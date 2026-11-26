Bibiana Candia (A Coruña, 1977) convoca en Lar el recuerdo inevitable de Emilia Pardo Bazán y La Tribuna. Coincidencias muy grandes emparentan ambas historias: conflicto laboral en una fábrica de tabaco, testimonio social, voluntad de denuncia, escenario coruñés y proximidad temporal. Las semejanzas brindan una atractiva confrontación artística.

Portada de 'Lar'. Alfaguara Lar Bibiana Candia Alfaguara, 2026. 328 páginas. 19,90 €

El realismo naturalista de Pardo Bazán muta en Candia en una escritura de aliento vanguardista; la trama sólida dispuesta por doña Emilia se transforma en Bibiana en una composición fracturada.

Lar cuenta la rebelión de las trabajadoras de dicha fábrica contra el empresario por el miedo a que la irrupción de las máquinas acabe con su trabajo, motivo que en estas fechas cobra inusitada actualidad, creo que no a propósito, al proyectarse sobre las ultimísimas e impredecibles amenazas de la inteligencia artificial en el futuro laboral.

El conflicto surge, se desarrolla y explota en el corto espacio de tiempo de un día escaso dividido en los tres capítulos del libro. Las tabaqueras difunden la protesta la víspera de la convocatoria, se dirigen amenazantes a la factoría al amanecer siguiente, la vandalizan a las once horas (trasunto proletario de las taurinas cinco de la tarde de Federico García Lorca), el ejército las reprime y lleva a prisión a las cabecillas.

Lar tiene un trasfondo coral por los varios millares de tabaqueras aludidas, pero ocupan el corazón de la novela media docena de ellas, una especie de marianas pinedas de la revolución entre quienes destaca una enardecida “tribuna”. Al ser mujeres las protagonistas, la novela hace un ardiente elogio del coraje femenino al que agrega una dimensión feminista más filtrada por el sentir actual que por la realidad de hace casi dos siglos.

No para aquí el testimonio. Se amplía hasta alcanzar dimensión colectiva. Aparte alguna insinuación relativa a la lucha de clases, se rescata también la jerarquía entre diversas ocupaciones, las privilegiadas tabaqueras frente a las empleadas en conservas y salazones, las que se entregan solo a labores domésticas o las niñas que ganan una moneda calentando la comida de los obreros a la puerta de la fábrica.

Con una prosa que tiende a lo poemático, Lar se aparta de la narración tradicional no por lo que cuenta, sino por cómo lo enfoca

Se detallan asimismo la opresiva Iglesia en la figura de un cura tridentino y el enfrentamiento ya entonces entre lo rural y lo urbano. Este retrato comunitario vincula Lar con un género clásico, el drama rural que pone a la vista una realidad de acentuado primitivismo, una forma de vida alejada de la modernidad, palpable ya en los ritos funerarios con que comienza la historia. Pero Candia remoza esta herencia naturalista con elementos imaginativos, oníricos y simbólicos (una ballena varada en la playa cuyo significado no acabo de apreciar).

Además, se distancia de la vieja escritura con una prosa que tiende hacia lo poemático, se aleja de la descripción y se hace con frecuencia sentenciosa, propensa al decir enigmático y palabrera (el relato se literaturiza con derroche de oraciones ininteligibles de pretendida filosofía y profundidad).

Lar se aparta de la narración tradicional no por lo que cuenta, sino por cómo lo enfoca. Recurre a vaivenes en el narrador y a un encuadre polifónico cuyas voces participan del canto coral, el himno subversivo y la letanía. A ello se suma que la historia lineal se fracciona en breves secuencias, algunas solo de unas pocas líneas.

La sensibilidad posmoderna del relato deshilachado y la técnica algo experimental suponen el mayor aliciente de esta reivindicativa incursión en un inaceptable y duro ayer marcado por la miseria y la injusticia social.