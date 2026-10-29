Las memorias superventas de Etsu Inagaki Sugimoto, la hija del samurái que narró el ocaso del Japón feudal

Cubierta de 'La hija del samurái' en la nueva edición de Satori. A la derecha, Etsu Inagaki Sugimoto en la única fotografía que se conserva de ella. Satori Ediciones

Hija de un alto funcionario samurái, Etsu Inagaki Sugimoto (1874 – 1950) fue educada en las seculares tradiciones del Japón feudal e instruida para ser religiosa budista. Sin embargo, la vida tenía otro destino guardado para ella. Comprometida, mediante un matrimonio concertado tras la muerte de su padre, con un conocido de su hermano que regentaba un comercio en Cincinnati (Ohio), hizo carrera como literata en Estados Unidos y publicó su libro más célebre, La hija del samurái, convirtiéndose con aquellas memorias en la primera autora japonesa superventas de la historia del país americano.

Ahora la editorial Satori reedita este maravilloso testimonio que Amélie Nothomb describió como “un texto conmovedor en el que se condensa otro tiempo”. Para la escritora belga nacida en Japón Sugimoto “narra su recorrido con tanta falsa inocencia que se convierte casi en una travesura”.

Nacida en Nagaoka en 1873, en la provincia de Echigo (cuyo nombre significaba “detrás de la montaña”), Etsu Inagaki Sugimoto era la sexta hija de Inagaki Heisuke Shigemitsu y a pesar de los nuevos tiempos que llegaban al país nipón su familia conservaba su servicio doméstico y, en buena medida, los honores y prebendas de un pasado próximo que ya había quedado obsoleto.

Portada de 'La hija del samurái'. Satori

“Vivíamos justo en los límites de la ciudad en un enorme caserón al que se le iban haciendo añadidos de vez en cuando desde que tengo memoria. Con lo cual, los pesados tejados de paja se combaban en las uniones del borde del alero, las paredes de yeso tenían diversos refuerzos y parches y habitaciones de varios tamaños estaban conectadas por unos estrechos y tortuosos salones que se retorcían de la forma más inesperada”, cuenta en su autobiografía sobre este lugar al que los inviernos llegaban siempre con una feroz nevada que les dejaba aislados del resto del mundo.

En aquellos años de finales del siglo XIX, Japón había experimentado una de las transformaciones sociales y políticas más voraces de la historia, al pasar de un marcado aislamiento feudal de más de dos siglos a convertirse en toda una potencia industrial y militar cuando en 1868 el emperador Meiji ascendió al poder y puso fin al shogunato Tokugawa, que había gobernado durante más de 250 años.

Sin embargo, como suele ocurrir, aquello no significó la prosperidad de todos sus ciudadanos. En el caso de los samuráis, auténtico pilar político del sistema que ostentaban una nobleza de carácter militar y terrateniente que los diferenciaba de la nobleza cortesana tradicional de Japón, muchos de ellos se vieron “no solo en la pobreza, sino que al mismo tiempo quedaron por completo apartados de la estructura de gobierno que les había brindado su apoyo. Por otra parte, también seguían más firmemente apegados que nunca al código ético que durante siglos les había inculcado el desprecio más absoluto por el dinero”.

El padre de Sugimoto era, por tanto, un hombre que, por su condición de samurái, no estaba preparado para los negocios. Había sido desde los siete años, tras el repentino fallecimiento de su abuelo, el primer consejero del Daimiato de Nagaoka, un importante feudo japonés muy prominente durante el período Edo (1603-1868) y que se perdió, como el resto de los daimios y de la división territorial del país en la Guerra Boshin, un conflicto civil que enfrentó a los partidarios del régimen feudal tradicional del shogunato Tokugawa contra las fuerzas leales a la Corte Imperial, liderada por el emperador Meiji.

“Cuando mi madre se enteró de que la causa de su marido había sido derrotada y de que a él le habían hecho prisionero, envió al personal de su casa a un lugar seguro. A continuación, a fin de evitar que la mansión cayera en manos del enemigo, le prendió fuego con sus propias manos y contempló desde la ladera de la montaña cómo se quemaba hasta los cimientos”, relata la escritora.

