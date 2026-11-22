Conviene detenerse con atención en el primer capítulo de No puedes quedarte aquí eternamente. En él, Edurne Portela (Santurce, 1974) explaya su origen, contenido e intención. La obra surge como extensión de su novela de 2023 Maddi y las fronteras.

Portada de 'No puedes quedarte aquí'. Galaxia Gutenberg No puedes quedarte aquí eternamente Edurne Portela Galaxia Gutenberg, 2026.183 páginas. 17,50 €

Aquí daba vida literaria a una mujer real que participó en la Resistencia en Francia contra el ejército ocupante nazi, fue detenida por la Gestapo en el año 1944 y recluida en el campo de concentración para mujeres de Ravensbrück, cerca de Berlín, donde murió.

Con una perspectiva diferente, la analítica, aborda ahora la peripecia, bastante paralela a la de Maddi, de la prima y madrina de esta, Marie-Jeanne Echeverria.



Lo hace para desarrollar un bucle de asuntos que va de la vivencia del destierro y del campo de concentración, los lazos establecidos entre las prisioneras en esa circunstancia extraordinaria o los mecanismos del recuerdo hasta la experiencia de ser superviviente, ese estado absoluto de pasmo del que es necesario salir con la voluntad de seguir viviendo urgida en el título del libro.

Bajo este nuevo enfoque reflexivo, Marie-Jeanne protagoniza las averiguaciones de Portela y se convierte en el hilo conductor de una madeja de intereses e inquietudes. La autora lleva a cabo una amplia y diversa labor informativa.

Su fuente central se halla en las entrevistas con Angélique Bereau, nieta de Marie-Jeanne, a las que añade indagaciones documentales, conversaciones con descendientes de otras víctimas y citas de múltiples obras memorialísticas e históricas acerca del espanto de los campos de concentración.

Actúa Portela como historiadora, pero aleja de su labor la impasibilidad y distanciamiento propios de este género, pondera los hechos, expone conjeturas y apela directamente al hipotético lector, con quien quiere establecer una relación cómplice.



Recurre también, además, a la ayuda de su pareja, el escritor José Ovejero. Al evitar la frialdad cronística, agregar su intimidad familiar y cargar la exposición con interrogaciones, busca mover la conciencia del lector en la misma dirección de denuncia con resabios de agitprop que inspira su escritura histórica, política y éticamente comprometida.

A los previsibles horrores de la demencia genocida hitleriana añade Portela notas que aportan un alcance novedoso. La más señalada es la dimensión femenina de su relato, que subraya fijándose en datos de género diferenciadores como el suplicio de vestir bragas mugrientas porque las reclusas no pueden lavarlas o la ternura fraternal con que se despiojan y peinan entre ellas.

A los horrores de la demencia genocida hitleriana añade Portela notas que aportan un alcance novedoso

Y, si no novedoso, sí muy relevante es el énfasis con que se señala a las poderosas familias industriales cómplices del nazismo por seguirse lucrando hoy con el execrable fruto de la explotación de ayer.

La denuncia de la barbarie llega a alcanzar alta tensión narrativa y emocional. Sucede con la esclavitud laboral en la fábrica berlinesa Pertrix. O con la violencia sexual sufrida por las ya liberadas de los campos a manos de soviéticos y occidentales.

Y, sobre todo, con el recorrido por Ravensbrück y su remate impactante en los crematorios. Transmite Portela con gran vivacidad la asfixiante vivencia que uno experimentó cuando conoció otro de aquellos santuarios del terror.

En No puedes quedarte... consuma Edurne Portela una original amalgama de investigación, ensayo y narración vigorosa. Menoscaba mucho este positivo resultado, sin embargo, el que su explícito activismo feminista dirija, al menos gramaticalmente, su turbador relato a las mujeres y nos excluya a los hombres.