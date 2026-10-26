'Twist': Colum McCann y los cables submarinos que transportan toda la información del mundo

Resulta una especie de enigma literario cómo, a primera vista, Twist de Colum McCann (Dublín, 1965) parece una novela narrativamente desordenada, con subtramas que se desarrollan y se abandonan, y cabos sueltos sin resolver. Pero las partes no son el todo. McCann, autor de seis novelas anteriores, entre ellas Que el vasto mundo siga girando, ganadora del National Book Award de Estados Unidos, sabe perfectamente lo que hace –cada frase parece colocada con seguridad– y, mediante diversos recursos narrativos, ha creado una obra a la vez enigmática y urgente.

Cubierta de 'Twist'. Feltrinelli Twist Colum McCann Traducción de Marina Perezagua

Feltrinelli, 2026

264 páginas. 20,90 €

Twist comienza con una narrativa bastante sencilla. Anthony Fennell, un escritor irlandés con mala suerte, recibe un encargo de una revista digital para escribir un artículo sobre los cables submarinos que transportan los datos del mundo y los equipos de reparación que patrullan los océanos arreglando las roturas. Él mismo narra la historia.

El editor de Fennell lo envía a Ciudad del Cabo, donde debe enrolarse en un barco de reparaciones y conocer a un hombre llamado Conway, encargado de las operaciones. Mientras espera en el vestíbulo de un hotel, Fennell ve a Conway en la acera. "Era mucho más joven de lo que imaginaba. [...] Pensaba que sería mayor, más canoso, y que tendría como mínimo cierta pinta de estar enganchado al smartphone. Pero ahí estaba, una criatura desconectada, o tan desconectada como podía".

Conway es, y seguirá siendo, un misterio: cercano y seductor al principio, luego distante e indeciso, y capaz, como veremos, de acciones extraordinarias. Aunque acaban de conocerse, enseguida le pide a Fennell que vaya a conocer a su pareja, Zanele, una actriz de teatro nacida en Sudáfrica. Fennell queda completamente prendado de su belleza y de la evidente conexión que existe entre ella y Conway. Ahora, Fennell está lleno de conjeturas sobre este hombre que determinará su destino durante las próximas semanas.

Todo cambia cuando los hombres se hacen a la mar. La inmensidad del cielo y el océano los sobrecoge. La vida a bordo es un mundo aparte, una reordenación primigenia de las cosas, y Fennell es claramente un extraño. Al mismo tiempo, Conway, su único vínculo, se ha distanciado.

Conway traza la ruta hacia el primer avance reportado. Si bien puede ser impredecible en sus interacciones con los demás, está completamente concentrado en su misión. Pero, como le advierte una mujer que Fennell conoce antes del viaje: "Tiene aspiraciones mezquinas, ya lo verás".

El barco está lejos de la costa, pero el mundo se hace presente de vez en cuando. Un día, Conway recibe una noticia impactante sobre Zanele, que está actuando en Esperando a Godot en Inglaterra. Conway se inquieta. Incapaz de responder en persona, presiente que algo ha cambiado irremediablemente entre ellos.

En esta obra enigmática y urgente, Colum McCann retrata el desorden global de nuestro tiempo

Tras largas jornadas, el gancho, que se arrastraba por el suelo submarino, encuentra el extremo de un cable, y luego el del otro. El equipo se pone a trabajar mientras Fennell observa. Está asombrado: la miríada de cables, la mayoría no más gruesos que una pestaña, transportan toda la información del mundo, pública y privada; absolutamente todo. "El pequeño mundo conectado a lo épico", piensa. Zanele está allí, a un instante de distancia, se da cuenta, al igual que Joli, su hijo de un matrimonio fallido; su distanciamiento lo atormenta constantemente.

Las rupturas inesperadas marcan el rumbo del barco. También constituyen el motivo emocional central de la novela. Los cables, con la atención adecuada, pueden reconectarse. Los lazos humanos son diferentes.

El barco continúa su viaje hasta la siguiente rotura de cable, en la desembocadura del río Congo. Se vislumbran, por supuesto, reminiscencias de El corazón de las tinieblas de Conrad, y estas se ven acentuadas por la obsesión de Fennell con Apocalypse Now de Coppola, especialmente la escena inicial en la que el personaje de Martin Sheen sufre una crisis nerviosa y golpea su reflejo en el espejo con el puño.

A medida que avanza la misión en el Congo, Conway se distancia cada vez más. Fennell lo ve solo en la cubierta, completamente inmóvil, con la mirada perdida. Está en otro lugar, o a punto de estarlo. Y entonces Conway desaparece. Cae por la borda, sin dejar rastro. Las búsquedas y las inmersiones no dan resultado. Y Fennell pierde su estrella polar. Conway iba a ser el eje central de su artículo, su eje principal. Creía que tenían un vínculo especial.

Aquí, Twist adquiere a una nueva tonalidad. Si bien se rumorea que Conway ha sido visto ocasionalmente en tierra firme, ningún testimonio ha sido verificado. Todo son conjeturas y suposiciones.

A partir de este punto, leemos una historia narrada en retrospectiva, rica en reflexión y autoanálisis. "Dije desde el principio que me tomo ciertas libertades y dejo lagunas", escribe Fennell. "Que así sea. Hay tanto que no podemos saber. La mente anhela la lógica, pero se enfrenta al mundo real. Recurrimos a la invención".

Cuando circulan rumores de que Conway es sospechoso de sabotear un cable cerca de El Cairo, Fennell recurre a la invención. Reconstruye –crea– con gran detalle la llegada del hombre a Egipto, sus elaborados preparativos y, a continuación, un relato minuto a minuto de la inmersión en sí: "Conway se quita la camisa. Se ajusta la mochila estanca sobre el pecho. […] Se desliza por el costado del bote con cuidado de no desplazar la bengala. [...] Espera que el cuerpo se adapte. Inhala hondo. Exhala lento. El agua lo rodea".

¿Qué podemos deducir de esta inesperada libertad creativa? Colum McCann, el autor, ha creado a Fennell, narrador y escritor, quien ficcionaliza la última etapa de la vida de Conway. Parece un intento desesperado por llegar al fondo del enigma. Pero, ¿qué motiva a Conway? ¿Qué lo define?

¿Y qué podemos concluir de todo esto? La ingeniosa historia dentro de otra historia de McCann, ¿es, en última instancia, un lamento por amores pasados y perdidos, o la furia de un ludita contra un mundo convertido en un reino de señales? Nuestro tiempo, nuestro desorden global, está implicado en todas partes. Hay rupturas por doquier. Las operaciones submarinas –realidad y metáfora– evocan el concepto judío de tikkun olam, que se traduce aproximadamente como "reparación del mundo". Es la tarea que ahora nos corresponde.