Evan Gershkóvich, 491 días en las cárceles de Putin: "Tuve sentimiento de culpa. Iban a cambiarme por un asesino"

El testimonio carcelario es un género en sí mismo en la tradición literaria rusa. El país de los zares, con su largo historial de autoritarismos y su extensa red de infraestructuras carcelarias, ha sido un caldo de cultivo tan perfecto como desafortunado para este tipo de textos.

De hecho, todo régimen autoritario ruso ha reunido una buena cosecha de títulos de esta índole. Los siglos de zarismo tuvieron, por ejemplo, a los decembristas desterrados por Nicolás I, con Dostoievski y sus Memorias de la casa muerta al frente, además de otros interesantes casos como La isla de Sajalín, en el que Antón Chéjov describía lo que había visto en su visita a la colonia penal emplazada en dicha isla situada en el Pacífico norte.

La etapa soviética, cómo no, también produjo un buen número de textos carcelarios. Ahí tenemos la escalofriante y monumental obra de Solzhenitsyn Archipiélago Gulag, o la vuelta de tuerca que ofreció Dovlátov en La zona, donde dejaba constancia de los años en los que trabajó como guardia de prisiones en campos de trabajo de la república de Komi.

La era Putin, claro, no iba a ser menos. Con una creciente limitación de derechos fundamentales como la libertad de expresión y una sistemática persecución a la disidencia que cada vez se hace menos entre bambalinas para ya realizarla a plena vista de todos, era cuestión de tiempo que los represaliados por esta nueva autocracia se adscribieran a una forma literaria en la que la intelectualidad y disidencia rusa ha encontrado cobijo durante siglos.

Una de las novedades más interesantes de este mes, que nos viene de la mano de la editorial Debate, Esta tierra hermosa y maldita de Evan Gershkóvich, se acoge a este género. Como las obras mencionadas, sus páginas contienen las dolorosas experiencias de un prisionero político en el sistema penitenciario ruso.

Portada de 'Esta tierra hermosa y maldita'. Debate

Sin embargo, contrariamente al resto de componentes de esta corriente, y aunque el apellido del autor pueda inducir a error, el libro, como novedad entre los de su clase, no fue escrito en ruso, sino en inglés. Y es que Gershkóvich, de ascendencia rusa pero nacido en Nueva Jersey en 1991, llevaba consigo su pasaporte estadounidense cuando fue detenido en Ekaterimburgo por la FSB (agencia heredera de la KGB).

"Conmigo el juego diplomático subió de nivel e intensidad. La última vez que Rusia había metido a un periodista extranjero había sido en la última etapa de la Unión Soviética, cuarenta años atrás", comienza relatando Gershkóvich durante su encuentro con El Cultural.

Con una carrera periodística desarrollada en su mayoría en Rusia, primero como redactor en el The Moscow Times, un periódico sobre la actualidad rusa para lectores no rusos, y más tarde como corresponsal en el New York Times y en el Wall Street Journal, Gershkóvich se encontraba en marzo de 2023 en Ekaterimburgo, capital de los Urales, preparando un reportaje sobre el aumento de la producción de tanques en las fábricas de la ciudad y, paralelamente, un artículo relacionado con la compañía paramilitar Azov y sus procedimientos de reclutamiento poco ortodoxos.

Fue en este contexto cuando, en un encuentro con un confidente en un bar de la ciudad, un grupo de hombres se acercó al periodista estadounidense y, en medio del revuelo, se lo llevaron sin dar demasiadas explicaciones. Se le acusaba, aparentemente, de espionaje.

"Hasta mi encarcelamiento, las reglas eran que el periodista extranjero que incordiaba era expulsado"

El periodista recuerda la sorpresa inicial que le supuso la detención: "Hasta entonces, no había precedentes en la era Putin de lo que me sucedió. El peligro estaba ahí, eso seguro, pero esa frontera no se había traspasado todavía. En la Rusia contemporánea había una norma bastante clara, aunque no estuviera escrita. Hasta ese momento, las reglas eran que el periodista extranjero que incordiaba era expulsado. Antes de la guerra de Ucrania, creo que hubo tres periodistas extranjeros que fueron expulsados: de la BBC en 2021, una colega holandesa en 2021 y otro japonés un poco antes, en 2019".

Una inmunidad de la que no disfrutaban sus compañeros de oficio rusos. "Ellos no podían ejercer su labor libremente, así que se marcharon tras el estallido de la guerra". La diferencia de trato según la nacionalidad era palpable, hasta en cuestiones terminológicas: "Sin ir más lejos, nosotros podíamos llamar al conflicto por su nombre: guerra. Los rusos no. Si no lo llamaban 'operación especial', como lo calificaban desde el Kremlin, se tenían que enfrentar a consecuencias muy duras".

