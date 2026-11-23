Hispania no solo fue la principal fuente de oro del Imperio romano. Además de las intrincadas y gigantescas explotaciones auríferas del noroeste, cabe destacar el entorno de Segóbriga (Saelices, Cuenca), ciudad privilegiada con el derecho latino durante el reinado de Augusto, como uno de los centros principales de producción de lapis specularis –yeso selenítico–, un cristal translúcido utilizado para ventanas e invernaderos.

La explotación de este mineral alcanzó su cénit en los siglos I y II d.C., y su extracción requería un complejo sistema de pozos y galerías subterráneas que cubrían multitud de kilómetros. De esa riqueza, que impulsó la monumentalidad urbanística de la urbe y de la zona, todavía quedan sus vestigios, pero no condicionan y dominan el paisaje, como ocurre en el caso de Las Médulas.

Esas galerías están reservadas a la pericia de los espeleólogos y al ojo experto de algunos investigadores. El arqueólogo Rubén Montoya ha tenido la fortuna de sumergirse en esas profundidades y ha retornado a la superficie casi sin dar crédito a lo visto: lucernas intactas en su posición original, cuencos inscritos con los nombres de los trabajadores —esclavos y libres—, monedas, restos de tejidos… Un encontronazo directo con la Antigua Roma más humana y que llevaba ahí dos mil años sin ser perturbada.

Imagen aérea del Parque Arqueológico de Segóbriga. Cultura Castilla-La Mancha

"En lo material, en los detalles mínimos, encuentras una ventana a una realidad que normalmente pasa completamente desapercibida en las fuentes", relata Montoya a este periódico. Esa mirada es precisamente lo que vertebra su nuevo ensayo, Hispania: una historia de Roma en Iberia (Crítica), una obra que se embarca en un esfuerzo titánico: reconstruir en apenas 350 páginas los siete siglos de presencia romana en la Península Ibérica y todos los sismos —bélicos, económicos, sociales, culturales— que provocó.

Aunque parezca difícil de creer, por la cantidad de aspectos del mundo romano e hispano que se pueden consultar con un rápido vistazo a las estanterías de una librería, este es el primer libro de alta divulgación y accesible a todos los públicos con la ambición de aunar la historia del avance a sangre y fuego de las legiones, el papel de Hispania como fuente de recursos (vino, aceite, metales) del Imperio romano y de audaces gobernantes o el efecto transformador de la revolución del cristianismo.

El doctor en Arqueología romana y profesor asociado en la School of Arts and Humanities de IE University, de hecho, confiesa que su ensayo es una suerte de compendio del trabajo de cientos de investigadores que trabajan sobre el terreno desenterrando y descifrando una historia tremendamente compleja de violencia, alianzas, esplendor, desarrollo urbanístico, poder, invasiones...

Uno de los principales atractivos de la propuesta de Montoya es precisamente el peso que le otorga a la arqueología en la narración. "Es una nueva historia que une los datos históricos y el conocimiento que tenemos de la presencia de Roma en la Península Ibérica y que lo teje con los yacimientos arqueológicos y los hallazgos recientes, que humanizan el relato y nos ponen cara a cara ante una realidad distinta a la narrada por las fuentes", explica.

Ciudad romana de Baelo claudia.

De hecho, la obra se puede leer como una especie de guía arqueológica de la Hispania romana: Montoya recorre y recoge la información desenterrada en castros, urbes de tamaños diversos, villas rústicas o accidentes geográficos, como el Lacus Ligustinus, la antigua ensenada en la desembocadura del Guadalquivir que conectaba el mar con Hispalis (Sevilla) y que registró un maremoto a principios del siglo III d.C.

Nuevo discurso

Si en Pompeya (Crítica, 2024) partía del objeto para contar la historia de la ciudad trágicamente sepultada por el Vesubio en el año 79 d.C., el autor en este nuevo ensayo recorre el camino inverso: salta de la macrohistoria a las microhistorias para proyectar una Hispania plural y diversa frente a la monumentalidad de las grandes ciudades y edificios de los que todavía sobreviven sus vestigios, frente a la idea pulcra y determinista.

"Hay otra cara de la moneda que es lo más cotidiano, lo que a veces pasa desapercibido, que nos está dando muchísima información sobre realmente cómo funcionaba la sociedad real de calle, que era la inmensa mayoría", subraya Montoya.

Portada de 'Hispania'. Crítica

El arqueólogo desgrana los procesos que hicieron que Hispania pasase de ser el territorio que más le costó pacificar a la Urbs a una provincia periférica y de ahí a erigirse en "una de las arterias maestras de la economía imperial" y en cuna de emperadores.

Ese desarrollo tuvo vías de éxito políticas, comerciales, de entretenimiento —son más que célebres las victorias en el circo del auriga Cayo Apuleyo Diocles— y militares, como las biografías paralelas de los centuriones Marco Emilio Paterno y Gayo Julio Lépido, nacidos ambos en Aeso (Isona, Lleida), y que acabarían siendo premiados por el mismo emperador (Trajano) por su papel en las guerras en Dacia y Partia.

Hablando de princeps, ¿cuáles fueron los mejores gobernantes para Hispania? "Augusto, bajo cuyo reinado cristaliza la urbanización de la Península, y Vespasiano, y la dinastía Flavia, que otorga el derecho de ius Latti", responde Montoya mencionando el ingenioso y potente motor de autointegración en la órbita de Roma.

¿Y quedan enigmas sobre Hispania todavía por descifrar? "Tenemos muchas ciudades por localizar, tenemos lugares de batallas por identificar... pero más que enigmas monumentales creo que tenemos mucho trabajo por hacer para cambiar el discurso que hemos heredado", responde el investigador, incidiendo en la necesidad de dar a conocer aspectos más desconocidos, como la diversidad cultural, lingüística o étnica que pervivió entre las comunidades en el norte tras completarse la conquista.