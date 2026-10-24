'La parábola del barro': el poeta Alberto Chessa, amasando palabras para los "seres expulsados del paraíso"

El grueso de este nuevo poemario de Alberto Chessa (Murcia, 1976) podría muy bien titularse "ocurrencias" –o mejor, "sucesos"–, pues tal es el estribillo que repica en el verso inicial de cada poema: Ocurrió / Ocurre… Su aparición desovilla la madeja del recuerdo, convirtiendo cada texto en una estaca de palabras que va perimetrando el territorio de la propia educación sentimental: el amor, el sexo, la luz del verano, el paso del tiempo, la difícil convivencia con el yo, el arte, la poesía misma…

Cubierta de 'Parábola del barro'. Huerga & Fierro La parábola del barro Alberto Chessa Huerga & Fierro, 2026

90 páginas. 15 €

Los poemas evocan imágenes o fragmentos del pasado –"que los ayeres siempre andan al acecho"– con generosidad y una contundencia que no impide el vuelo reflexivo, la interrogación constante.

A pesar de su inmediatez expresiva, su don para un decir claro y elocuente, la sensibilidad de Chessa es barroca y da vueltas sobre un puñado de asuntos que lo rondan desde su primer libro, La osamenta (2011): principalmente, el enigma de la identidad y el paso no menos enigmático del tiempo. Que podrían juntarse en uno solo: ¿seguimos siendo uno y el mismo a lo largo del tiempo? ¿Cómo es posible? ¿Y hasta qué punto nuestros sueños y afanes –"lo que soñamos ser y nunca fuimos"– nos constituyen?

Tales preguntas percuten en poemas de largo aliento, ricos en apartes teatrales y pequeñas digresiones.

Dos intermedios hacen de cuña y abren el libro a textos más breves de varia índole –poemas en prosa, sonetos isabelinos en verso blanco– donde se acentúa la dimensión conceptista de esta escritura. El pasado pierde presencia para hacerse presente y también reflexión sobre el futuro, con un guiño conmovido a sus hijas.

Aquí la "parábola del barro" es una definición de la poesía, que "nos hace y nos deshace / como esos seres […] que fueron expulsados / del paraíso". Y nuestra misión, añade, no es otra que recordarlo.