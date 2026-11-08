Henry Kamen: "Los liberales españoles y franceses de la década de 1820 forjaron la imagen de un Felipe II cruel"

En 2027 se cumplirán cinco siglos del nacimiento de Felipe II, el monarca más poderoso e influyente de nuestra historia. Henry Kamen (Rangún, 1936) ha dedicado diversos ensayos a su figura, y ahora publica Felipe II. Vida íntima de un rey de España (Espasa), biografía que nos acerca a la personalidad del soberano y a los principales hitos de su reinado.

Pregunta. Felipe II quedó huérfano de madre con apenas doce años, y su padre, Carlos V, viajaba continuamente por sus posesiones europeas. ¿Cómo afectaron estas ausencias al joven príncipe?

Respuesta. En mi opinión, no parece haber habido problemas psicológicos graves. En cualquier familia, la ausencia de un padre o una madre puede acarrear consecuencias, pero en este caso no he observado ninguna. Felipe encontró apoyo personal y social en sus hermanas, sus sobrinos y otros miembros de su familia.

P. Se casó cuatro veces y enviudó otras cuatro. También se le conocen amantes. ¿Cuál de todas sus mujeres le influyó más?

R. Felipe se benefició enormemente de sus años junto a Isabel de Valois; la amaba, disfrutaba de su compañía, le estaba agradecido por haberle dado hijas, seguía sus consejos en asuntos importantes (como el traslado del centro de gobierno de Toledo a Madrid) y le encomendó misiones diplomáticas de relevancia. Sin embargo, su relación más profunda fue con Anna de Austria.

Cubierta de 'Felipe II. Vida íntima de un rey de España'. Espasa

P. Tuvo varios hijos varones pero casi todos murieron en la infancia o en la juventud. Solo Felipe III llegó a edad adulta, pero su carácter débil no lo hizo merecedor de su confianza. ¿Fue esa falta de un hijo al que considerase digno sucesor al trono su mayor frustración?

R. La cuestión de un heredero varón constituía en aquella época un problema fundamental para todas las dinastías. En Inglaterra, provocó una reforma religiosa; en Francia, una guerra civil. En otras palabras, no se trataba simplemente de una frustración, sino de un aspecto central de la vida política, dado que en España nadie deseaba un monarca extranjero.

P. Felipe II estuvo en San Quintín, pero sin entrar en combate porque su primo Manuel Filiberto de Saboya ya había vencido a los franceses antes de su llegada. ¿Fue ahí cuando decidió que sería más útil ejerciendo ingentes tareas de administración?

R. No es correcto afirmar que Felipe no "entrara en combate". De hecho, participó en el combate en la localidad de San Quintín; yo conservo el texto íntegro de la carta que escribió de su puño y letra a su padre, en la que ofrece detalles pormenorizados. La extraordinaria colección de armaduras de Felipe —incluida la que utilizó durante la campaña de San Quintín— puede contemplarse hoy en Madrid. Si bien es cierto que, con el tiempo, se convirtió en un "rey de despacho", su interés por los asuntos militares se mantuvo constante.

"En la España de Felipe II murieron menos personas por motivos religiosos que en cualquier otro país"

P. Carlos V "apostaba por una firme política de inevitable convivencia con los luteranos, y Felipe la aceptó sin protestar". ¿Qué historiadores divulgaron ese supuesto fanatismo católico de Felipe II?

R. Las propias declaraciones y políticas de Felipe demuestran que se oponía a los conflictos religiosos; incluso llegó a aceptar la tolerancia, siempre que esta no derivara en una guerra civil, tal como estaba ocurriendo en Francia. La imagen de Felipe como un fanático no solo fue forjada por sus adversarios en el siglo XVI, sino también por historiadores liberales franceses y españoles del siglo XIX. De hecho, como sabemos hoy, en la España de Felipe murieron menos personas por motivos religiosos que en cualquier otro país.

P. Sobre la Inquisición, subraya que Felipe II solo asistió a tres autos de fe en toda su vida. Y que prácticamente ningún Estado europeo practicaba la tolerancia religiosa. ¿Por qué ha calado dentro y fuera de España esa imagen de rey cruel?

R. Las figuras públicas son siempre objeto de ataques, y Felipe no fue una excepción. Cuando murió don Carlos [su primer hijo], circularon rumores en Madrid de que había sido asesinado por su propio padre. Existen numerosos ejemplos de cómo los españoles criticaban al rey; sin embargo, los ataques más graves por parte de sus propios compatriotas surgieron cuando el movimiento liberal inventó una serie de acusaciones, carentes de cualquier prueba. Suele creerse que la reputación del rey como fanático fue una invención de los protestantes, pero esto no es cierto. Los protestantes no dedicaban sus energías a escribir sobre España; fueron los liberales españoles y franceses quienes, en la década de 1820, forjaron la imagen de un monarca cruel.

Felipe II consideraba que los libros debían preservarse como un tesoro, incluso si eran de una religión distinta"

P. El rey reunió miles de libros en su biblioteca de El Escorial. Entre ellos, árabes. E incluso libros condenados por la Inquisición, disponibles para consultas en determinadas circunstancias. ¿Algún ejemplo?