Para ejemplificar el salvoconducto tácito del que disfrutaban los periodistas extranjeros, Gershkóvich comparte un episodio que vivió en 2019: "Durante las protestas masivas de ese año, me llevaron arrestado con el resto de manifestantes, pero cuando uno de los policías vio mis documentos, dijo: 'Este es periodista estadounidense. A este lo dejamos ir'. Es una práctica de entendimiento que se tiene que leer entre líneas. Te hacen los documentos para estar allí y te los quitan cuando ya no te quieren".

A la sorpresa de las primeras horas del arresto le sigue la comprensión de su situación real. "Cuando me reuní con mis abogadas me aclararon lo que ya sospechaba. Estaba todo orquestado para poder utilizarme como moneda de cambio con agentes rusos en prisiones occidentales. Era algo que el Kremlin ya había hecho antes con otros estadounidenses.

El autor de Esta tierra hermosa y maldita se refiere a casos mediáticos como el de la jugadora de baloncesto Brittney Griner, que pasó 10 meses en prisión en Rusia por ser interceptada con una cantidad ínfima de aceite de cannabis y que, finalmente, fue intercambiada por Viktor Bout, un traficante de armas ruso que llevaba 12 años en una prisión estadounidense. Un canje de prisioneros, por tanto, con historiales muy dispares.

Era una práctica cada vez más habitual para el FSB y el Kremlin. Detenían a occidentales por crímenes nimios o directamente inexistentes con argumentos infundados para intercambiarlos por agentes que habían cometido crímenes del más alto nivel en el extranjero.

"Sin una condena fija, cuando oyes pasos del guardia por el pasillo o suena un teléfono, tu lado emocional piensa 'tal vez...'"

Desde el momento en el que quedó claro la verdad detrás de todo el asunto, el periodista estadounidense sabía que su permanencia en prisión podía durar meses... o incluso años. "Supe de inmediato que esto me llevaría de un año y medio a tres años. De ninguna manera iba a llevar un mes. Así eran las reglas del juego".

Sin embargo, era fácil dejarse llevar por los momentos de optimismo. "Lo verdaderamente difícil era la batalla psicológica contra la falsa esperanza. Sin una condena fija, cuando oyes pasos del guardia por el pasillo o suena un teléfono, tu lado emocional piensa 'tal vez...', pero racionalmente sabes que no es para ti".

El reportero del Wall Street Journal, acostumbrado a ser el que cuenta la historia detrás del foco, se vio, de pronto, protagonizando los temas de portada de los periódicos. "No era mi hábitat. El primer día, en cuanto me vi en las noticias, apagué la televisión de mi celda de inmediato. Con el tiempo aprendí a desdoblarme. El de las noticias era Evan, el periodista. Yo era Vanya, el prisionero ruso".

Durante el tiempo que estuvo en prisión, a Gershkóvich le llegó la noticia del hombre que solicitaban desde el Kremlin a cambio de su liberación: se trataba de Vadim Krásikov, un sicario que en 2019 había asesinado a tiros en Berlín al opositor checheno Zelimkhan Khangoshvili. Un hombre que, antes de la muerte de Alexéi Navalni, se planeaba canjear también por el activista ruso.

De nuevo, se pretendía intercambiar a un criminal del más alto nivel por un hombre acusado falsamente. Pero Gershkóvich afirma que lo que le invadía no era rabia por la injusticia de la que era víctima, sino culpa. "Había una voz en mi cabeza que no paraba de acusarme por mi error, por haber vuelto a Rusia, por haber seguido indagando a sabiendas del peligro... Me iban a cambiar por un asesino, y yo, durante un tiempo, no podía evitar sentirme responsable".

Pero pronto cayó en la cuenta de que era algo inevitable: "Iba a suceder sí o sí. Ellos habían decidido detenerme a mí o a cualquiera para conseguir su objetivo. Si no hubiera sido yo, hubiera sido otro".

Finalmente, Evan Gershkóvich formó parte del grupo de 16 prisioneros que el 2 de agosto de 2024 fueron canjeados en Ankara por 8 presos de Estados Unidos y sus aliados.

Entre los agentes rusos liberados, efectivamente, se encontraba Krásikov. La culpa, entonces, volvió, pero dos episodios separados hicieron que el periodista del Wall Street Journal hiciera definitivamente las paces consigo mismo: "Por una parte, los gobiernos de EEUU y Alemania manifestaron que el bien moral de liberar a presos superaba con creces el perjuicio de liberar a los criminales".

En segundo lugar, concluye: "Mi amiga Milana Mazaeva, periodista chechena del New York Times, llamó al hermano del hombre a quien Krasikov asesinó en Berlín. El hermano dijo que, aunque era difícil para la familia ver libre a Krasikov, se alegraba de que yo pudiera seguir haciendo el trabajo al que estaba destinado. Y en eso seguiré".