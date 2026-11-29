Autor de tres poemarios publicados en rápida sucesión antes de los treinta años –el último, Rocky Tokio, es de 2014–, Francisco Fuentes (Plasencia, 1985) ha esperado 12 años para entregarnos Policromía.

Cubierta de 'Policromía'. RIL Editores Policromía Francisco Fuentes RIL Editores, 2026

84 páginas. 15 €

La espera, síntoma de madurez, también nos habla de un replanteamiento de las bases de esta obra, que ha vuelto a los predios de su primer libro –tierra, territorio, casa– con una palabra densa y reflexiva, pegada a la historia personal/familiar y a la vez cuajada en versos graves y enigmáticos, capaces de resonar largo tiempo en la lectura.

El germen del libro remite a las virtudes de cierto clasicismo: “Para esbozar el rostro de los santos / los maestros antiguos estudiaban / las facciones de sus conocidos”.

Hay un afán por cantar el linaje familiar, sus feudos y raíces, ese baúl de anécdotas y misterios que alberga toda casa y que el poeta se empeña en explorar para mejor saber de sí mismo.

Dividido en dos partes de quince poemas cada una, con un intermedio memorable (“Vedute”) que otea el pasado en breves fragmentos narrativos, el libro gira de forma obsesiva sobre ciertos gestos y actitudes, revive escenas y figuras, interroga la opacidad de un ayer que ya no existe salvo en el recuerdo: “Toma, esto es cuanto no pude entender / pero logré salvar a tiempo”.

El título del libro alude al color que tuvo la vida y que ahora se ha borrado (“lo efímero de la policromía”), y al intento, no siempre inútil, de volver a dar vida a sus viejos protagonistas.

Es notable la tensión del verso, de las frases, el don para dar a cada estrofa la firmeza elocuente de la piedra (“los bordes duros de la herida”).

Abuelos y padres, el viejo valle glacial (“rodera de nubes”), el perímetro de una casa, todo alienta en este libro, convertido en “la despedida inmóvil / de aquello que una vez brilló”. Una revelación.