R. Felipe valoraba los libros y no deseaba destruirlos. Aunque sabía que la Inquisición seguía la práctica de quemar obras, él no quiso imitar tal proceder. Por el contrario, consideraba que los libros debían preservarse como un tesoro, incluso si pertenecían a una religión distinta. Como bien señala, Felipe coleccionaba textos musulmanes; también reunía obras consideradas heréticas. Cuando el bibliotecario de El Escorial le presentó la primera edición del Nuevo Testamento protestante en castellano —publicada fuera de España—, Felipe se negó a leerlo, pero ordenó que se conservara.

P. ¿La Inquisición era un tribunal más político que religioso? En el caso de Antonio Pérez, fugado a Aragón, donde no regían las leyes de Castilla, parece claro, al tratarse del único tribunal con jurisdicción en todo el territorio.

R. No considero útil definir la Inquisición como una institución más política que religiosa, ya que, en la práctica, era ambas cosas. Por otra parte, su contacto con la población española fue muy limitado. El caso de Aragón no es el único donde surgieron tensiones; aún más notable fue la oposición que el tribunal encontró en Cataluña.

P. Cita a dos aristócratas de la época, uno aragonés y otro catalán, que afirmaron que los problemas en Aragón -el motín por la detención de Antonio Pérez- no habían surgido por culpa de los reinos forales, sino por las políticas erróneas de Castilla hacia el resto de España. ¿Qué opina?

R. La opinión de los dos aristócratas era bastante lógica, ya que incluso en Castilla existían críticas hacia las duras políticas del gobierno de Madrid. Por ejemplo, un monje de El Escorial expresó su consternación ante la ejecución del Justicia de Aragón. La España de aquella época no era un país unificado, y siempre existió libertad para comentar diversos aspectos de los acontecimientos que tenían lugar en otras partes de la península.

P. Le apasionaban los jardines, algo que puso en práctica en El Escorial. ¿Por qué la historiografía española no se ha fijado en esto?

R. Es una buena pregunta, y no tengo respuesta. Felipe era un gran admirador de los palacios y los jardines, como sabemos por sus viajes a Italia; sin embargo, la jardinería no es un arte que se haya cultivado mucho en el clima cálido de España. Quizás esa falta de interés por los jardines sea la razón por la que los historiadores españoles han prestado poca atención a este tema.

P. “Ningún artista español pintó la gloria de Lepanto. Ni siquiera Felipe II encargó pinturas sobre ella”. ¿Por qué?

R. Desde el siglo XIX, ha existido una tendencia entre los historiadores europeos a considerar Lepanto como una victoria principalmente española, lograda sobre todo por el hermano del rey, don Juan de Austria. La realidad era mucho más compleja. Si bien Felipe II sufragó una parte importante de los gastos, los fondos para la campaña provinieron en gran medida del Papa; los barcos procedían, en su mayor parte, de Venecia y Nápoles, y los soldados también provenían, principalmente, de Italia. Los italianos fueron siempre conscientes de que estaban defendiendo Italia. Por consiguiente, las celebraciones por la victoria tuvieron lugar, sobre todo, en Italia.

P. ¿Felipe II hizo valer sus derechos al trono portugués recurriendo pronto a la fuerza para evitar que Portugal cayera en manos, o bajo la influencia, de Inglaterra o de Francia?

R. Lo que usted dice es correcto; no tengo nada que añadir.

P. El Imperio español, a diferencia de otros europeos, nació “plenamente adulto”, no como consecuencia de un “imperialismo agresivo”. ¿Se refiere a que se construyó con los diversos territorios heredados por Carlos V y Felipe II?

R. Estoy de acuerdo con usted.

P. Las Ordenanzas de descubrimientos de 1573 “prohibían de manera definitiva nuevas conquistas en América y ponían el acento en la predicación de la religión y en la protección del indio”. ¿Qué aplicación efectiva tuvieron en territorio americano?

R. Al igual que ocurrió con otros decretos emitidos por el gobierno en España, su aplicación en las colonias resultó ineficaz. Por ejemplo, los colonos en el norte de Nueva España siguieron ocupando territorios indígenas, llegando finalmente hasta California. El gobierno en España carecía de los medios adecuados para controlar la situación; no disponía ni de una burocracia ni de un ejército.

P. Sobre la Contra Armada, escribe: “No fue una empresa de la que Londres pudiera enorgullecerse, así que el asunto se silenció con sumo cuidado”. ¿No cree que fue un fracaso inglés, igual o mayor que el sufrido un año antes por la Armada española?

R. No, no existe comparación posible entre los dos acontecimientos. La Armada fue un acontecimiento militar que involucró galeones armados y artillería pesada, y el costo en vidas —tanto inglesas como españolas— fue muy considerable. Los ataques a Galicia, sin embargo, fueron más bien actos de piratería que de guerra; no se produjo ninguna batalla naval, ya que los españoles no contaban con buques de guerra en esa costa. Los ingleses fueron derrotados por un brote de enfermedad.