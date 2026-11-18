Óscar López Acón, historiador e investigador en los archivos cubanos: "Sin Batista no habría habido un Fidel"

El estudio de los archivos es fundamental para conocer la historia. Y en esas fuentes primarias ha buceado Óscar López Acón para dar forma a ¡Libertad o muerte! Cuba, hacia la Revolución (1952-1959), publicado por Prensas de la Universidad de Zaragoza, centro docente en el que ha ejercido como personal docente e investigador.

'¡Libertad o muerte!'. PUZ Título: ¡Libertad o muerte! Cuba, hacia la Revolución (1952-1959) Autor: Óscar López Acón Editorial: Prensas de la Universidad de Zaragoza (PUZ) Año de edición: 2026 Disponible en Prensas de la Universidad de Zaragoza

Un libro construido gracias a sus investigaciones en archivos de distintos países, principalmente en la isla caribeña, donde permaneció en distintas estancias entre 2019 y 2021.

A lo largo de su carrera, ha compaginado la docencia universitaria con la enseñanza en Secundaria y Bachillerato, y actualmente es profesor de Geografía e Historia en el IES Siglo XXI de Pedrola (Zaragoza). En esta entrevista, explica a El Cultural el proceso que llevó al derribo de la dictadura de Fulgencio Batista por parte de la guerrilla de Fidel Castro en 1959.

Pregunta. Cuba tenía el tercer PIB per cápita en América Latina en 1952. Y solo tres países de la región la superaban en alfabetización. ¿Por qué una revolución en Cuba en ese momento y no en países del entorno? ¿Por la represión del régimen de Batista?

Respuesta. Las revoluciones triunfantes son fenómenos excepcionales en la historia: la francesa, la mexicana, la rusa, la china, la cubana y la nicaragüense. La represión no desemboca mecánicamente en una insurrección. Si la realidad material bastase para desencadenar un cambio de régimen, África estaría en llamas. En Cuba había una clase media importante, pero también bolsas de pobreza. Había multiplicidad de factores, como una dictadura violenta y corrupta. Un movimiento social tiene que explicarse por causas políticas.

P. EEUU vio con buenos ojos el golpe de Batista, quien, según el embajador español, atribuía “especial importancia a que no se le confunda con el tipo habitual de dictador hispanoamericano”.

R. Batista procede de la oficialidad baja del Ejército. En 1940, Cuba tenía una Constitución profundamente democrática, con influencia de Roosevelt y su New Deal. Ese año, Batista se presenta a las elecciones y las gana, y forma un gobierno en coalición con el partido comunista. Ideológicamente es ecléctico, admirador de Roosevelt, y se presenta como un antifascista.

»Tras perder las elecciones, se marcha a Estados Unidos, pero vuelve en 1952 y da el cuartelazo del 10 de marzo. Siempre se presentó como un gobernante civilista, nunca vestía uniforme militar. Se quiere distanciar de dictadores bananeros como [el dominicano] Trujillo.

»Pero, al huir de Cuba, se llevó 500 millones de dólares. Es un personaje que marca mucho la historia de Cuba, porque sin Batista no habría habido un Fidel.

El historiador Óscar López Acón. Cortesía del autor

P. La escarpada Sierra Maestra era idónea para iniciar la guerrilla. Sin embargo, los tripulantes del yate Granma, al desembarcar, encallaron en un manglar y tuvieron que deshacerse del material no indispensable. ¿Llegaron a plantearse otro lugar de desembarco?

R. El desembarco atiende a la historia de Cuba. Todos los movimientos insurreccionales del XIX empiezan en las provincias orientales: Santiago, Guantánamo, Holguín...

»Fidel Castro elige Sierra Maestra porque hay un trabajo previo de preparación por parte de Celia Sánchez, muy invisibilizada en los relatos oficiales por ser mujer y porque rompe con la versión heroica y romantizada del Che Guevara.

»En la sierra hay un movimiento campesino fuerte, los precaristas, que tienen sus propios líderes y llevan décadas luchando contra terratenientes. El Estado cubano tiene una implantación tangencial allí. El desembarco fue un fracaso, llegan a la sierra apenas 16 de los 81 expedicionarios, y salvaron la vida por esa red campesina.

P. Celia Sánchez pagaba a los campesinos que alimentaban a los guerrilleros. ¿De dónde salía esa financiación para la guerrilla?

R. En mi investigación he trabajado testimonios orales que dan información importante. La anécdota de Celia Sánchez se entronca con mi reconstrucción de la infraestructura del movimiento rebelde. Era mucho mayor que lo que los propios revolucionarios han reconocido en sus textos. Accedí a fuentes inéditas de archivos cubanos donde pruebo que los rebeldes contaron con una financiación impresionante.

