Club de Lectura con Sara Barquinero en Ámbito Cultural: una escritora entre la filosofía y la literatura

El espacio más literario de Ámbito Cultural ya tiene invitado para el siguiente encuentro: Sara Barquinero visita el Club de Lectura de octubre.

Alabada y criticada a partes iguales, Barquinero compartirá su experiencia vital, filosófica y literaria en el Club de Lectura de Ámbito Cultural, de El Corte Inglés, el miércoles 28 de octubre a las 19:30, en la sala de Ámbito Cultural (Planta Librería) del Corte Inglés de La Castellana.

Como siempre, Rafael Caunedo, escritor y coordinador del Club de Lectura de Ámbito Cultural, guiará la conversación y dará paso a todos los comentarios sobre el último libro de Barquinero: La chica más lista que conozco (2026).

Filósofa, traductora, guionista y escritora, Sara Barquinero nació en Zaragoza en 1994 y es una de las escritoras españolas que, desde 2024, con su novela Los escorpiones, ha llamado la atención de la crítica literaria, los medios de comunicación, las librerías y los lectores, alimentando el debate literario.

Un foco de atención que se ha renovado en 2026 con su último libro La chica más lista que conozco (Lumen).

De las 800 páginas de una historia de conspiraciones que refleja la angustia existencial, la soledad y la necesidad de creer en algo, ha pasado a las 400 de una novela ambientada en el mundo universitario, que aborda la vergüenza, las complejidades del consentimiento en las relaciones atravesadas por la desigualdad y los límites del Me Too.

Ha sido correctora y lectora para diferentes editoriales. Como traductora ha publicado el libro Diarios alfabéticos, de Sheila Heti. Trabaja como guionista para Buendía Estudios y escribe para diarios como El País y El Mundo. Participa como ponente y profesora invitada en talleres, seminarios y jornadas sobre narrativa contemporánea, escritura y filosofía.

En 2023 presentó su tesis Entre el límite y lo ilimitado, en la que aborda lo sublime en la obra de Kant.

Su narrativa está impregnada de esa mirada filosófica que todo lo cuestiona y pregunta sin dar nada por sabido ni por resuelto. A ello suma múltiples referencias directas e indirectas a filósofos y a distintas cuestiones culturales.