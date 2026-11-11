'Un largo invierno' en una aldea del Pirineo catalán: nueva clase magistral de Tóibín en el arte de narrar

El padre, resuelto a atajar de una vez el alcoholismo de su mujer, le vacía las garrafas de vino con la esperanza de que el tiempo aplaque el síndrome de abstinencia y su vida vuelva a la normalidad. La mujer lo maldice y ese mismo día, mientras cae la primera nevada del invierno, una gran tormenta que año tras año los deja aislados en el valle, desaparece. Estamos en una aldea del Pirineo catalán, durante el franquismo, tal vez a finales de los cincuenta. Es un pueblo "sin bar, sin tiendas, sin nada más que vecinos hostiles y un largo invierno".

Cubierta de 'Un largo invierno'. Lumen Un largo invierno Colm Tóibín Traducción de Antonia Martín

Lumen, 2026

200 páginas. 19,85 €

Cuenta la historia un narrador equisciente, desde el estricto punto de vista de Miquel, uno de los dos hijos de la pareja. Mientras la nieve cae y el pueblo se queda aislado, las posibilidades de encontrar viva a la mujer se desvanecen; pronto queda claro que ya solo cabe esperar al deshielo, y que serán los buitres los que marquen desde el cielo el punto donde aparecerá el cadáver de la desaparecida, probablemente preservado por el hielo.

Veinte años después de publicar Un largo invierno, Colm Tóibín (Enniscorthy, 1955) vuelve a dar una lección de sabiduría narrativa con El puente, la continuación de aquella historia "catalana" que el irlandés, como cuenta en el epílogo, empezó a escribir durante una de sus estancias en el Pallars, Lleida, donde posee una casa y un pequeño terreno.

Tóibín, autor de una obra original, aunque característica de cierta narrativa irlandesa contemporánea (la privación afectiva de Miquel se trabaja aquí de forma similar a como lo haría la extraordinaria Claire Keegan, por ejemplo, con quien guarda similitudes también en el tratamiento del detalle y la intimidad para describir con sutileza realidades más amplias), visita de nuevo a sus personajes meses después de la tragedia, cuando la construcción de un puente hace que los habitantes de la zona miren al futuro con esperanza ("El puente es el futuro", dice el padre, que desde que perdió a su mujer se dedica al contrabando entre Andorra y España).

Aunque inevitablemente aclara ciertas ambigüedades muy poderosas de la primera parte, El puente enriquece Un largo invierno, cuya naturaleza, incluso, llega a cambiar. Ahora se trata de una novela en dos partes, que se beneficia, en ambas, de la economía narrativa propia del género corto, al tiempo que ofrece una exploración de los personajes (en este caso, sobre todo, de Miquel) más característica de la novela de largo aliento.

La novela se ambienta meses después de la tragedia, cuando la construcción de un puente hace que los habitantes de la zona miren al futuro con esperanza

Es un logro mayor, en cualquier caso, dado que apenas hay una frase que no contribuya a los propósitos del autor en este sentido. Miquel es un chico esencialmente bueno que vive su homosexualidad de forma clandestina y soporta el sufrimiento con naturalidad, como un destino inevitable. Al final, en buena lógica, el desenlace será triste y desesperanzado.

Tóibín acompasa el estilo, pausado y envolvente, a la conciencia de su protagonista, a quien retrata con compasión y ternura, y cuyos pensamientos y sueños sirven al retrato de él y de los que le rodean. Del padre y la madre no llegamos a saber el nombre, lo que refuerza la sensación de habitar en exclusiva la conciencia de Miquel.

El puente carece de un centro de gravedad tan intenso como Un largo invierno; en esta historia todo se vuelve más explícito, de algún modo más superficial, desde la sexualidad de Miquel a su nostalgia del pasado o al propio retrato indirecto de la madre, si bien el esfuerzo de concisión puesto en juego por Tóibín resulta igualmente admirable.

Por la complejidad psicológica con que retrata a los personajes –a menudo mediante descripciones y gestos que actúan de espejo de sus estados de ánimo – la novela resulta, en conjunto, una clase magistral de arte narrativo.