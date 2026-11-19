Coincide Max Hastings con cualquier reportero veterano cuando afirma que su trabajo es siempre el mismo: llegar adonde está la historia antes que los rivales. Según este corresponsal de guerra británico nacido en 1945, en su oficio es importante saber algo de ejércitos. Y algo aprendió cuando, con apenas dieciocho años, haciendo la instrucción en el Regimiento Paracaidista de la RAF, asumió que no tenía valor para hacer la guerra, pero sí para contarla.

Portada de 'Ir a la guerra'. Desperta Ferro Ediciones Ir a la guerra Max Hastings Traducción de Javier Romero. Desperta Ferro Ediciones, 2026. 376 páginas. 26,95 €

En junio de 1982, el conflicto por las Malvinas vivía su último episodio con el avance británico hacia Puerto Argentino o Puerto Stanley, según qué relato lo narre. Hastings se aproximaba al objetivo gracias a la relación que fue tejiendo con distintos oficiales británicos, que le permitieron empotrarse en los helicópteros trasladados a los teatros de operaciones.

Como el teniente coronel Michael Rose, al que acompañó al cercano Monte Kent, donde los periodistas asignados a los comandos allí desplegados se enfurecieron al ver aterrizar al enviado de The Standard. O el conductor de un tanque Scimitar que con un sencillo “¿quieres que te lleve?” lo dejó con las tropas situadas a tiro de piedra de la capital de Isla Soledad.

Mientras los británicos esperaban la orden de avanzar por la carretera hacia la ciudad –los argentinos ya habían enarbolado la bandera blanca–, Hastings comenzó a hacerlo en solitario. Cuando un estupefacto suboficial le preguntó qué diablos estaba haciendo, replicó: “Soy un civil”. Se encontraba a 800 metros de la exclusiva de su vida y estaba allí gracias a sus buenos contactos con militares. Sin embargo, para ser el primero se sirvió de su condición de ciudadano no sujeto a la disciplina del Ejército.

La jugada le salió tan redonda que incluso pudo entrevistar al coronel que mandaba el último reducto argentino. El día siguiente, 15 de junio, una foto de Hastings ilustraba la primera página del Standard, que titulaba: “El primer hombre que entró en Stanley”.

Y esa misma imagen ocupa la portada de Ir a la guerra. Memorias desde el frente, sus cautivadoras memorias publicadas en Reino Unido hace un cuarto de siglo, que ahora ven la luz en español en la editorial Desperta Ferro.

Varias frases autodefinen al autor: “Incluso si admiramos a los militares, nuestro oficio no consiste en reseñar los hechos a su manera” –claro ejemplo en Malvinas–. “No sirve de nada tener la mejor historia del planeta si no tienes manera de enviarla”, lo cual pudo resolver con éxito en guerras como la de Biafra en Nigeria o la del Yom Kippur en Israel.

En estas cautivadoras memorias, un ejercicio de sinceridad, Hastings reconoce sin tapujos sus fracasos

Y quizá la más determinante: “La ambición puede ser un sustitutivo formidable del valor”. Pero no lo fue para cubrir la caída de Saigón. Tras haber pedido permiso al editor del Standard para volar a Londres al cumpleaños de su hijo y tener la fortuna de retornar a tiempo a la capital survietnamita antes del asalto final de las fuerzas del Vietnam comunista, le faltó valor para permanecer hasta el hundimiento y fue evacuado en helicóptero a un portaaviones estadounidense. “Me quito el sombrero ante los corresponsales que se quedaron, pero estaba contento de haber admitido mis propios límites”, escribe en un ejercicio de sinceridad.

Aquello no empaña anteriores coberturas meritorias de capítulos de la Guerra de Vietnam y de otras como la de Angola. Pero el narrador reconoce sin tapujos sus fracasos. Y le avergüenza haber tenido que publicar una versión expurgada de un libro que le encargó el Gobierno israelí sobre un jefe de comandos muerto en acto de servicio.



Su primera redacción incomodó tanto al Ejecutivo hebreo y a la familia del biografiado que Hastings debió aceptar modificarla para poder cobrar el encargo. El nombre del protagonista: Yoni Netanyahu. Adivinen quién es su hermano.