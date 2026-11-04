La Fiscalía de Roma reabre el caso del asesinato de Pasolini 51 años después

El brutal asesinato del poeta, cineasta e intelectual italiano Pier Paolo Pasolini en la madrugada del 2 de noviembre de 1975 en un descampado de Ostia, en el litoral de Roma, es uno de los crímenes más oscuros y debatidos de la historia moderna de Italia.

Pasolini fue objeto de una brutal paliza con estacas de madera y tubos metálicos. Presentaba fracturas múltiples en el cráneo, la mandíbula, los dedos y las costillas, y fue atropellado por alguien que conducía el Alfa Romeo del propio Pasolini.

Un joven prostituto de 17 años, Pino Pelosi, confesó el crimen y fue declarado culpable en 1976. Alegó que se negó a tener sexo con Pasolini y que lo mató en defensa propia. En 1983 salió en libertad condicional y desde entonces cambió su versión de los hechos varias veces, hasta que en 2005 se retractó de su confesión y aseguró que fue presionado para hacerla. Dijo que lo habían amenazado a él y a su familia y que los autores fueron tres hombres con acento del sur. En 2017 murió de cáncer a los 59 años.

Debido al estado del cuerpo y de la escena del crimen, incluso la sentencia que condenó a Pelosi consideraba improbable que no participara nadie más, por lo que instaba a seguir investigando. No obstante, en las apelaciones posteriores se descartó la participación de terceros y se atribuyó el crimen en exclusiva a Pelosi.

51 años después del crimen, la Fiscalía de Roma ha reabierto el caso gracias a la tenacidad del abogado Stefano Maccioni, que ya lo consiguió en 2010, aunque sin resultados concluyentes. En 2023 también lo intentó, pero la Fiscalía rechazó su petición.

En esta ocasión, Maccioni ha aportado un nuevo testigo. Además, en la primera reapertura del caso se realizaron análisis genéticos que confirmaron la presencia de ADN perteneciente a personas distintas de Pelosi en las ropas y pertenencias recopiladas en la escena del crimen.

"Confiamos en que la Fiscalía de Roma pueda finalmente ofrecer las respuestas que hemos estado buscando durante demasiados años", afirmó Maccioni en declaraciones recogidas por la agencia italiana ANSA.

"Al mismo tiempo, instamos a todos aquellos que han optado por guardar silencio sobre lo que saben hasta ahora a que den un paso al frente y hablen", añadió el abogado, quien anteriormente representó a uno de los primos de la víctima, Guido Mazzon, y que ahora trabaja en nombre del Colegio de Periodistas del Lacio, el cineasta David Grieco y el escritor Giovanni Giovannetti.

Hay varias tesis sobre el verdadero motivo del asesinato de Pasolini. La primera de ellas es una posible venganza por su libro Petróleo , una novela póstuma e inacabada en la que el escritor investigaba la estructura oculta de la petrolera estatal ENI. Se cree que Pasolini había tenido acceso a información altamente confidencial sobre la corrupción en las altas esferas.

Otra hipótesis apunta al robo de varios rollos originales de su controvertida película Salò o los 120 días de Sodoma , que tras su contenido violento y pornográfico escondía una dura crítica al fascismo. Esta teoría sugiere que Pasolini acudió a Ostia engañado para pagar el rescate y recuperar las cintas, cayendo en una emboscada planificada.

La tercera posibilidad es que, por su abierta e incómoda postura contra la clase política, la Iglesia y la burguesía, un comando de extrema derecha o elementos vinculados a los servicios secretos decidiera silenciar para siempre la insobornable voz de Pasolini.