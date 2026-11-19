Vista de la exposición 'Cervantes. La gran exposición inmersiva', que inaugura el nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Mdrileña, en Madrid. FMM

Miguel de Cervantes nos conmina a tomar la espada. Estamos con él en la cubierta de una galera, en plena batalla de Lepanto, entre el fuego de artillería y combates cuerpo a cuerpo.

Así comienza la experiencia de realidad virtual diseñada expresamente para la exposición dedicada al autor del Quijote en el nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Madrileña en Madrid, a solo unos metros de la famosa estatua del Caballero de la Triste figura y su fiel escudero Sancho que preside la plaza de España.

Cervantes. La gran exposición inmersiva, es, según sus organizadores, la primera muestra en el mundo dedicada a un gran autor de la literatura universal que integra una experiencia de realidad virtual libre.

El próximo lunes, el Rey Felipe VI inaugurará el edificio, antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas —fue construido a finales del siglo XIX— y que ha sido objeto de una ambiciosa remodelación que ha costado 30 millones de euros; así como la exposición, que estará abierta al público a partir del martes y durante seis meses. Las entradas tienen un precio de entre 8 y 16 euros.

Se trata de una exposición pensada para todos los públicos que combina el rigor histórico con el afán divulgativo y un gran despliegue tecnológico e inmersivo. Además de la experiencia de realidad virtual, reúne 171 obras originales prestadas por 20 instituciones públicas y privadas de primer orden, entre las que se encuentran el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, los Museos Naval y del Ejército, la RAE, la RAH y la Biblioteca Histórica de Madrid.

La muestra ha contado con el asesoramiento académico del director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, y del académico secretario de la Real Academia de la Historia (RAH), Feliciano Barrios. Pretende ser “una simbiosis entre la vida de Cervantes y la forma en que trasladó sus experiencias vitales a sus obras”, ha explicado el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, así como “destacar los valores humanísticos de su obra, como la amistad, el amor o la compasión”.

Piezas destacadas

Entre los documentos exhibidos figuran un facsímil de la partida de bautismo de Cervantes (1547), la provisión real de 1569 que ordenaba su prendimiento tras batirse en duelo —hecho por el que huyó a Italia a los 21 años— y su carta de 1582 a Antonio de Eraso, secretario del Consejo de Indias, solicitando sin éxito un puesto vacante en el Nuevo Mundo.

En las vitrinas se muestran las primeras ediciones del Quijote (1605), así como varias ediciones posteriores, como la que realizó la RAE a finales del siglo XVIII, y, por supuesto, algunos de los famosos grabados que Gustave Doré hizo para la novela en el XIX.

También puede contemplarse, en el panel que da la bienvenida a la exposición, el retrato más famoso de Miguel de Cervantes, atribuido a Juan de Jáuregui y prestado por la RAE.

Vista de la exposición 'Cervantes. La gran exposición inmersiva', que inaugura el nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Mdrileña, en Madrid. FMM

Otras piezas destacadas son el retrato de Felipe II realizado por el taller de Tiziano y procedente del Museo del Prado; el cuadro Cervantes y don Juan de Austria, de Eduardo Cano de la Peña, también del Prado; La Anunciación de El Greco, prestada por el Museo Thyssen, y el célebre retrato de Francisco de Quevedo atribuido a Juan van der Hamen.

Cara a cara con Cervantes

La experiencia de realidad virtual, desarrollada por el estudio Ride FX, dura 26 minutos y tiene lugar en un espacio diáfano de 180 metros cuadrados en la planta baja del edificio, en la nave que antiguamente era el almacén de materiales de la compañía minera.

Experiencia con gafas de realidad virtual en 'Cervantes. La exposición inmersiva', en la Fundación Mutua Madrileña. EFE/Javier Lizón

Después de la escena bélica introductoria nos adentraremos en los aposentos donde Alonso Quijano empezó a perder el juicio leyendo novelas de caballería. Más tarde nos sumaremos al cautivo Cervantes en uno de sus intentos de huida de Argel, y también veremos, cómo no, a don Quijote estamparse contra las aspas de un molino.

En el desarrollo de la experiencia de realidad virtual han participado más de 50 profesionales, incluyendo los mismos músicos que trabajaron en la banda sonora de El cautivo, la película de Alejandro Amenábar sobre el cautiverio de Cervantes en Argel.

Según Elia Vermander, director de escenografía y realidad virtual de Ride FX, en este proyecto no ha intervenido la inteligencia artificial. Se realizó un storyboard a mano, y tras un proceso de captura de movimiento con actores de carne y hueso, se realizaron las animaciones en 3D.

En la planta primera, la muestra recorre la vida del autor y culmina en una sala inmersiva de 360º dedicada a las Novelas ejemplares.

Las claves del edificio

El nuevo centro cultural se ubica en la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, un edificio levantado entre 1896 y 1899 según el proyecto del arquitecto Manuel Martínez Ángel. De estilo alfonsino o ecléctico monumental con clara influencia francesa en sus cúpulas y mansardas, el edificio fue concebido originalmente como un espacio multiusos que combinaba oficinas, viviendas para ingenieros y directivos, y una gran nave trasera que servía como almacén y muestrario real del uso del zinc.

Propiedad del Grupo Mutua Madrileña desde 1986 y protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento desde 1977, el inmueble ha sido sometido a la mayor obra de restauración patrimonial realizada en España en lo que va de siglo.

Vista de la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, reconvertida en el nuevo espacio cultural de la Fundación Mutua Madrileña, en la Plaza de España de Madrid. FMM

Coordinada por el arquitecto Fernando Espinosa de los Monteros (autor del proyecto de rehabilitación) y ejecutada por Fernández Molina Obras y Servicios, la obra ha contado con la participación de más de 400 profesionales y talleres artesanales especializados.

El equipo de Juan Pomar recuperó pieza a pieza los elementos de zinc de cubiertas y molduras, así como las vidrieras clásicas; el taller de Laura Nuño restauró los frescos del pintor José Ramón Zaragoza en los techos; y Roberto de las Heras devolvió su estado original a las carpinterías de madera.

El edificio cuenta con sistemas de energía geotérmica y aerotérmica, consumo de electricidad 100% renovable y accesibilidad universal completa.

El renovado espacio dispone de alrededor de 4.000 metros cuadrados de superficie útil articulados en cuatro niveles:

En la planta subterránea alberga un auditorio de nueva creación con 210 butacas. Su construcción exigió una compleja maniobra de ingeniería en la que se vaciaron más de 12.600 metros cúbicos de tierra manteniendo en suspensión la estructura del edificio mediante pilares hidráulicos, según ha explicado este jueves el director general de la fundación. El techo del auditorio está decorado con una pieza artística de Soledad Sevilla y su vestíbulo incluye una obra de Daniel Canogar.

La planta baja acoge el punto de recepción, tienda, cafetería y la monumental “La Nave”. Este antiguo almacén de materiales conserva su estructura de hierro y cubierta de cristal de 15 metros de altura, acompañada de una pasarela panorámica elevada de más de tres metros de ancho.

Las plantas primera y segunda, destinadas a albergar las grandes exposiciones temporales, cuentan con aproximadamente 400 metros cuadrados cada una. Conservan los artesonados de zinc originales y se conectan a través de la escalera imperial revestida con vidrieras clasicistas de Maumejean de 1899.

La planta tercera se divide en dos sectores: el ala volcada a la calle Bailén acoge las oficinas de la Fundación Mutua Madrileña, mientras que el ala orientada a la Plaza de España alberga las aulas y talleres educativos.