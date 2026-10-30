La leyenda de Billy el Niño: de temido forajido del wéstern a vagabundo de las cloacas del Lejano Oeste

En su deconstrucción de Billy el Niño, Éric Vuillard ( Lyon, 1968) sitúa al famoso forajido en lo más bajo de la miseria humana. La breve vida del legendario maleante aparece llena de lagunas y si existe tan poca información fiable, según Vuillard, es porque “Billy, William, Henry, como se llame, que vivió una vida de fugitivo, no es más que un pobre huérfano”.

Portada de 'Los desesperados'. Tusquets Los desesperados Éric Vuillard Traducción de Juan M. Salmerón Tusquets, 2026. 145 páginas. 17,90 €

Éric Vuillard, Premio Ernst-Bloch 2025 por el conjunto de su obra, Premio Giuseppe Tomasi di Lampedusa 2026 y Premio Goncourt 2017 por El orden del día, realiza un continuo examen de conciencia de la Historia a partir de reinterpretar sucesos desde otra óptica y desmantelar personajes míticos.



Vuillard ya había transitado por el salvaje Oeste en su obra Tristeza de la tierra, poniendo en solfa a Buffalo Bill y reviviendo la masacre de los indios. Porque Vuillard busca en las costuras de sus relatos a los vencidos y a los arrasados por una civilización más fuerte. Es capaz de esbozar en pocas líneas las verdades ocultas de lo que él considera una manipulación histórica.

Detrás de las víctimas sociales siempre hay, en la mirada de Vuillard, una serie de personajes que tejen el poder económico y político, utilizando a los desgraciados. Es el caso de Billy el Niño, originario de un mundo elemental en el que sobrevivir era la única norma.

Vuillard es un relativista. En la peripecia personal de Billy, William o Henry, ni siquiera hay certeza en su nombre, nada puede afirmarse con seguridad. De los documentos existentes y borrosos, Vuillard extrae todas las dudas posibles y reescribe las escenas. Las crónicas aseguran que a los diecisiete años mató a su primer hombre en una pelea.

Vuillard demuestra que los sujetos implicados eran dueños de burdeles, de apariencia respetable y cómplices entre sí. El novelista nos hace imaginar a Billy en “ese decorado inquietante y miserable”. Un desgraciado de diecisiete años que no es del lugar. “Frente a él, la ciudad constituye un mismo y único organismo, una empresa con ánimo de lucro, de la que Atkins, Wood y Cahill son socios”.

Billy no es un rebelde con causa ni un codicioso. Billy el huérfano es un vagabundo y un fugitivo, que pasará de los pequeños delitos a hacerse cuatrero y a robar caballos. Y con él se cruzan otros bandoleros, como Jesse Evans, que a los veinte años dirigía una banda de forajidos en Nuevo México.

Vuillard busca en las costuras de sus novelas a los arrasados por una civilización más fuerte

Es el propio Vuillard quien analiza la fotografía de Jesse Evans con la muchacha que sostiene un revólver. Es otro producto de la época, otro desesperado de los inicios brutales de los Estados Unidos, como Billy, como Jesse James. Para Éric Vuillard el desperado es la figura depravada del self made man. “Pero no culmina. No llega a nada. Procede de un lugar demasiado bajo”.

Vuillard empieza instalando su relato en el clima de una popular y absorbente novela del Oeste, con sus huidas a caballo, los forajidos que roban un puñado de cabezas de ganado y sus perseguidores. Pero pronto veremos que los grandes rancheros también son ladrones de cientos de reses, y que muchos maleantes se han pasado a perseguir a los cuatreros. Una mirada más amplia insinúa que la creación de Estados Unidos tuvo unos inicios de fétidas cloacas.



Los últimos del escalafón nunca llegan a sheriff. La vida precaria de Billy the Kid lo será hasta su asesinato a los veintiún años. Pat Garrett, su justiciero, había pasado al buen lado de la ley después de haber sido uno de los villanos.



Ese mismo Pat Garrett que escribió la primera historia de Billy el Niño. Si el procedimiento de Éric Vuillard para deconstruir a sus personajes es poner en solfa muchos de los elementos documentales, en el caso del relato de Garrett hay que manifestar algo más que dudas.