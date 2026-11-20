Pleno público extraordinario de la RAE en la Mezquita-Catedral de Córdoba, este jueves. RAE

La RAE viaja a la Mezquita-Catedral de Córdoba para homenajear a Góngora y la historia literaria de la ciudad

Son muy pocas las veces que la Real Academia Española ha celebrado alguno de sus plenos fuera de su sede. Este jueves fue una de esas raras ocasiones.

La Mezquita-Catedral de Córdoba acogió un pleno extraordinario de la RAE, presidido por su director, Santiago Muñoz Machado. 21 académicos viajaron en coche hasta la capital cordobesa para inaugurar los actos del cuarto centenario del fallecimiento de don Luis de Góngora (1561-1627) y rendir homenaje al legado literario y filosófico de la ciudad.

Tras la bienvenida de las instituciones locales y entidades patrocinadoras, el deán-presidente del Cabildo Catedral, Joaquín Alberto Nieva García, destacó el valor de acoger a la Academia en el espacio donde reposan los restos mortales de Góngora y del Inca Garcilaso de la Vega.

El deán definió la Mezquita-Catedral como "una creación artística única, un tesoro excepcional de la humanidad cuyo valor universal desafía el tiempo" y calificó la celebración del pleno como "un acto de sublime justicia poética y espiritual", subrayando que "Góngora nunca se ha ido de Córdoba ni de este templo".

Las ponencias de los académicos trazaron una exhaustiva panorámica cronológica. El latinista Juan Gil analizó la impronta hispanorromana a través de Séneca el Viejo, Lucio Anneo Séneca y Lucano, examinando la profunda influencia del senequismo en la tradición poética hispánica.

A continuación, José Manuel Sánchez Ron conmemoró el 900 aniversario del nacimiento del filósofo y médico andalusí Averroes (1126-2026), subrayando su aportación decisiva a la difusión de Aristóteles en Occidente.

Sánchez Ron evocó las palabras del psiquiatra Carlos Castilla del Pino —"no hay muerte si no hay olvido"— para defender la vivacidad del legado andalusí en la identidad cultural de España.

Por su parte, los filólogos José Antonio Pascual e Inés Fernández-Ordóñez explicaron el impacto de la conquista de la ciudad por Fernando III el Santo en 1236.

Pascual abordó la uniformidad jurídica impulsada mediante el Fuero de Córdoba de 1241, mientras que Fernández-Ordóñez demostró que la conquista cordobesa supuso el punto de inflexión definitivo para que la cancillería real adoptara el castellano romance en sustitución del latín.

De Mena al Inca Garcilaso

El recorrido histórico prosiguió con la intervención de Pedro M. Cátedra, quien abordó la figura de Juan de Mena.

A continuación, Juan Luis Cebrián disertó sobre el Inca Garcilaso de la Vega, vecino de Córdoba sepultado en la catedral, destacando su condición de pionero del mestizaje y la historia iberoamericana. Cebrián definió al autor como “probablemente el primer intelectual en defender y promover que la historia de la América española no podía ni debía ser el fruto de un vasallaje, sino de una complicidad”.

Estudios gongorinos

El bloque dedicado expresamente a Góngora se inició con la ponencia de Pedro Álvarez de Miranda sobre el concurso convocado por la RAE en 1921 para confeccionar el vocabulario del poeta, que fue concedido, paradójicamente, a un “antigongorista furioso” (tal y como lo definió Dámaso Alonso en una “crítica demoledora”), Bernardo Alemany Selfa, porque fue, sencillamente, el único candidato presentado. Alonso dijo que “el antigongorismo no debía preocupar a los amigos de Góngora”, y Miranda añadió que tampoco debería hacerlo ahora.

Posteriormente, la académica Aurora Egido presentó la edición facsimilar de la biografía de Miguel Artigas (Don Luis de Góngora y Argote. Biografía y estudio crítico, 1925) anotada por el propio Dámaso Alonso, citando las palabras de Jorge Luis Borges sobre los centenarios: "99 años olvidadizos y uno de liviana atención es lo que por centenario se entiende". Muñoz Machado (por cierto, él también cordobés) definió esta biografía como “uno de los libros más importantes que se han escrito sobre Góngora”.

Un momento de la intervención de la académica Aurora Egido durante el pleno extraordinario de la RAE en la Mezquita-Catedral de Córdoba. RAE

Finalmente, la secretaria Paloma Díaz-Mas analizó los romances de Góngora, destacando cómo el autor revolucionó el Romancero Nuevo combinando la experimentación culta con la frescura popular.

Para finalizar, el director Santiago Muñoz Machado evocó la formación humanística del joven Góngora y su estrecho vínculo con sabios de la época como Ambrosio de Morales, Juan Ginés de Sepúlveda y Pedro de Valencia.

Asimismo, rindió homenaje a la nómina de académicos numerarios cordobeses que han pertenecido a la RAE a lo largo de los siglos, entre los que citó a Vicente de los Ríos, Ángel de Saavedra (duque de Rivas), Juan Valera, Francisco de Paula Canalejas, Antonio Fernández Grilo y Niceto Alcalá-Zamora.

Tras una oración de clausura en latín, el pleno concluyó entre los aplausos de los asistentes en una jornada histórica para las letras en español.