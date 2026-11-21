Al fraile dominico y catedrático de teología burgalés Francisco de Vitoria se le tuvo, ya en el Renacimiento, por el Sócrates de la Universidad de Salamanca, puesto que en vida apenas dio nada a la imprenta y concentró su actividad en las lecciones ordinarias y en las “relecciones” (o conferencias leídas a toda la facultad en momentos señalados del curso lectivo).

Cubierta de 'Erguido hacia las estrellas'. Destino Erguido hacia las estrellas Lorenzo Silva Destino, 2026

192 páginas. 19,90 €

En 1526 disertó Sobre la obligación de guardar silencio; en 1528, Sobre el poder civil; en 1529, Sobre el homicidio; en 1531, Sobre el matrimonio. A continuación, dedicó otras tres al asunto de la potestad del papa y de la Iglesia frente a las leyes civiles y al emperador; en 1536 llegó Sobre la templanza, donde especula sobre la posibilidad de un acto de canibalismo lícito (y la descarta). Finalmente, en 1539 tenemos Sobre los indios y Sobre la guerra justa. Según los historiadores del derecho internacional, estas dos conferencias salmantinas, escritas en el tiempo de la expansión de la corona de Castilla por el Nuevo Mundo, son fundacionales. Las relecciones fueron impresas por primera vez, póstumamente, en 1557, en Lyon.

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) ha vuelto a la Castilla de los comuneros rebeldes contra Carlos V, a la que dedicara una novela histórica (Castellano). Lo ha hecho (con éxito, añado) como biógrafo de un intelectual clave de esa hora de España.

El volumen se abre con una advertencia, y es que “este libro no es una biografía, ni un ensayo histórico, ni un sumario de las doctrinas de su protagonista” (p. 9), pero no se me ocurre cómo catalogar Erguido hacia las estrellas. Una vida de Francisco de Vitoria sino como una biografía. ¿Qué, si no?

Nuestro dominico nace en Burgos en 1483, o 1484, o 1485, o 1486 y muere el 12 de agosto de 1546. Entre medias, tenemos una vida consagrada al estudio. Eso, y no otra cosa, es lo que cuenta, cronológicamente, este librito informado y equilibrado, sin pretensiones científicas, aunque sí divulgativas.

Silva cuenta en este librito informado y equilibrado, divulgativo, una vida consagrada al estudio

Nace Vitoria en el seno de la familia de un mercader de Burgos y, como se dijo, ingresa en la Orden de Predicadores fundada por el santo de la región, Domingo de Guzmán. Es novicio en el Colegio de San Pablo y en 1506, o 1507, o 1508, continúa sus estudios en el Colegio de Santiago de los dominicos en París.

La descripción de Silva de la vida académica en la capital de esa Francia es interesante y vívida. En París conoce a Domingo de Soto, a Juan Luis Vives y a su maestro Peter Crockaert. También estudia allí a los áureos medievales: al lógico Pedro Hispano, al disputador Pedro Lombardo y al doctor Angélico, Tomás de Aquino (cuyas enseñanzas difundirá, con el tiempo, en la ciudad del Tormes).

Luego de una estadía en Valladolid (Colegio de San Gregorio), por donde pasa el circunnavegante Elcano, y donde “resuenan aún los ecos de la infeliz aventura de los comuneros castellanos” (p. 56), el Sócrates de Salamanca llega a Salamanca. Allí la vida de Vitoria se dividirá entre la vida de fraile dominicano en el precioso Convento de San Esteban y las labores en el claustro universitario. Fue un autorizado catedrático, formó a la Escuela de Salamanca y se carteó con los reyes.

Vitoria rechazó acudir físicamente al Concilio de Trento y nunca llegó a leer una epístola que le mandara Erasmo de Róterdam, autor de éxito que preocupaba a algunos. Entre los “títulos” o justificaciones para hacer la guerra a otro pueblo cuenta Vitoria el que este practicara los sacrificios humanos, lo cual legalizaba de facto la conquista de los mexicas en América. Nuestro Sócrates medía la duración de sus intervenciones orales con una clepsidra. Padeció de gota.