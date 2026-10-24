Javier Sierra: "La literatura en español lleva dos décadas sin repetir un hito como 'La cena secreta'. Es una mala señal"

¿Qué libro está leyendo?

Soy miembro del jurado del Premio Planeta, así que ahora mismo estoy leyendo libros de los que no puedo hablar.

¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Le va a sorprender: 100.000 kilómetros tras los ovnis, de J. J. Benítez. El autor cuenta cómo lo dejó todo para perseguir algo aparentemente irreal. Lo leí a los once años y me juramenté en que, de mayor, yo haría lo mismo. Perseguiría lo que de verdad fuera importante, aunque nadie más creyera en ello.

De no haber sido escritor, ¿qué hubiera querido ser?

Tal vez músico. Romper el silencio me fascina.

Un acontecimiento que le habría gustado vivir in situ.

La llegada del hombre a la Luna. Nací en 1971, cuando el proyecto ‘Apolo’ estaba a punto de cerrarse, y tengo la sensación de haberme perdido algo importante.

Gracias a La cena secreta, la complejidad de la obra de Leonardo da Vinci llegó al gran público. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

La novela funciona porque comparte con los lectores un método para entender el arte. Leonardo fue un adicto a los acertijos y convirtió algunas de sus pinturas en enigmas a resolver. Ahora que se habla tanto de ‘murdokus’, yo hablaría de los ‘pinturokus’ de Da Vinci.

De las reacciones que suscitó, ¿cuál le sorprendió más?

La que guardo con más cariño es la de la doctora Pinin Brambilla. Dedicó veintidós años a la restauración de La última cena y cuando leyó mi novela quiso conocerme. Me dijo que la obra le había dado una perspectiva sobre el mural de Leonardo que no esperaba.

¿Qué enigmas sobre Da Vinci quedan por desvelar?

Me tiene obsesionado el Salvator Mundi. Su rostro es idéntico al que aparece sobre la Sábana Santa de Turín. Hay incluso quien dice que Leonardo los creó ambos, y eso da para un novelón.

Los mensajes secretos que aún permanecen ocultos en sus obras ¿podrían ser descifrados por la IA?

Permítame dudarlo. La interpretación del arte tiene un componente tan subjetivo que es un arte en sí mismo. Y no creo que la IA alcance ese rasgo, al menos a medio plazo.

Su libro fue el primer título español en figurar entre los 10 libros más vendidos de la lista del New York Times. ¿Se siente un pionero?

En realidad, me preocupa que la literatura en español lleve dos décadas sin repetir un hito así. Es una mala señal. A nuestra cultura le cuesta permear la anglosajona.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido?

Para toda la Humanidad (Apple TV), una distopía sobre los inicios de la carrera espacial.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Viviría en El paciente inglés. Huiría de Alien.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

¡Muchas veces! El último stendhalazo me asaltó en las ruinas de la antigua Mesenia, en el Peloponeso. Este verano las recorrí en busca de los cultos mistéricos que allí se practicaban y, de repente, me vi solo entre columnas de mármol y olivos, con la mirada puesta en el mismo horizonte que vieron los filósofos de la época clásica, y me eché a llorar.

Díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Soy un tipo tolerante. Pero cuando veo excesos de ego, simplemente cambio de carril y me alejo.

Una obra sobrevalorada.

La península de las casas vacías.

Un placer cultural culpable.

Releer, releer y releer.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?…

Prado. Siglo XXI. Me ha sorprendido.

¿La inteligencia artificial matará la creación artística?

No lo creo. De hecho, tengo la impresión de que nos empujará a ser cada vez más singulares, a llevar nuestra creatividad a límites que queden fuera de sus zarpas.

España es un país...

España es un sindiós, pero quizá por eso es tan genial.