Vicedo Alós, en la última vanguardia de la poesía creadora, se engancha a la palabra, nacida con el sueño o tal vez con la pesadilla. Desde el surrealismo deriva poco a poco a la expresión abstracta. Cada cosa al moverse (Visor) es un libro especialmente atractivo e inquietante. Deja sus huellas sobre caminos insólitos y paisajes de la tierra y del alma.

El poeta suma el acopio inestable tras los recuerdos de la luz. En los arrabales de sus ojos se robustece la musculatura del agua que todo lo lleva. Olvidos fugaces hacen el camino contrario como si el polen aún en el estambre ya estuviera bajo el vuelo satisfecho de la abeja, brotada la piel del río. Alguien mete las manos en el agua de su vida y todo se convierte en la nueva bandera manchada del poeta.

Del poeta que deja la voz colgando de sus techos y aprende a sumarse sobre la estirpe de la ciencia. Tacha entonces el signo solitario de la piel y confía su nombre al cereal silencioso de la memoria, tierra pisada durante años en el sueño o el insomnio de muchos silencios.

La palabra es en sí misma expresión de la belleza y el poeta traslada su sueño lejano y solo al tiempo que lo deja todo atrás. Es el oficio de la distancia. Como escribió Hölderlin, todo lo celeste pasa rápido, pero no en vano, porque es tan lento el tiempo de la carne y tan pujante su antojo… que nadie sabe lo que se hace con ese tiempo que es tanto y escaso.

El poeta cree que en la vida todo es sueño y mudanza. No le cabe la muerte a ese viento que ruge y enseña a amar sin mancharse las manos. Frente al paisaje contempla un retablo de nubes, futuro elocuente del hijo en la penumbra. Se rompe, sin embargo, la cáscara vieja del escenario dolorido y turbio y se le desprende la piel a las ideas, quedándose el poeta desnudo ante la revolución del cielo.

'Cada cosa al moverse', de Vicedo Alós, es un libro especialmente atractivo e inquietante

A lo lejos brilla la muerte, la vasta y vaga y necesaria muerte, de Jorge Luis Borges. Se trata, escribe Vicedo Alós, de saber quiénes somos, de quién seremos, de qué palabras dependemos cuando alguien dice que su casa arde, mientras usurpan el centro mismo de la voz o de los objetos predilectos a su mirada.

Quiere saber Vicedo Alós quién es, quién será antes y después de la herida sin cicatrizar. La luz pisoteada le mostrará cómo se abre su cuerpo, cómo se recogen los escombros cuando todo se derrumba. Ama entonces las ideas.

Ama también la tierra manchada antes de hundirse pacientemente en la disolución mientras entre el temor y el temblor alguien continúa revolviendo el desván del cielo. Sus palabras saben ya a vértigo porque la lluvia desbarata las raíces de la casa.

El poeta, en fin, no quiere cargar con la noche dormida en los árboles. Se dispone entonces a tallar la roca y desde las brumas del insomnio se desembaraza de la abstracción expresionista y escribe: “Deberían mirar adentro la cicuta que no acaba de matar al viejo Sócrates, que piensas si pensar un pensamiento se parece a buscar una pestaña dentro del armario”.