida de coste de componentes.

Para los usuarios, Samsung ha confirmado que la futura gama Galaxy S27 contará con una "identidad bien diferenciada" para cada uno de los modelos, con el objetivo de responder a las exigencias de diferentes perfiles de usuario.

En otras palabras, la compañía ha confirmado el rediseño del Galaxy S27 Ultra, que ya se había filtrado hace unos meses y que hará gala de un nuevo aspecto para el conjunto de cámaras con una isla más pronunciada en la parte superior.

Se espera que el futuro Galaxy S27 Pro, que será un dispositivo muy parecido al Ultra pero de menor tamaño, también adopte estas líneas de diseño. De esta manera, estos dos modelos serán fácilmente identificables y diferentes respecto al Galaxy S27 básico y el Galaxy S27+, si finalmente este último modelo es lanzado.

Se trata de un giro de 180 grados en la política de Samsung, que hasta ahora ha intentado adoptar el mismo diseño en todos sus smartphones, incluso en los de gama media y de entrada. Ahora, si hemos pagado más por un modelo en concreto, se notará, lo que lo hará más atractivo para futuros clientes.

Más móviles plegables

Samsung también va a jugar una de sus mejores bazas: la innovación en nuevos formatos. La compañía coreana fue la pionera en los móviles plegables, un barco al que ahora se ha subido Apple con el iPhone Duo, pero eso será sólo el principio.

Los ejecutivos han confirmado que Samsung continúa con la investigación y desarrollo de la siguiente generación de dispositivos plegables con nuevos factores de forma, entre los que destaca un nuevo modelo TriFold de doble bisagra y la llegada de las pantallas deslizables o enrollables para el próximo año.

Por último, Samsung ha declarado que enfocará los avances de la gama alta en el rendimiento del procesador, mejoras en la autonomía mediante optimizaciones en el software y la implantación de pantallas de privacidad integradas en más modelos.