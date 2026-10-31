Eduard Sola debuta en la novela: "Las ficciones (¡las mentiras!) también modifican nuestro mundo (¡la verdad!)"

¿Qué libro está leyendo?

Reliquia, de Pol Guasch. Una maravilla.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Leí recientemente Franco, de Julián Casanova, una biografía detallada e históricamente rigurosa de la figura del dictador. Leerlo me hizo comprender el mundo de hoy y esa comprensión, sin duda, es de gran ayuda para esto de estar vivo.

Si no hubiera podido ser cineasta, guionista y escritor, ¿qué hubiera querido ser?

Panadero. Mis tíos tenían una panadería. Crecí entre agua y harina pero el verbo, supongo, fue más seductor. Una lástima.

Un acontecimiento que le habría gustado vivir in situ.

Me hubiera gustado estar en la writers room de una serie como The Wire, El ala oeste de la casa blanca o incluso Farmacia de guardia. No olvidemos que las ficciones (¡las mentiras!) también modifican nuestro mundo (¡la verdad!).

¿El nido es una suerte de homenaje a su propia madre?

Es, sin duda, una celebración de nuestras madres. Eso no significa necesariamente que Sara sea una madre perfecta. Tampoco que las madres, en general, lo sean. No lo son porque son también personas llenas de contradicciones y aristas. La mejor forma de celebrar a nuestras madres es entenderlas como mucho más que entes cuidadores.

¿En qué consiste la cara B de la maternidad?

Hubo un día en el que teníamos cinco años y nuestras madres nos hacían bocatas de nocilla. Por aquel entonces nos parecían semidiosas, seres de luz, mitos vivientes. La cara B de una madre aparece cuando te preguntas qué hay más allá de ese bocata de nocilla...

Es el guionista de Veredicto. ¿Es el mayor reto profesional al que se ha enfrentado?

Veredicto es una serie en la que nueve personas discuten encerrados en una sala sobre unos hechos que tú, como espectador, desconoces. Esta premisa es un regalo para cualquier guionista, pero también una maldición. Te obliga a tener un control absoluto de tus personajes mientras debes lidiar con la exposición de unos hechos a los que no puedes referirte visualmente. No hay flashbacks, no hay trucos, solo gente corriente dispuesta a hacer justicia.

Su jurado debe aprender a escucharse. ¿Nuestros políticos deberían hacer ese ejercicio de tolerancia y democracia?

Las personas que se han cargado la tolerancia y socavan los principios democráticos tienen nombres y apellidos. No podemos dejarnos llevar por la comodidad del “son todos iguales”. A pesar de ello, la caída en picado del nivel político es una evidencia. Así que sí, si les obligásemos a escucharse podríamos aspirar a un mundo mejor.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

No acostumbro a devorar nada. Soy de cocción lenta.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en Hijos de los hombres y no aguantaría ni un minuto viviendo en esa realidad (¡sin hijos!).

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

En los macroconciertos me pasa siempre algo parecido al Stendhal. Me da mucho, mucho placer ver a tantísima gente brincando y disfrutando de una misma música. Por un momento las diferencias quedan aparcadas y tan solo hay comunión.

Algo que ya no soporte del mundillo cultural.

No me gusta cuando el mundo cultural mira al pueblo desde arriba, con condescendencia. No es común, pero a veces pasa. Y es fatídico.

Un placer cultural culpable.

¡No me siento culpable por sentir placer ante nada!

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

El problema no es la inteligencia artificial sino esta inteligencia artificial que nos han ofrecido y nosotros hemos abrazado sin reflexión ni pausa alguna. No sé si matará la creación artística pero sus dueños sí quieren que lo haga. Quiero pensar que juntos podemos evitarlo.

España es un país...

Lleno de gustosas contradicciones.