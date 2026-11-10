Crítica de 'La hora antes del alba', el Premio Planeta de Isabel Allende: un homenaje a las mujeres guerreras de Chile

Han pasado ya 44 años desde la publicación de aquella tremenda epopeya de ambiciones que fue La casa de los espíritus. Tanto tiempo después, escribe Isabel Allende (Lima, 1942) este La hora antes del alba que supone toda una continuación/resolución de lo que le ocurrió a la familia tras el fallecimiento del patriarca, Esteban Trueba, aquel tenaz y autoritario terrateniente que, partiendo de la nada en su hacienda de Las Tres Marías, hizo una gran fortuna y terminó siendo senador.

Cubierta de 'La hora de antes del alba'. Planeta La hora antes del alba Isabel Allende Premio Planeta 2026

Planeta, 2026

351 páginas. 23,90 €

Si la anterior historia nos dejaba en medio del terror del golpe que arrasaría todo un país, pero también a la propia familia Trueba (que a pesar de su poder e influencia se veía inerme ante la barbarie y no podía evitar la detención de la nieta), esta nueva obra nos cuenta, precisamente desde la figura de Alba, la nieta torturada y rescatada, los acontecimientos que transcurren desde la llegada al poder de los militares hasta finales de los 80, con el fin de la Guerra Fría y el retorno paulatino de la democracia a Chile.

Son muchas las referencias cruzadas entre ambas obras, pero hay sobre todo dos ideas rectoras compartidas: la venganza y la posibilidad de redención. No es extraño que una de las citas iniciales, del poeta Rilke, apele al amor. Así como el implacable fundador Esteban Trueba experimentaba una transformación espiritual en sus últimos días, también aquí, en este fresco de detenciones, torturas y desapariciones, la protagonista se niega a seguir alimentando el círculo del rencor, la rabia y el resentimiento.

La historia arranca cuando la protagonista, tras semanas de vejaciones en las celdas del gobierno, es liberada en mitad de un "basural"

La historia arranca cuando ella, Alba Satigny Trueba, tras semanas de vejaciones en las celdas del Servicio de Inteligencia y Vigilancia, es liberada en mitad de un "basural" gracias a la mediación de ese noble y fiel personaje de ambas novelas que es Tránsito Soto. Las notas de realismo mágico de La casa de los espíritus procedían de aquella maravillosa Clara del Valle, con sus poderes psíquicos y su capacidad de amar, pese a todo, al tiránico esposo.

Aquí Alba, cuando sus padres (Blanca y el rebelde Pedro) permanecen en el exilio en Canadá, hereda los cuadernos de su "abuela mágica" y se empeña en reconstruir, a partir de ellos, la historia completa de la saga familiar, también para poder transmitírsela al bebé que está en camino, su hija Aurora.

Una figura oscura y detestable sirve en esta narración para que el lector sienta verdadero temor y temblor: el coronel Esteban García, hijo nunca reconocido y despreciado por el terrateniente Trueba, que, por un giro del destino, asciende a cruel director del SIV y ejecuta minuciosamente su venganza sobre Alba, detenida con la excusa de ser la novia de Miguel, un revolucionario de extrema izquierda.

A lo largo del libro el torturador representa una amenaza permanente, creando buena parte del vibrante suspense. Por supuesto la propia casa de la capital, ese "reino encantado", resulta también protagonista, con su presencia de espíritus, su fértil convivencia de vivos y muertos, y su capacidad para rebelarse y resistir decadencias, expolios y expropiaciones.

Este es también un libro sobre las consecuencias de los actos pasados y sobre decenas de mujeres fuertes, determinadas y solidarias, "verdaderas guerreras" que luchan y se comprometen con causas dignas, la propia Alba, Tránsito, La Mandona, Violeta del Valle… Estupendos personajes son el médico Alonso Vial y el excampeón de lucha Ángel… o las detalladas caracterizaciones del dictador y su esposa.

Tantos años después, Isabel Allende demuestra que no ha perdido su don de contar, de crear e hilar una buena peripecia, ágil e interesante, con el conmovedor trasfondo de aquellos verdaderos y asfixiantes años de plomo.