La audacia de una novela como Nosotras hace necesaria una "Nota previa" como la que su autor, Vicente Luis Mora (Córdoba, 1970), ha colocado en sus primeras páginas. En ella aparecen dos afirmaciones inequívocas: "Este libro es una ficción literaria" y "[este libro es] una ficción inverosímil". Ambas son ciertas, aunque en este texto todo puede ser y no ser al mismo tiempo, y aunque una de las conclusiones que prevalece tras la lectura es que por medio de una falsedad (excesos o delirios) se pueden proclamar verdades trascendentes.

Cubierta de 'Nosotras'. Galaxia Gutenberg Nosotras Vicente Luis Mora Galaxia Gutenberg, 2026

215 páginas. 19 €

Para comenzar, la obra es muy entretenida y no decae en ningún momento. Al contrario, crece en interés a medida que avanzan las páginas, lo que, a estas alturas del curso crítico, es de agradecer por su rareza.

Si se atiende a la estructura temporal, Nosotras está concebida como unidad porque relata los acontecimientos que le suceden a Coral Mengual (después Ámbar Coral) a lo largo de un 23 de abril. La fecha es importante porque es escritora –el fichaje estrella de un grupo de prestigio– y acaba de publicar Campo, una autoficción sobre la familia.

El lugar en el que se desarrolla la historia también es significativo porque Sant Jordi Barcelona se convierte en el centro del mundo editorial. Como en Ulises de Joyce, el tiempo y el espacio están limitados en Nosotras, lo que añade densidad a un contenido intenso de por sí.

A pesar de su carácter unitario, no obstante, internamente la narración se divide en dos partes. Durante el día, Coral acude a diversas firmas de libros, tiene encuentros con lectores y con colegas y, sobre todo, trata infructuosamente de reunirse con Catalina Ponte, su editora. Durante la noche, la protagonista se enfrenta de forma voluntaria a situaciones que confirman la segunda aserción de la "Nota previa": la historia enloquece (aún más) y resulta deliberadamente enmarañada, caótica e inverosímil.

La novela es muy entretenida y no decae en ningún momento. Al contrario, crece en interés a medida que avanzan las páginas

Pero, además de unitaria y dual, esta inteligente novela presenta un planteamiento fractal, al que contribuyen tanto los cambios de voz y de género (relato, diario…) como los abundantes excursos que el narrador (o la narradora) se ve obligado a recoger en notas a pie de página, muchas de ellas con pertinentes y comprobables referencias bibliográficas.

Cabe, incluso, mencionar el tema del doble (identificado con el hermano muerto), común a numerosos artistas y clave para sostener el leitmotiv de la identidad en la obra. De esta manera, el contenido revela su carácter totalizador y el autor muestra (aunque es evidente en el cuerpo del texto) su extensa erudición.

En su parte diurna, Nosotras es una sátira feroz (también valiente y divertida) del mundo que gira alrededor del libro. Editoras que no leen; periodistas culturales que solo tienen tiempo para ojear resúmenes o sinopsis de contraportada; escritoras que consiguen el éxito por su belleza, su juventud y su manejo del lenguaje inclusivo; críticos que administran su pequeño poder con un despotismo tan demoledor como insultante; casetas especializadas en la venta de libros en blanco cuyas expectativas se desbordan; estands dedicados a novelas compuestas con inteligencia artificial regentadas por androides "cuya mano derecha era un datáfono", etc.

Si la primera parte resulta asoladora, la nocturna lo es todavía más porque en ella el contenido se desliza por situaciones insólitas entre las que se incluyen el sexo turbio, la locura más delirante, lo escatológico, las redes sociales, la cancelación de autores, tramas disparatadas de blanqueo, la enojosa política nacional o lo políticamente correcto. De este modo, Nosotras revela no solo que "el mundo de la cultura es un teatro de apariencias", como afirma un personaje, sino que toda nuestra vana contemporaneidad y su corrupción son insoportables.