'Otra noche en altamar', toda la poesía de Kevin Power: ramalazos de ironía en las antípodas de la solemnidad

A finales de los setenta cayó en mis manos Una poética activa, una antología de la poesía norteamericana que me reveló un mundo insólito, en el que brillaban astros como Ezra Pound, William Carlos Williams, Charles Olson y Allen Ginsberg, además de otros más raros todavía, denominados Language Poets.

Cubierta de 'Otra noche en altamar'. Perceval Press Otra noche en altamar Kevin Power Edición bilingüe. VV. TT.

Perceval Press, 2026

429 páginas. 25 €

En la España de entonces esta información valía su peso en oro e inmediatamente me sentí en deuda con su antólogo, un tal Kevin Power. Coincidí con Kevin en la redacción que compartían Sur Express y Arena, la sobresaliente revista de arte que Mar Villaespesa, José Luis Brea y él pusieron en marcha en 1989 (ya antes, en 1983, había sido uno de los fundadores de Figura).

Kevin comisarió innumerables exposiciones, escribió sobre muchos artistas desconocidos por estos lares, promovió el arte español en el extranjero y fue, entre otras cosas, subdirector del Museo Reina Sofía y crítico de arte en estas mismas páginas. Es decir, siguió abriendo puertas y ventanas hacia dentro y hacia fuera. Además, estudió y escribió sobre arte cubano actual y, como experto en literatura anglosajona, terminó por convertirse en catedrático de literatura inglesa en la Universidad de Alicante.

Con estos antecedentes no era imposible que, además de estudioso de la poesía, Kevin Power (Gravesend, GB, 1939 - Santander, 2013) fuera también poeta. Lo fue, sin disimulo ni afán de figurar en ningún canon y escribiendo siempre en inglés. Publicó en vida varias entregas en ediciones cuidadísimas y artesanales. También acompañó con sus versos las creaciones de unos cuantos amigos pintores: Ian Tyson, Fernando Zóbel, Juan Uslé, Curro González y Abraham Lacalle.

Ponía en práctica, por decirlo así, lo que había aprendido en su tesis doctoral, que versó acerca de la relación de la pintura y la poesía norteamericanas de los setenta. Un interés que se refleja en la pregunta que en un cierto momento lanza a Uslé: "Juan, ¿podemos crear una línea que sea la conciencia misma?". Como señala Esteban Pujals en la esclarecedora introducción de esta recopilación de sus poemas, el poeta trata de establecer así una analogía de la línea del pincel con el habla, siendo ambas una transcripción del pensamiento.

Pero su poética es todo menos pacífica: consiste en interrumpir el ritmo natural de la frase y a dislocar de muchas formas impertinentes la correcta dicción. Este tipo de poesía, muy en la línea de los Language Poets, era entonces muy rara en nuestro país, por lo que la obra de Kevin suscitaba extrañeza. Seguro que no le parecía mal.

Repasando su obra, llaman la atención dos secciones: el largo poema (50 capítulos) titulado Primero de mayo en Lundt, que acompañaba las acuarelas de Juan Uslé. Y la última parte, un bloque de 60 composiciones titulado El escenario de la muerte, que dejó inéditas. Aquí desarrolla una reflexión más grave que trágica sobre el fin, intercalada de ramalazos de ironía. Porque si algo le caracterizaba como poeta y como persona era su talante antisolemne y su humor descreído.

Querría terminar con una mención sobre el libro. Una rareza de Perceval Press, que nos ofrece una edición bilingüe con traducciones de Carlos Bueno Vera, Andrés Catalán y Nacho Fernández Rocafort. Otra noche en altamar, se titula. Desde aquí te decimos: buena singladura, Kevin.