»En 1958 construyen un paraestado en las provincias orientales. El Movimiento 26 de Julio cuenta con financiación de simpatizantes de clases medias, del exilio en Nueva York, Caracas, Puerto Rico. Pero lo decisivo es en el otoño de 1958, cuando la guerrilla se hace fuerte en el segundo frente Frank País y establece una infraestructura. Cobra impuestos a hacendados; algunos bajo coacción, pero otros por simpatía. Construyen hospitales, escuelas, caminos...

»Es un paraestado de casi 13.000 kilómetros cuadrados. Tienen médicos y odontólogos que prestan servicio a campesinos, no solo a las tropas. El aparato médico lo dirigía Ramón Machado Ventura, que aún vive, y sigue siendo de los más poderosos en Cuba, uno de los hombres de Raúl Castro.

P. ¿Lo de dejarse crecer la barba para que las tropas de Batista no presentasen cadáveres de campesinos como si fueran de guerrilleros es real o un mito?

R. La represión contra el campesinado es feroz e indiscriminada. Los campesinos se ven envueltos en una dinámica en la que está claro que Fidel es una alianza frente a terratenientes y guardia rural.

»Sobre las barbas, Enrique Meneses [reportero español que convivió con la guerrilla] dice que no tenían manera de afeitarse. Pero va a ser un elemento de distinción, de narrativa de la virilidad combatiente. Carlos Franchi, revolucionario, aunque luego rompió con ellos, cuenta que lucir esas barbas era un elemento de capital político. El grupo de poder hegemónico será el de combatientes de la sierra frente al de las ciudades, el llano.

P. Llama la atención que Fidel mandara buscar un cura que se unió a la guerrilla, el padre Sardiñas: “Media sierra se bautizó”.

R. El aparato diplomático español estaba fascinado con todo esto. El arzobispo de Santiago tenía simpatía por el movimiento rebelde. El tema de la religión daba a la guerrilla un halo de respetabilidad. Muchos eran católicos. El movimiento rebelde reclutaba gente entre las juventudes católicas de La Habana y Santiago. Era un movimiento plural.

P. En la difusión de la causa revolucionaria fue clave la entrevista a Fidel por Herbert Matthews, del New York Times. También un documental rodado en la sierra por un equipo de la CBS. La opinión pública estadounidense llegó incluso a compararlos con la lucha por la independencia de EEUU.

R. En 'La historia me absolverá', Fidel Castro cita a George Washington y a referentes de la tradición demorrepublicana. El 'Libertad o muerte', referencia de la revolución norteamericana, está presente. Matthews construye la imagen como una suerte de Robin Hood luchando contra una tiranía. Hubo una gran atracción en la opinión pública norteamericana. Hasta un senador llevó al Congreso una propuesta de embargo de armas a Batista.

P. "Zafra sin Batista o Batista sin zafra". La quema de cosechas como medida para derribar el poder establecido.

R. La quema de caña es un sabotaje que los propios generales cubanos del XIX como Maceo o Máximo Gómez aplicaron contra el poder español. La economía cubana dependía del monocultivo de azúcar. En 1957 hubo una campaña de quema de caña, que fracasó porque necesitaban quemar millones de toneladas para que afectara a la economía, al haber enormes reservas. Pero la campaña fue importante en términos de politización desde abajo.

P. Los rebeldes recibieron armamento del extranjero, pero poco comparado con el recibido por Batista.

R. Demuestro con fuentes documentales del ejército de Batista que fue derrotado militarmente porque pierde su capacidad combativa. Deserciones, desmoralización... La guerrilla consigue estrangular las comunicaciones del país. Controlan ciudades importantes, pero también el hinterland, ese territorio entre grandes poblaciones.

»Los norteamericanos, a raíz de Vietnam, plantean en sus manuales militares que para que un ejército regular se enfrente con éxito a una guerrilla tiene que haber una proporción numérica de uno a diez. A Batista las cifras no le daban para esto. Incluso Trujillo le ofreció 4.000 soldados y los rechazó.

P. Fueron el Che y Camilo Cienfuegos quienes entraron en La Habana, mientras que Fidel y Raúl Castro lo hicieron en Santiago. ¿Algún simbolismo en ello?

R. El que está más cerca de La Habana es el Che. A pesar de ello, Fidel manda a Cienfuegos a apoderarse de la ciudad militar de Columbia [objetivo principal en la capital], mientras al Che lo envía a la fortaleza de La Cabaña, que cierra la bahía de La Habana. Cienfuegos es cubano y el Che, argentino. Puede haber simbolismo por ese lado.