Una educación poco común

Sugimoto había nacido con el cordón umbilical enrollado alrededor del cuello. Fue por eso que su madre y su abuela, siguiendo una antigua superstición, pensaron que la escritora debía recibir la formación de una monja. Su padre, no del todo de acuerdo, le buscó un profesor de confianza que pudiera enseñarle también las mismas cosas que a los otros niños.

Aquel maestro, describe, “era un hombre muy erudito que, durante un breve espacio de tiempo, estuvo enseñándome las modalidades de culto en el templo, aunque también me instruyó a conciencia en la doctrina de Confucio”. A los 6 años, le enseñó los Cuatro Libros de Confucio y la rígida disciplina budista, que prescindía del confort físico durante el estudio para alcanzar una mente inspirada. “Como era de esperar, yo escribía en una habitación sin fuego alguno”, recuerda.

“Nuestra arquitectura tiene unos orígenes tropicales; por lo tanto, al carecer de un pequeño brasero repleto de carbón candente, la temperatura bajaba hasta alcanzar la temperatura exterior.

Escribir ideogramas japoneses es una labor lenta y esmerada. Una mañana no me percaté de que la mano se me había quedado congelada hasta que miré atrás y vi a la buena de mi niñera llorando ante la visión de mi mano púrpura”, narra Sugimoto en un pasaje de sus memorias.

Rompiendo estereotipos

Tras el fallecimiento de su padre, y a petición de su hermano, Etsu se comprometió a los doce años con su amigo Matsuo Sugimoto, que regentaba una tienda de antigüedades japonesas en Cincinnati. Para prepararse para su vida en Estados Unidos, la escritora viajó a Tokio, donde asistió a una escuela metodista y, más tarde, se convirtió al cristianismo. En 1898, ya en América, se casó con su prometido, con quien tendría dos hijas.

Sobre sus primeras semanas en Estados Unidos cuenta que, de vez en cuando, tenía que recordarse a sí misma que “los párpados de un samurái no se humedecen”. El choque cultural debió ser importante, pero no más que descubrir que algunas cosas no eran como se las había imaginado.

Por ejemplo, relata, “un aspecto de los Estados Unidos al que no he llegado a acostumbrarme ha sido la actitud jocosa que hay respecto a las mujeres y el dinero. Por parte de hombres y mujeres de todas las clases sociales, desde la prensa, las novelas, los docentes, y una vez incluso desde el púlpito, oí alusiones a historias curiosas de mujeres”. Estas escondían el dinero que “se lo sacaban a sus maridos, se los pedían prestados a un amigo o lo ahorraban a escondidas para algún propósito privado”.

Al contrario que en Japón, donde el esposo era el cabeza de familia, pero la cónyuge se hacía cargo de todo lo relativo a la casa, incluidas las cuentas y lo relativo a la economía familiar; en su país de acogida la realidad era otra. “Me parecía increíble que en Estados Unidos, donde las mujeres son libres y dominantes, una mujer digna y culta, un ama de casa, la madre de los hijos, tuviera que verse obligada a pedirle dinero a su marido o en una situación humillante”.

El testimonio que la autora destiló en La hija del samurái sirve, de este modo, para romper estereotipos y mitos sobre los choques culturales entre Oriente y Occidente. “Iba aprendiendo de una forma cada vez más clara que los Estados Unidos era un país muy parecido a Japón”, reconoce la escritora que, tras el fallecimiento de su esposo, regresó a su país natal junto a sus dos hijas. Allí se ganó la vida editando la sección en inglés de una revista empresarial y enseñando este idioma en una escuela para niñas.

En 1916 regresó a Estados Unidos, donde el periodista y ensayista Christopher Morley le encargó varios ensayos sobre Japón. La hija de un samurái, fruto de aquellos artículos, fue publicado en 1925 y, rápidamente, se convirtió en todo un éxito de ventas. Sugimoto se convirtió, además, en la primera mujer japonesa en impartir clases de Lengua e Historia niponas en la Universidad de Columbia. Tenía 78 años cuando murió en 1950.