Patricia Esteban Erlés (Zaragoza, 1972) es “una narradora deliciosamente oscura”. Lo dice Cristina Fernández Cubas y lo evidencian sus obras desde Manderley en venta (2008), la primera que publicó.

Portada de 'Extrañas'. Páginas de Espuma Extrañas Patricia Esteban Erlés Páginas de Espuma, 2026. 156 páginas. 17 €

Autora de la novela Las madres negras (2017), Esteban Erlés ha escrito, sobre todo, libros de cuentos (Ni aquí ni en ningún otro lugar –2021–, finalista del Premio Ribera del Duero, fue el último hasta la fecha) o de microcuentos como Casa de muñecas (2012).



Pero lo más significativo de sus trabajos es que en ellos explora los límites entre lo real y lo insólito, lo maligno y lo cruel, lo perverso y lo maldito sin prescindir, cuando conviene, de una pincelada de humor (a veces muy negro) que sirve para aliviar la tensión de las tramas.



Por lo que respecta a sus fuentes, es heredera de prosistas como Patricia Highsmith, Stephen King, Shirley Jackson o la misma Cristina Fernández Cubas, en cuyas producciones ha aprendido a componer intrigas excéntricas y ambiguas que a menudo resultan terroríficas.

En este contexto hay que situar Extrañas, un libro formado por siete relatos sobre mujeres que encajan en el ámbito de lo misterioso y lo definitivamente raro. “La escritora”, “La madre”, “La intrusa”, “La solterona”, “La cocinera”, “La niña” y “La amiga” son títulos cuyas protagonistas ejercen de madres, hijas, hermanas o amigas. Lo hacen de una forma singular, muchas veces chocante.

Los personajes masculinos, que también aparecen en el libro, no están tan finamente definidos porque, de forma consciente, la autora los configura como comparsas o antagonistas. Sus personalidades, además, corresponden a individuos desconsiderados, violentos e incluso sádicos, aunque algunas de las mujeres se revelan tan perversas como ellos.

Los principios de todos los relatos que conforman Extrañas resultan impactantes, porque con ellos se busca captar la atención del lector desde las palabras iniciales: “La niña murió en viernes, arrollada por un coche que era a la vez blanco y mugriento” [“La niña”] o “Es una de las últimas tardes del último verano, pero aún no podéis saberlo” (“La amiga”) son dos buenos ejemplos. En ambos, una frase breve condensa una historia completa que incita a seguir leyendo para conocer su desarrollo y su desenlace.

La autora explora los límites entre lo real y lo insólito, lo maligno y lo cruel, lo perverso y lo maldito

En estos relatos, además, se percibe un cronotopo determinado, el de la España de los años 80 y 90, cuando todavía no había despegado la modernidad en nuestro país, las drogas campaban a sus anchas entre una juventud desorientada, los padres ejercían con despotismo su autoridad sobre la familia y las madres asumían un rol sumiso y reservado.



Al enviudar, no obstante, algunas tuvieron que modificar su actitud para sacar a sus hijos adelante. Lo hicieron solas pero liberadas del poder opresor de sus maridos, como se muestra en los cuentos.

Una muchacha que escribe y se siente celosa de su padrastro; una mujer que esconde lo que más le duele y que trata de que sus hijas no se queden debajo de nada ni de nadie; el acoso escolar contado desde la perspectiva de la maltratadora; mujeres que actúan con encarnizamiento; una niña que muere atropellada por un automóvil y deja a su madre desolada; dos amigas que salen a disfrutar de la noche y la situación se les va de las manos…, son los argumentos de Extrañas.



Algunos están inspirados en los mitos clásicos o en los autores citados y otros en historias reales que monopolizaron la televisión de los 90. La mayoría son aterradores, y alguno se complica en exceso con derivaciones y giros de guion que pueden entorpecer la lectura.