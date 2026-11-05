Margarita García Robayo, Premio Herralde por una novela sobre sus ancestros esclavos en el Caribe

La escritora colombiana Margarita García Robayo ha sido reconocida con el Premio Herralde de Novela 2026, que concede la editorial Anagrama, por la obra Querida Sharik, una obra en la que relata su investigación sobre sus ancestros esclavos en el Caribe colombiano.

García Robayo (Cartagena de Indias, Colombia, 1980), que firmó su manuscrito con el seudónimo Orika Biohó, se ha impuesto entre las 2.223 novelas presentadas al premio, dotado con 25.000 euros, en su cuadragésimo cuarta edición. La obra estará disponible en librerías a partir del 11 de noviembre.

El jurado ha estado compuesto por Fernando Pelayo, de la librería +Bernat de Barcelona, Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y Silvia Sesé, editora de Anagrama.

En esta novela la autora "nos propone sacar conclusiones sobre el presente escribiendo a las mujeres del pasado. En Querida Sharik las virtudes de su universo literario se amplifican demostrando que está en el mejor momento de su carrera", ha manifestado Pelayo.

García Robayo "sabe contar lo que guarda un cuerpo, cada cuerpo. En esta novela disfrazada de epistolario caben todos los haces de esa luz oscura que atraviesa la historia: la esclavitud y la raza, las mujeres de ayer y las de hoy, la mirada ajena que quema y quema, la pesadilla moderna del consumo, el turismo y la degradación ambiental", según Pontón Gijón, que ha destacado el "estilo preciso" y el "ensamblaje perfecto" de la obra.

Cubierta de 'Querida Sharik'. Anagrama

La obra "explora indómitamente las relaciones de poder mientras seguimos la pista de un 'saquito cromosomático' en unas páginas, excéntricas y estupendas, que evocan la saga familiar, la distopía, la novela epistolar y erótica, pero que, sobre todo, destacan por su humor asalvajado, su audacia, su agudeza, el amor extremo hacia sus personajes y esa originalidad formal imprescindible para contar lo que aún no había sido contado y escuece", explica la escritora Marta Sanz. Y apostilla: "Escuece mucho".

Villalobos califica Querida Sharik de "irreverente e inteligentísima, con una mirada extrañada, las dosis justas de ironía y autoparodia, y una sensibilidad aguda para identificar los conflictos de nuestro tiempo". La obra, dice, "narra unas fallidas vacaciones familiares que se vuelven el viaje de una mujer al encuentro de sus orígenes genéticos y de una naturaleza apocalíptica. Una novela que es también una carta sobre lo absurdo de nuestros prejuicios raciales y la comicidad involuntaria de nuestros deseos".

La escritora, afincada en Buenos Aires, es autora de las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí y Educación sexual, así como de varios libros de cuentos, entre los que destaca Cosas peores, ganador del Premio Literario Casa de las Américas 2014.