'Gordofobia', 'influencer', 'narcolancha', 'trans' y 'turistificación' entran en el diccionario

La Real Academia Española (RAE) presenta este viernes las novedades de la 24 edición del 'Diccionario de la lengua española' (DLE), doce años después de la edición anterior, en un acto que contará con la presencia de directores y presidentes de las 23 academias que componen la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). EFE/ Fernando Villar

Este viernes se ha presentado la esperada 24.ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, que contiene 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones.

Entre las palabras nuevas que contiene figura gordofobia, definida como “aversión hacia la gordura corporal o hacia las personas gordas”.

Aparece también por primera vez influencer: “persona que, por su gran número de seguidores en las redes sociales, es muy influyente en gustos y comportamientos”.

Del ámbito digital se incorpora también metaverso, “universo virtual al que se accede a través de dispositivos digitales”.

Muy presente en la actualidad informativa, se incorpora también narcolancha: “embarcación rápida con motores fueraborda que transporta ilegalmente droga”.

En esta nueva edición del diccionario entra también trans, como acortamiento de “transexual o transgénero”.

De los problemas actuales de la sociedad se introduce el término turistificación: “proceso de afluencia masiva de turistas a un lugar, que generalmente conlleva un deterioro del entorno y un empeoramiento en las condiciones de vida de parte de su población.

A partir de ahora también figurará mataleón, “llave de lucha que consiste en rodear y oprimir con el brazo desde atrás el cuello de una persona.

También se añade la voz inglesa app: “aplicación informática para dispositivos móviles”.

Encontramos también AOVE, acrónimo de “aceite de oliva virgen extra”, con un uso cada vez más extendido.

Antiedad hace también su entrada en el diccionario, como adjetivo aplicado al medicamento o la sustancia “que retrasa o aminora los signos de envejecimiento”.

Sorprende que hasta ahora no estuviera incluida la palabra bonobo (y su femenino bonoba), pariente cercano al chimpancé. De hecho, los términos relacionados con la zoología y la botánica son los que más han aumentado en esta 24.ª edición.

Se incorpora también cámper, la “furgoneta habitable para viajes o acampadas”, de uso cada vez más extendido.

Entra también la españolización de ceo, “persona de mayor nivel ejecutivo en una corporación o una institución, por lo que ya no hará falta usarlo en mayúsculas como acrónimo de chief executive officer.

Tampoco incluía hasta ahora el diccionario de la RAE, pese a estar a la orden del día, la palabra ciberataque: “Acceso a un sistema o una red informáticos con el fin de alterar su funcionamiento o de manipular, robar o destruir información”.

Hace también su entrada ecoansiedad: “ansiedad provocada por la degradación medioambiental a causa de la actividad humana y el cambio climático”.