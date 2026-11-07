Montero Glez: "Lorca representa lo que hace este país con sus artistas: primero los mata y luego los celebra"

¿Qué libro tiene entre manos?

Los diarios de Rafael Chirbes, al que considero el mejor autor de la generación que me precede.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Vida privada de Josep Maria de Sagarra en la traducción de Vázquez Montalbán y José Agustín Goytisolo. Es la novela a la que siempre vuelvo, el duro pezón del que mamaron no solo Vázquez Montalbán y Marsé, sino también Eduardo Mendoza y los hermanos Goytisolo. Vida privada... viene cargada con el calostro de la literatura más suculenta que puedas encontrar. A ver si Anagrama la reedita.

De no haber sido escritor, ¿qué habría querido ser?

Atracador de bancos.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ.

La grabación del Sgt Pepper’s de los Beatles.

¿Cómo ha sido el reencuentro con el Madrid de su infancia?

Como el de una antigua novia a la que los años han dejado vieja, fea y huraña.

¿Por qué escogió a Lorca como referencia simbólica?

Representa la idiosincrasia de este país con sus artistas, que primero los mata y luego los conmemora.

¿Puede resumir brevemente el impacto que le produjo escuchar a Enrique Morente interpretar La aurora de Nueva York de Lorca en el Candela de Lavapiés?

En una palabra: electricidad.

¿Cuánto ha aportado la capital de España a la historia del flamenco?

Una buena tajada, ya que Madrid es una provincia más de Andalucía. Eso puede percibirse en locales como Los Gabrieles –dicho Los Grabieles en castizo– o el Villa Rosa, antiguos “colmaos” donde los artistas subían desde Andalucía a trabajar. Cantaores, guitarristas y bailaoras convirtieron el centro de Madrid en una parte del imaginario andaluz.

Este libro también es un homenaje a su padre…

Por supuesto.

Un disco o canción que se ponga en bucle estos días.

Pepe Habichuela con su primer disco, A Mandeli. Pepe Habichuela tenía un toque muy sencillo en apariencia, pues su elegancia resulta de una compleja elaboración. Para conseguir algo así hacen falta muchas vidas.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

The Deuce, de David Simon. Historias de amor, con prostitutas, camellos, musicorro del bueno y baretos donde aflora la mariconería. Junto a Simon trabajan el guion Pelecanos y Lehane; la Santísima Trinidad de las grandes series.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Casablanca y no aguantaría un minuto en Arrebato, la de Zulueta.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Sí, cuando era micurria y vi por primera vez el Acueducto de Segovia. Me pegó un viaje de los de oferta y luego, con el tiempo, supe que aquella sensación lleva el nombre del autor que buscaba flores al borde de los precipicios.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

El mundillo cultural.

Una obra sobrevalorada.

Las libretas Moleskine.

Un placer cultural culpable.

¿Te puedes creer que sigo robando libros en las grandes superficies?

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

Ayer mismo estuve en el Prado viendo la obra de Goya. Los fusilamientos me parece un cuadro cargado de simbolismo, de juegos de sombras y puntos de vista a la luz de una ejecución.

España es un país…

...grosero con sus artistas.