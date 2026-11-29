Gioconda Belli (Managua, 1948) ríe con el alma, burbujeante de una alegría que los años de exilio no han logrado rebajar. A pesar de la lluvia, que acentúa la nostalgia por su país, se siente muy agradecida a España y a Madrid por su solidaridad y amistad.

Autora de una quincena de poemarios (de Sobre la grama, 1972, a Una mujer furiosamente piel, 2020) y ocho novelas, entre las que destacan La mujer habitada (1988), El país de las mujeres (2010) y Un silencio lleno de murmullos (2024), todas ellas publicadas por Seix Barral, es la primera escritora nicaragüense, y la primera centroamericana, en conquistar el premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Pero no lo duden, la que fuera conocida en la lucha sandinista como la guerrillera Gucci, goza la vida sin pena ni miedo.

Pregunta. A lo largo de su trayectoria ha recibido muchos premios, como el Anna Seghers, el Biblioteca Breve, el Gil de Biedma, la Orden de las Artes y las Letras francesas... ¿Qué significa para usted recibir ahora el premio de la FIL?

Respuesta. Significa hacerme ver la importancia que tienen la literatura latinoamericana y el español en el mundo. Para mí es una culminación de estos años de exilio. Y una inmensa alegría, porque estuve allí desde la primera feria y allí presenté mi primera novela, La mujer habitada. Sí, tengo una historia larga y feliz con la FIL, grandes recuerdos.

P. ¿Qué ha marcado más su vida: la literatura, el compromiso político, el cuidado de sus hijos o el feminismo?

R. Vamos a darle un cuarto a cada uno. Una de las ambiciones de mi vida ha sido ser humanista en el sentido más filosófico de la palabra, o sea, encontrarme a mí misma en los valores y en las luchas de la humanidad que me inspiran respeto. Entonces, la feminidad ha sido un aspecto que siempre me pareció importantísimo, porque estoy segura de que es el eje de lo que está mal en el mundo. Si entre nosotras mismas, y entre hombres y mujeres, no podemos lograr ese estado de armonía y de comprensión, es difícil que lo logremos con otros pueblos, con otras culturas.

Gioconda Belli, en el café El monaguillo de Madrid. David Morales

»En cuanto a mis hijos, han sido mis compañeros en todas mis aventuras, pobrecitos, les ha tocado vivir el exilio, la guerra, aunque para ellos también fue muy formativo. Y la literatura, por supuesto. Sin literatura no sé quién sería y más ahora con el exilio. Durante mucho tiempo pensé que mi labor política era casi más importante que mi literatura, pero con el tiempo me he dado cuenta de que posiblemente con mis libros he influido más en mis lectores, sobre todo en las mujeres, que con la militancia política.

P. Hablando de política, ahora que en España estamos en plena campaña electoral, ¿qué suerte cree que tendría aquí un partido como el PIE, el Partido de la Izquierda Erótica de su novela de El país de las mujeres?

R. Creo que no se puede ni plantear, porque hay que tener mucho sentido del humor, y en este país todavía estamos en un estado muy preocupante de excesiva tirantez, de enfrentamientos. No me gusta lo que está pasando en España, no me gusta esa actitud tan de enemigos, y el populismo se especializa precisamente en eso, en crear enemigos. Y hoy el enemigo son las mujeres, la emigración, la cultura.

»Cuando quitan subvenciones a los teatros, eso te indica que hay una batalla cultural y que la quieren ganar, y eso sí me preocupa enormemente. Afortunadamente, España tiene muchísima riqueza cultural por el lado de la izquierda, y con izquierda quiero decir la parte más humanista de la cultura.

"Ortega ha llegado a una exageración de maldad que no creíamos volver a ver en Nicaragua"

P. Usted se jugó la vida luchando contra Somoza. ¿Cómo se ha llegado a esta situación en la que quien derrocó a un dictador es hoy otro mucho peor?

