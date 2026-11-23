El Rey Felipe VI inaugura el nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Madrileña y su exposición inmersiva sobre Cervantes, este lunes en Madrid. A. Pérez Meca / Europa Press

El Rey Felipe VI ha inaugurado este lunes Cervantes. La gran exposición inmersiva, con la que la Fundación Mutua Madrileña abre su nuevo espacio cultural en la Plaza de España de Madrid. La muestra recorre la vida y la obra de Miguel de Cervantes a través de 170 obras y piezas originales de 20 instituciones culturales públicas y privadas, espacios interactivos y una experiencia de realidad virtual.

A su llegada al edificio, el Rey ha sido recibido por el presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, Ignacio Garralda. En el acto han estado presentes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; otras autoridades estatales, autonómicas y municipales, y representantes de las instituciones prestadoras y del mundo de la cultura, informa Europa Press.

Tras la ceremonia, el Rey ha recorrido la exposición, que ocupa 800 metros cuadrados repartidos en dos plantas.

"Buscamos que este nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Madrileña se consolide como un lugar de encuentro que nos invite a descubrir nuestro pasado, comprender nuestro presente y alumbrar nuestro futuro, facilitándonos una perspectiva más amplia que nos permita afrontar los retos de esta nueva era a través de la cultura del conocimiento", ha señalado Garralda durante la presentación.

Además, ha explicado que el edificio, la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, fue construido entre 1896 y 1898 y es el último de estilo alfonsino levantado en Madrid. Declarado Bien de Interés Cultural, ha sido rehabilitado durante 28 meses con una inversión de unos 30 millones de euros.

Felipe VI, a la derecha, visita el nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Madrileña, en la Plaza de España de Madrid. A. Pérez Meca / Europa Press

Asimismo, Garralda ha dicho que la decisión de destinarlo a un gran espacio cultural se tomó hace cuatro años y que la rehabilitación refleja "el compromiso" del grupo con la protección y conservación del patrimonio.

Sobre la elección de Cervantes para esta primera exposición, Garralda ha destacado que es el autor "más universal" y creador de la novela moderna con El Quijote, una de las obras más leídas, editadas, traducidas e influyentes de la historia de la literatura.

"Su vida y su talento son inabarcables y siempre hay una interpretación distinta de su obra o un nuevo relato sobre su azarosa y difícil existencia, ya sea como soldado de los tercios que combatió en Lepanto o como cautivo durante cinco años en Argel", ha subrayado.

Garralda también ha agradecido el asesoramiento del director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y del académico de la Historia Feliciano Barrios, así como la colaboración de la veintena de museos e instituciones prestadoras y ha defendido que apoyar la cultura desde la iniciativa privada, junto a la mirada pública "es indispensable" para "construir un gran país y una sociedad mejor" y ha recordado que la fundación lleva cerca de 15 años colaborando con instituciones culturales y museos públicos, además de contar con su propio programa de difusión cultural.

El Rey Felipe VI; la vicepresidenta primera del Gobierno, Yolanda Díaz; el presidente del Grupo Mutua Madrileña, Ignacio Garralda; y Feliciano Barrios, miembros de la Real Academia de la Historia, observan una de las piezas reunidas en 'Cervantes. La exposición inmersiva', en el nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Madrileña, en Madrid. Al fondo, Santiago Muñoz Machado, director de la RAE. FMM

Por su parte, el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, ha explicado que se eligió a Cervantes por la dimensión universal de su obra, además de por los ideales que representa, como la justicia, el amor, la amistad, la defensa de los débiles, el idealismo y la libertad, valores que, ha dicho, siguen vigentes más de 400 años después, "o deberían".

Cooklin ha calificado la exposición de "arriesgada e innovadora" y ha afirmado que es la primera vez que se desarrolla en el mundo una exhibición de estas características dedicada a un autor de la literatura universal.

En este sentido, el director ha detallado que la muestra reúne más de 170 obras de arte, objetos históricos y primeras ediciones que se entrelazan con paisajes sonoros, instalaciones especiales, elementos interactivos y entornos inmersivos. Ha añadido que los visitantes disponen de una audioguía descargable de 80 minutos, también en versión para niños.

A la parte histórica y audiovisual de la primera planta se suma una experiencia de realidad virtual que, según ha explicado, ha tardado más de un año en producirse y se ha instalado en la gran nave del edificio.

"Permite literalmente, junto a Cervantes, combatir a su lado en Lepanto, intentar escapar del cautiverio en Argel, presenciar el ataque de Don Quijote a los molinos de viento y asistir a la despedida del caballero junto a Sancho", ha subrayado Cooklin.

El director de la fundación ha repasado las etapas de la vida de Cervantes que recorre la exposición que, según ha dicho, muestra a un hombre de "espíritu indomable y con un deseo insaciable de vivir".

Cooklin se ha referido también a la "obstinada negativa a la mediocridad" del hidalgo y ha señalado que el Quijote sigue siendo la obra de ficción más publicada, traducida e ilustrada de la historia, reinterpretada sin cesar por escritores, artistas, cineastas y pensadores.

Según ha dicho, el objetivo de la muestra es atraer a visitantes de distintas generaciones para que redescubran a Cervantes y sientan la misma conexión con el Quijote que han experimentado tantos lectores a lo largo de la historia.

La nueva sede, frente a la estatua de Don Quijote y Sancho Panza y a la del propio Cervantes que presiden la Plaza de España de la capital, es "un icono de la arquitectura madrileña" según la fundación. La Fundación Mutua Madrileña ha anunciado que a esta muestra, que abrirá al público este martes 24 de noviembre, le seguirán nuevas exposiciones sobre arte, historia, ciencia, literatura y humanidades, así como otras actividades culturales a lo largo del año.