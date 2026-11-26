FUTURO. Las tres luces (1921), del austriaco Fritz Lang (1890-1976), fue, según Buñuel escribió en sus memorias, la película impulsora de su dedicación al cine, aunque le puso reparos que achacó a la coguionista, Thea von Harbou (1888-1954).

En mayo de 1927, Buñuel publicó en La Gaceta Literaria una crítica tan elogiosa como llena de reproches sobre Metrópolis (1927), extensa superproducción y obra maestra distópica/utópica de Lang sobre una ciudad del futuro en la que los esclavizados trabajadores habitan el mundo subterráneo y la clase empresarial dirigente vive en la hipermoderna superficie.

A Buñuel le entusiasmó la vanguardista parte visual –movimiento, máquinas…–, pero deploró el engrudo sentimental e ideológico de la película, señalando a una responsable: Thea von Harbou, autora de la novela y coguionista del filme. Un romance entre el hijo del gran magnate de la ciudad y una simple trabajadora evita el choque final entre oprimidos y opresores.

Thea von Harbou escribió la novela Metrópolis (1926), plagada de citas bíblicas y elementos simbólicos, mientras elaboraba con Lang el guion de la película. El texto va encabezado por unas palabras de Von Harbou que terminan así: “El mediador entre el cerebro y las manos tiene que ser el corazón”. Es decir, el conciliador intermediario entre el capital y el trabajo tiene que ser el amor. A Buñuel esta frasecita le sabía a cuerno quemado. Lang también renegó de ella.

GOEBBELS. Thea von Harbou y Fritz Lang se conocieron hacia 1918 para escribir juntos el guion de La tumba india (Joe May, 1921), sobre la novela de ella. Ambos estaban casados e iniciaron un romance. La entonces mujer de Lang se suicidó, presuntamente, de un disparo. Von Harbou y Lang se casaron en 1922. Ella, de familia acomodada y joven prodigio, era ya una escritora muy conocida; él, uno de los maestros del expresionismo cinematográfico alemán.

¿No supo el cineasta durante su convivencia que su esposa simpatizaba con los nazis?

Además de las dos citadas, firmaron juntos otras seis películas decisivas del periodo expresionista de Lang. Von Harbou también escribió para otros grandes directores como Murnau (cinco títulos) y Dreyer (uno). En total, Von Harbou publicó 35 libros, dirigió dos películas y firmó 26 guiones.

Las infidelidades acabaron con su matrimonio en 1932. La puntilla del divorcio llegó al año siguiente cuando Thea von Harbou apoyó la llegada al poder de Adolf Hitler. En julio de 1933, Lang huyó de Alemania después de que Joseph Goebbels le ofreciera, presuntamente, dirigir el cine alemán.

En Estados Unidos, Fritz Lang desarrollaría una brillantísima carrera, no exenta de contratiempos, sobre todo como creador de un turbio cine negro (La mujer del cuadro, Perversidad, Los sobornados...), rezumante de culpa y de vidriosos retratos femeninos.

VERSIONES. Thea von Harbou ingresó en el Partido Nazi en 1940 (carnet número 8.015.334). Hizo cine con los nazis. Lang hizo en USA cuatro películas antinazis, por lo que fue molestado por el Comité de Actividades Antiamericanas.

Derrotado el Tercer Reich, Von Harbou fue ingresada en un campo británico y trabajó en tareas de desescombro de las ciudades alemanas bombardeadas por los aliados.

¿No supo el cineasta durante su convivencia que su esposa simpatizaba con los nazis? ¿No lo supo mientras escribían una de sus grandes películas, Los Nibelungos (1924), sobre la leyenda germánica que tanto inspiró al nazismo? ¿Tuvo en algún momento Lang simpatías pronazis? Así lo sugiere Patrick McGilligan, autor de Fritz Lang. The Nature of the Beast, que cuestiona las versiones del director sobre (presuntos) episodios clave de su vida.

Lang volvió por un tiempo a Alemania y su penúltima película allí fue La tumba india (1959), nueva adaptación de la novela de Von Harbou que les unió. La guionista fue homenajeada por el Festival de Berlín en 1954 con la proyección de una de sus películas. Al salir de la sala se cayó por las escaleras y murió a los cinco días. ¿La película del homenaje? Las tres luces.