R. Tú lees sobre estos procesos, pero nunca crees que te va a pasar a ti. Para mí fue una sorpresa que se ha venido desarrollando desde 1990, por eso tampoco nos sorprendió la represión de 2018 y 2019, pero llegaron a una exageración de maldad, de autoritarismo, que no pensamos volver a ver en Nicaragua después de lo que costó desembarazarse del dictador Tacho Somoza. En mi país se ha impuesto una corrupción moral y una crueldad intolerable.

P. De todas formas, ¿qué pueden hacer las palabras contra una dictadura que persigue a los creadores y a la libertad?

R. Creo enormemente en el poder de la palabra, es lo que nos ha sostenido a lo largo de la historia. Las grandes revoluciones, los grandes movimientos políticos, empiezan siempre con la palabra, desde el Manifiesto comunista al feminismo.

P. ¿Y cree, como dice su amigo y compatriota Sergio Ramírez, que al final la patria es el idioma, el español?

R. Yo el mayor alivio que tengo del exilio, con todo lo que significa, es haber venido a España. Es curioso porque cuando estudié aquí con 14 y 15 años, no me gustaba la idea de la Madre Patria, pero realmente hay una sensación de estar en el origen del lenguaje nuestro, de la manera de expresarnos. Por eso ha sido tan lindo que Sergio pudiera entrar a la Academia, un gesto muy hermoso, y solidario también, que representa lo que significa la lengua en Hispanoamérica, porque el español está enriquecido enormemente por los seiscientos millones de hispanohablantes.

P. Antes me hablaba de que hubo un momento en que pensó que lo político era más importante que lo literario. ¿Cómo se retroalimentan estas dos facetas de su vida hoy?

R. La parte más activa de la política yo la había dejado hace mucho tiempo. Cuando empecé a escribir La mujer habitada, tuve que pedir una licencia para irme a escribir, sentía que no podía hacer otra cosa que escribir. Y mi jefe me dijo que había mucha gente que podía trabajar por la revolución, pero muy pocos que pudieran escribir, y entonces me pude ir. Pero nunca dejé de estar conectada, yo decía que era una freelance de la revolución.

Gioconda Belli, en el café El monaguillo de Madrid. David Morales

»Eso es algo que nunca voy a dejar, mi compromiso con Nicaragua y mi compromiso con ciertas ideas fundamentales de la sociedad que hay que defender a capa y espada: la libertad, la igualdad, la justicia, y más ahora que nunca, la democracia, porque yo también viví mi rato en la revolución cuando no éramos muy democráticos. Éramos autoritarios como todos los revolucionarios de esa época, autoritarios pero simpáticos [Risas].

P. Siempre ha defendido que escribir como mujer es una acción política. ¿Todavía hoy? ¿Más que nunca?

R. Lo que más me asusta es que todavía hoy sea importante, que estemos viviendo un cierto retroceso en los derechos de las mujeres..

P. Bueno, se habla incluso de un fascismo corporal que quiere imponer una forma de ser mujer que parece intentar viajar al pasado, volver a la sumisión.

R. Sí, que nos pongamos el burka. Pienso que es importantísimo seguir escribiendo y seguir haciendo natural lo que han querido hacer como que no existe. Verás, el MeToo les causó tal horror a los hombres que yo creo que los hizo más resistentes, por eso creo que hace falta un enfoque feminista más integral, que incluya a los hombres. Porque nuestro enemigo no son los hombres, es el patriarcado, cosas que a ellos mismos los esclaviza. Creo que hace mucha falta un feminismo con amor y amoroso.

"El problema es que la gente asocia el sexo con la vulgaridad, con su concepción más brutal"

»Eso es lo que yo escribí en El país de las mujeres, mi utopía femenina que es muy amorosa, con mucho sentido del humor y con el PIE precisamente, con el Partido de la Izquierda Erótica. Eso le falta a la izquierda, erotismo, pero un erotismo contento, sano, un erotismo que no sea vulgar. El problema es que la gente asocia el placer, el sexo y el erotismo con la vulgaridad, con la concepción más brutal, más torpe, más violenta de la sexualidad.

P. Bueno, de hecho sus poemas parecen vertebrados por la idea del gozo, del placer, de la alegría de vivir, a pesar de todo lo que le ha pasado.

