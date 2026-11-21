¿Qué libro está leyendo?

El maestro del amor, de Mauricio Wiesenthal.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

La Metamorfosis de Kafka. Lo leí con 20 años y cambió mi forma de ver la vida. Ahí me di cuenta de lo kafkiano que es todo.

De no haber sido escritora, ¿qué hubiera querido ser?

Cantante de ópera. A ser posible, Maria Callas. Pero no tengo ni una oportunidad. Canto como una rana.

Un acontecimiento que le habría gustado vivir in situ.

La llegada de Colón a América. El encuentro de dos mundos.

¿Qué le llevó a embarcarse en la historia de las Mitford?

En realidad me encontraron ellas a mí. Escribiendo el libro descubrí que éramos (casi) vecinas. El colegio en el que estuve interna en Inglaterra estaba a pocos kilómetros del pueblo en el que ellas nacieron y vivieron.

Del nazismo al comunismo, de la literatura a la vida aristocrática, las hermanas encarnan las contradicciones de la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo eran tan distintas?

Eso es lo que más me fascinó. Cada una encarna un rasgo esencial del siglo XX. Deborah como duquesa de Devonshire, el mundo de las grandes mansiones tipo Downton Abbey; Nancy, la progresista, feminista y avanzada que lleva una carrera como escritora sin haber ido al colegio, lo que tiene más mérito; Diana, la fascista que acaba en la cárcel por su defensa de Hitler; Unity, que se introdujo en el círculo más íntimo del Führer; Jessica, la comunista que luchó en España con las Brigadas Internacionales. Y por fin Pamela, la callada, la ‘normal’, que vivió para sus mascotas y su vida de campo.

Cuenta la historia desde la mirada de Pamela, la más discreta. ¿Qué tiene que no tenga Unity?

Capacidad de observación y de reflexión. A Unity, como al resto de sus hermanas, le gustaba escandalizar, epatar. Pamela, en cambio, se mantenía en la sombra. Y desde ahí se aprende mucho y se desvelan muchos secretos.

Churchill, Hitler, Goebbels, De Gaulle o los Kennedy son algunos de los personajes de la novela. ¿Cómo es posible jugar literariamente con personalidades tan conocidas?

Fue apasionante. Las Mitford, testigos de excepción de su época, se relacionaron con estas y otras personalidades. Me encantó incluir esos cameos porque son reales.

Vivimos un gran auge de la novela histórica. ¿Por qué?

A todos nos gusta viajar en el tiempo. Conocer otras épocas, otras realidades. Y si de paso aprendes algo, mejor.

Un disco/canción que se ponga en bucle estos días.

Soy poco original. Sigo fascinada con el último de Rosalía.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Son muchas, pero como estoy en vena muy british por esto de las Mitford, The Crown y Downton Abbey.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

No aguantaría ni un minuto en una peli de ciencia ficción, las detesto. Me quedaría a vivir en muchas, en Lo que el viento se llevó, y por supuesto en Retorno a Brideshead.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Más que en paisajes (que también) me da tremendo stendhalazo cada vez que oigo a Bach.

Algo que ya no soporte del mundillo cultural.

No soporto la sobredosis de escritores que vivimos. No comprendo por qué todo el mundo quiere ser escritor, incluso la gente que no ha leído ni un libro.

Una obra sobrevalorada.

La sombra del viento.

Un placer cultural culpable.

Soy fanática de las películas de asesinatos que ponen en la tele los sábados.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No, pero, hasta que llegue un factor de corrección como ocurre en todo hito histórico (y este lo es), viviremos muchas turbulencias.

España es un país…

El mejor para vivir.