Los libros más esperados de noviembre: Gonzalo Suárez según Javier Cercas y lo nuevo de Cristina Peri Rossi
Mucha presencia femenina y de autores internacionales entre los lanzamientos más interesantes.
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Entre los títulos más interesantes que llegan a las librerías en noviembre, destaca la presencia de grandes autores internacionales como Lionel Shriver, Colm Tóibín, Jo Nesbø y Aki Shimazaki. Además, el regreso de autoras imprescindibles de nuestro idioma y la incursión de Javier Cercas en la obra literaria de Gonzalo Suárez.
La puerta de no retorno
María Fernanda Ampuero
Páginas de Espuma. 4 de noviembre
La escritora ecuatoriana desplaza los escenarios de sus ficciones de América Latina a África para adentrarse en su mitología. Después de su autobiográfico Visceral (2024), una colección de ensayos, la autora de Pelea de gallos se sumerge esta vez en las consecuencias devastadoras del colonialismo, la esclavitud y la explotación, aunque también sirve como metáfora del presente.
Ampuero es una de las grandes voces del terror latinoamericano y ha vuelto, con su prosa descarnada, al territorio del cuento. Además, La puerta de no retorno contiene ilustraciones de Lynn Atieno.
¿Nos quedamos o nos vamos?
Lionel Shriver
Anagrama. 4 de noviembre
Kay Wilkinson y su marido Cyril llegaron a un pacto cuando tenían poco más de cincuenta años: cuando ambos cumplieran ochenta, se suicidarían juntos. Después de atravesar el trance de la muerte del padre de ella, ninguno estaba dispuesto a soportar las miserias de la senectud.
Siempre incómoda, Lionel Shriver (Carolina del Norte, 1957) nos habla del amor, la enfermedad y las dudas encarnadas en unos personajes que asisten a la evolución del mundo, que avanza entre el progreso y la incertidumbre.
Un largo invierno
Colm Tóibín
Lumen. 5 de noviembre
En menos de cuatro meses llegará a nuestros cines Un largo invierno, de Andrew Haigh, una adaptación del relato homónimo escrito en 2006 por Colm Tóibín (Enniscorthy, Irlanda). El escritor, que conserva un estrecho vínculo con nuestro país desde que con veinte años pasara una etapa en Barcelona como estudiante, ha sumado a ese relato "El puente", una narración que complementa al relato original.
El resultado es un volumen de 200 páginas que sigue la historia de una mujer que desaparece en un valle aislado. Condicionados por el entorno hostil del pueblo, su marido y su hijo salen en su búsqueda.
La sirena y el olvidado
Élmer Mendoza
Alfaguara, 5 de noviembre
Consagrado como autor de novela negra, Mendoza (Sinaloa, México, 1949) se abisma en su nueva novela en un thriller político y social que tiene como protagonista a una aspirante a diputada federal por su ciudad.
Además de las zancadillas de su propio partido, recibe dos disparos por parte de un cazador furtivo durante su primer mitin de campaña que la dejan malherida. Sin embargo, cuando parece que tiene todo en contra, aparece alguien para ayudarla. El autor mexicano logra retratar con viveza la violencia y la corrupción inherentes a un país marcado por los feminicidios.
El primer posmoderno
Javier Cercas
Taurus, 5 de noviembre
Javier Cercas se ha decidido a introducirse nada menos que en la obra literaria del escritor y cineasta Gonzalo Suárez. Si en el cine fue un pionero, no lo fue menos en el ámbito de la literatura. Se adentró en el género fantástico y en el policiaco cuando eran géneros –ya lo eran entonces– desprestigiados.
Además, se adelantó al Nuevo Periodismo desde el seudónimo de Martín Girard y exploró los límites de la metaliteratura cuando el término no estaba siquiera consolidado. Un heterodoxo en la mirada del siempre analítico y certero autor de Anatomía de un instante.
Sin piedad
Jo Nesbø
Reservoir Books, 5 de noviembre
En Oslo se ha desatado una serie de crímenes que reproducen una escena de una película clásica. Además, las víctimas tienen algo en común. Lo ha descubierto el joven agente de Homicidios, Oleg Fauke. En la nueva novela de Nesbø (Oslo, 1960) también encontramos a un viejo conocido: el detective Harry Hole. Esta vez ha encontrado trabajo en una compañía de seguros, pero es evidente que muy pronto acabará imbuido en los crímenes que investiga su hijastro. Más noir que nunca, Nesbø vuelve a tejer una historia cautivadora.
Un pájaro herido (Urushi)
Aki Shimazaki
Tusquets, 11 de noviembre
Suzuko ha vivido una infancia feliz, pero pierde a su madre demasiado pronto. En plena adolescencia, extraña mucho a su hermanastro Toru, que trabaja en otra ciudad. Un día, al volver del instituto, encuentra una cría de gorrión con un ala rota. Los cuidados que dispensa al animal son la antesala de todo el armazón emocional que alberga la nueva novela de Shimazaki, dueña de una obra delicada y ligera, pero profunda.
Juego de espejos
Cristina Peri Rossi
Seix Barral, 11 de noviembre
Reconocida con el Premio Cervantes en 2021, Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941) no falta a su cita con las librerías, más o menos regularmente. Esta vez nos plantea una historia singular, la de una escritora consagrada que inicia una relación con una poeta veinteañera. Al mismo tiempo que celebra su capacidad para entregarse al amor en una edad tan provecta, descubre que la madurez no le exime de sentir celos. El deseo, la memoria, la fragilidad y el poder se entrecruzan en la novela más íntima de Peri Rossi.
Erguido hacia las estrellas
Lorenzo Silva
Destino, 11 de noviembre
Curtido en casi todos los géneros, Silva (Madrid, 1966) se atreve ahora con la biografía de un personaje cuya vida transcurre a comienzos de la Edad Moderna. Francisco de Vitoria (c. 1483-1546) fue un humanista en una época de conquistadores.
Miembro de la Orden de Predicadores y formado en París, fue uno de los renovadores del pensamiento teológico y jurídico. Se atrevió a exponer que ni la monarquía ni la Iglesia estaban por encima de la razón y la dignidad humana. Más allá de la peripecia biográfica, Silva retrata unos tiempos marcados por la crisis de la cristiandad.
La revolución ya no es lo que era
Martín Caparrós
Random House, 19 de noviembre
Incansable en el oficio de la escritura, el siempre lúcido Caparrós (Buenos Aires, 1957) no deja de hacerse preguntas. En esta ocasión, se remonta a hitos históricos como la instalación del agua corriente y su potabilización, la invención del coche a motor o la liberación de los esclavos y de las mujeres para analizar el valor de las revoluciones políticas. El autor de Ñamérica indaga en el origen de las revueltas sociales y políticas y, en general, en la idea revolucionaria en su nuevo libro.