Pedro González-Trevijano está considerado como el nombre más destacado de la vida jurídica y judicial española. Es hombre de controlada prudencia, de sólida firmeza junto a la permanente flexibilidad. Se distingue por su espíritu de moderación.

En los últimos años de la dictadura franquista predominaba entre los intelectuales responsables la idea de que organizar la moderación era el objetivo tras la muerte del dictador. Tanto a derecha como a izquierda, se expelieron los extremismos estériles y se impuso el espíritu de la moderación, clave para la negociación de los dos sectores nacionales enfrentados a garrotazos durante los siglos XIX y XX.

Pedro González-Trevijano fue ya uno de los hombres clave en la vida histórica de nuestra nación. Su sabiduría jurídica, su inteligencia y sagacidad se volcaron moderadamente para contribuir a que se entendieran los dos sectores de España.

Pasionaria saludó con afecto a Adolfo Suárez antes de subir a presidir el primer Congreso de los Diputados democrático, Rafael Alberti lo hizo con José María Pemán, Carrillo con Fraga. Y las dos Españas redactaron una Constitución ejemplar respaldada por la moderación.

González-Trevijano es, además de destacado jurista, un excelente escritor. Muestras periodísticas de su pensamiento aparecen en los principales diarios españoles. Ahora publica un libro, Magnicidios de la historia (Galaxia Gutenberg) que mantiene el interés del lector desde la primera a la última página.

Estamos ante el libro de un intelectual. Pedro González-Trevijano vuelca en él su sabiduría jurídica y su experiencia política

Diez son los magnicidios desmenuzados por el lápiz de González-Trevijano. La ambición de Julio César, al decir de Shakespeare, estaba hecha de la materia más sólida. Su popularidad era tan grande que los enemigos que había creado, sobre todo en el Senado, solo tenían una probabilidad de terminar con él: matarlo.

Lincoln es el nombre estelar de la época más convulsa de la historia de los Estados Unidos de América, cuando la esclavitud originó la ensangrentada guerra civil que azotó a los norteamericanos. No existían, sin embargo, motivos reales para el asesinato de Lincoln, pero las secuelas de la guerra civil conformaron el magnicidio que estremeció a Europa y América.

El asesinato de Francisco Fernando de Austria (28 de junio de 1914 en Sarajevo), que provocó la Guerra Mundial, no ofrece dudas para González-Trevijano: imperialismo intransigente, nacionalismo exacerbado y fanatismo terrorista fueron las principales causas que provocaron el asesinato del heredero de la Monarquía austrohúngara.

Nicolás II, Zar de Rusia, hombre de extraordinarias cualidades, fue víctima de la gran revolución del siglo XX, la que encaramó al comunismo en el poder de Moscú.

El magnicidio de Trotsky lo produjo el odio y la venganza. El estalinismo y su entorno no podían soportar al “traidor” Leon Trotsky gozando de libertad en el extranjero. Lo asesinaron como a un perro.

El caso de Gandhi fue distinto. El hombre, que consiguió en paz la independencia de la India, disfrutaba de una popularidad superior tal vez a la de cualquier líder político de su época. Un demencial terrorista, cuando Gandhi estaba rodeado del fervor de su pueblo, sacó una pistola y lo asesinó vilmente.

No sabemos si Fidel Castro estuvo o no detrás del asesinato de John Kennedy. Los historiadores no han podido desentrañar el fondo de la conspiración que terminó con su vida y con la de su asesino. En todo caso, el magnicidio atribuló al mundo entero y dejó a una viuda joven y bella que jugó un papel de clara influencia social en Francia, Inglaterra, España, Grecia y Estados Unidos.

El capítulo que González-Trevijano dedica al magnicidio de Carrero Blanco es especialmente sagaz y demuestra quiénes sabían y quiénes no lo que se estaba preparando.

Finalmente, el autor cierra su excelente libro con el magnicidio de Aldo Moro y las repercusiones que tuvo en Europa, en el Vaticano y en el entorno de la guerra fría.

Estamos ante el libro de un intelectual. Pedro González-Trevijano vuelca en él su sabiduría jurídica y su experiencia política. Y también su sorprendente cultura literaria.

Sus reflexiones al narrar cada uno de los diez magnicidios mantienen el interés del lector. Se trata de una interpretación sagaz de cada uno de los asesinatos. El lector encontrará varios denominadores comunes y una lección permanente sobre la vida y sobre la muerte.