R. Bueno, es que todo me ha pasado por eso, todo me ha pasado porque en el fondo creo que es un don que tenemos que seguir sembrando, procurando que exista la alegría, el gozo. Estar vivo es maravilloso, pero nos hemos encargado de convertirlo en una carga, en volvernos esclavos de nuestras propias creaciones.

P. En un ensayo de Rebeliones y revelaciones aseguraba que se considera una gourmet de la soledad y reflexionaba además sobre la difícil conciliación de la vida de la artista con la maternidad y otros oficios.

R. Mira, yo creo que la soledad es fundamental para escribir, porque necesitas un espacio propio para poder desenvainar la imaginación. Si no, no hay creación. Lo que pasa es que tradicionalmente las mujeres siempre lo hemos tenido un poco más difícil, porque en nuestro caso se ha considerado como más reprobable, como más egoísta, que buscásemos o exigiésemos estar solas para escribir, ajenas a los problemas por unas horas, mientras que al hombre no se le reclamaban jamás sus ausencias.

P. Publicó su biografía, El país bajo mi piel, a los 49 años. ¿No ha pensado en retomar el proyecto y escribir una segunda parte, contando todo lo vivido y sufrido en estos años?

R. Lo he pensado, pero todavía no. Ahora estoy con una novela en la que voy a mezclar la trama con reflexiones sobre mi propia vida.

P. ¿Sabe cuándo saldrá?

R. No. Me ha costado concentrarme, llegar a ese momento. Ya tengo toda la idea, hice toda la investigación. Pero el tono todavía no lo he encontrado.

P. ¿Y algún nuevo libro de poesía?

R. Sí, tengo poesía para un nuevo libro, lo que pasa es que todavía no me he sentado a ordenarlo, pero sí, yo creo que el año que viene publico un libro de poesía.

P. No sé si es consciente de que con sus libros, con sus poemas, ha abierto camino a jóvenes escritoras que comparten su exaltación del cuerpo femenino, su reivindicación del gozo. Pienso en el escándalo que suscitó al publicar un poema dedicado a la menstruación, y en cómo hoy muchas retoman ese canto al cuerpo, al placer.

R. A la menopausia. Sí, siento que con eso he hecho más que con la militancia política. La gente se me acerca y me dice que le cambié la vida, que abrí puertas impensables. ¡Qué maravilla! En el discurso que he escrito para la FIL recuerdo que mi mamá me hablaba tan bellamente de la sexualidad, de la maternidad, de la menstruación, que acabé sintiendo lástima por mi hermano, que no iba a tener la regla jamás.

Gioconda Belli, en el café El monaguillo de Madrid. David Morales

P. Reivindica la alegría, a pesar del exilio, de la persecución, de que le hayan quitado la nacionalidad nicaragüense.

R. Sí, no me van a quitar mi alegría de vivir, sería darles una victoria. Pueden romper mi pasaporte, pero yo no soy este documento, ni mucho menos, y además, cuando ellos desaparezcan yo todavía voy a estar en mis libros. Nadie me va a arrebatar mi país. Cuanta más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo, que es y no es cierto porque también la distancia afecta.

»Me hace mucha falta el tiempo de mi país, el cielo azul, la gente, la comida, la alegría, la risa... Y eso que, como le contaba antes, vine a Madrid a estudiar a los 14 años, así que mi noción del arte, de la literatura, de la historia, vino por España. Una España triste, oscura... Hoy es completamente distinta.

P. Si ahora mismo pudiera volver un solo día a Nicaragua, ¿que sería lo primero que haría?

R. Estaba pensando en visitar a unas amigas, pero no podría verlas porque también se fueron y tampoco pueden volver. Mis amigos más queridos ya están todos fuera. Tengo un hermano y me iría donde él, porque lo extraño muchísimo y él no puede salir porque ya no podría volver. Ya no es que me nieguen a mí, es que tu familia, tus amigos, sufren represalias por tu culpa.

»Imagínate, eso lo han hecho con muchas familias, lo han hecho con antiguos revolucionarios que ahora tienen 80 años y que no les han dejado regresar, dejándolos con una mano delante y otra detrás. ¿Sabes? Creo que tanta maldad tiene que pasar factura.