¿Ángel o demonio? Domingo Báñez, el filósofo que desafió a los jesuitas y confesó a Santa Teresa

Entre la serie de publicaciones recientes vindicadoras de la importancia de la Escuela de Salamanca, cuna del pensamiento español académico del renacimiento y barroco, habrá que contar la colección de libritos Serie Minor, publicada por el sello de dicha universidad. Tras La Escuela de Salamanca, de Francisco Castilla, entre otros, acaba de aparecer Domingo Báñez, a cargo del dos veces doctor David Torrijos (1981).

Cubierta de 'Domingo Báñez'. USAL Domingo Báñez David Torrijos USAL, 2026

88 páginas. 550 €

En efecto, el dominico vallisoletano Báñez (1528-1604) representa uno de los apogeos de la escolástica tardía europea. Es uno de los exponentes señeros del comentarismo de la filosofía de Santo Tomás de Aquino en el seno de su orden, la de los Dominicos, dominantes en la vida universitaria de la ciudad del Tormes.

Como demuestra Torrijos, fue Báñez un intelectual hondamente vinculado con la cultura y preocupaciones de su tiempo histórico, más allá del campo técnico de la teología que él cultivaba y enseñaba. En el libro Minor se cita a traductores hebraístas de la Biblia (pretendían mejorar la Vulgata de Jerónimo), o a Aristóteles, pero también a Cervantes, a Lope y a Santa Teresa de Jesús. De hecho, Báñez fue confesor de la última.

Báñez consiguió ser uno de los filósofos españoles con más eco internacional en los últimos cinco siglos comentando, por un lado, las enseñanzas de la Suma de Teología, escritas tres siglos atrás (según Torrijos, esas glosas sistemáticas son su “obra cumbre” p. 34); por otro, también se dedicó a refutar. Es notorio que contradijo a un jesuita coétaneo, Luis de Molina.

Son Báñez, este antagonista y unos cuantos más los principales artífices de una controversia bastante ardorosa entre la Orden de Santo Domingo y la Compañía de Jesús, controversia de rango continental conocida como “De los auxilios”, que, por cierto, terminó en tablas. Versaba la disputa De auxiliis sobre el grado de necesidad de la gracia divina en la salvación humana e inquiría sobre el libre albedrío y la predestinación.

Pocas personas tan preparadas como Torrijos, uno de nuestros grandes eruditos, para reivindicar a Báñez

Además, a Báñez también le interesó discurrir sobre el ser, la esencia, la naturaleza del hombre, el intelecto, la fe, la esperanza y la caridad. Esta última virtud teologal fue también objeto de algunas controversias especulativas en su tiempo. A Báñez le pasó con Tomás lo que al comentador Averroes con Aristóteles: en algún momento concluyó que “algunas ideas extrañas al pensamiento del Aquinate habían penetrado en las explicaciones de sus discípulos y era menester enderezarlas” (p. 37).

Los capítulos del relato de Torrijos “Un nuevo convento en la ciudad”, “El maestro en Salamanca”, “Rectificar es de sabios” y “Amante y defensor de la gracia” terminan trasladando esta pregunta: “¿Fue Báñez –como escribió santa Teresa– un ángel […] o, más bien, –como parecen verlo Molina y sus partidarios– un furibundo demonio?”. Torrijos recuerda que los teólogos del Siglo de Oro estaban “sumergidos en un clima de rivalidad entre órdenes religiosas” y pondera “que en muchos casos tuvo consecuencias muy negativas” (p. 73).

El nuevo número de la Serie Minor está primorosamente escrito, en un castellano rico y limpio. Pocas personas estaban preparadas como Torrijos, uno de los grandes eruditos nacidos en este país en los años 80 y 90, para escribir un librito divulgativo para reivindicar a Báñez con esta enjundia. Traductor de san Alberto Magno y de Franz Brentano y buen conocedor de la Escolástica, publicó hace ya cinco años un volumen científico (Predestinación y libertad, Eunsa) sobre Báñez, el comentador/refutador. Con este Minor he descubierto que Torrijos no solo habla, piensa y cita como un maestro: escribir tampoco se le da mal.